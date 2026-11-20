La cotización del dólar oficial minorista volvió a avanzar este viernes y marcó un nuevo máximo nominal en 2026. Se trata del tercer incremento consecutivo de la semana, en una jornada atravesada por la búsqueda de cobertura cambiaria y el desarme de posiciones.

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El dólar oficial minorista mantuvo su tendencia alcista y este viernes anotó una nueva suba, que lo llevó a su valor más elevado del año. Así, sumó su tercer avance consecutivo en un contexto de incertidumbre internacional y mayor demanda de divisas como resguardo.

La cotización minorista del dólar llegó a los $1.595 en el Banco Nación, luego de sumar otros $10 este viernes. Así, la divisa acumula tres jornadas consecutivas de incrementos y alcanza máximos nominales históricos, con un avance de $25 en la semana y de $35 en el mes.

En el segmento mayorista, el dólar también mantiene la tendencia ascendente y se negocia a $1.580 , luego de avanzar $15 (1%) durante la semana.

De esta manera, alcanzó un nuevo máximo nominal histórico y acortó la brecha con el límite superior de la banda cambiaria, que se ubica en $1.976,68, hasta el 25,1%. En lo que va de noviembre, acumula una suba de $46 (3%).

Los dólares financieros también registraron fuertes subas. El CCL trepó $44,78 y alcanzó los $1.788,26, lo que representó un incremento del 2,6%. En tanto, el MEP avanzó $29,12 (+2,2%) y se negoció a $1.660,49.

El avance de los dólares financieros profundiza la distancia respecto del tipo de cambio oficial. El contado con liquidación cotiza un 13,2% por encima del mayorista y el MEP, un 6,3% arriba.

El riesgo país supera los 1000 puntos

El riesgo país también registra un fuerte incremento y se ubica en los 1.050 puntos básicos, tras avanzar 119 unidades (+12,8%), de acuerdo con las pantallas de Rava.

En el inicio de la rueda había llegado a los 1.038 puntos, pero luego recortó parte de la suba. Durante la tarde, volvió a ganar impulso.

Así, el indicador marca un nuevo máximo anual y regresa a niveles que no registraba desde octubre de 2025, cuando había tocado los 1.081 puntos en la antesala de las elecciones legislativas.

En lo que va de la semana avanzó 220 unidades y, en noviembre, acumula un alza de 263 puntos (+33,4%). Desde enero, en tanto, trepa 479 unidades (+83,9%), luego de haber tocado en julio un piso de 402 puntos, el más bajo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también reflejan el clima negativo de los mercados internacionales. Los ADR operan mayormente en rojo, con caídas encabezadas por BBVA (-5,1%), Banco Supervielle (-4%) y Telecom (-3,6%).

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval opera con una leve mejora del 0,2%, hasta los 81.309 puntos. Sin embargo, en moneda extranjera retrocede un 2,4% y se ubica en US$45.

Metrogas lidera las pérdidas, con una baja del 4,8%, seguida por Ternium y BBVA, ambas con un descenso del 2,8%. Por su parte, Transener (+2,5%), Transportadora de Gas del Norte (+2,4%) y Aluar (+2%) registran las principales subas.