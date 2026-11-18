El dólar contado con liquidación (CCL) superó este miércoles 18 de noviembre los $1.700 en Argentina y la brecha cambiaria con el dólar oficial alcanzó su nivel más alto del último año. La diferencia respecto de la cotización minorista del Banco Nación llegó al 8,5%, mientras que frente al dólar mayorista superó el 10%.

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La suba se produjo en un contexto de incertidumbre financiera local y un escenario internacional desfavorable para las monedas de países emergentes, según explicaron distintos economistas.

El movimiento más pronunciado se registró en el contado con liquidación, una cotización financiera que permite adquirir dólares mediante operaciones con bonos y transferir los fondos al exterior.

El contado con liquidación mostró una mayor presión compradora durante las últimas jornadas, a diferencia del dólar MEP, cuya cotización se mantuvo más cercana a la del Banco Nación.

Mientras la brecha del CCL con el dólar minorista alcanzó el 8,5%, la diferencia entre el MEP y el oficial continuó por debajo del 3%. Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, explicó que el incremento no responde únicamente a las variaciones en los precios de los bonos.

El dólar subió.

"No tiene que ver solamente con el precio de los bonos", señaló el economista, quien recordó que el martes los títulos soberanos habían registrado subas mientras el CCL avanzó un 1,13% y el MEP apenas un 0,34%.

Según su análisis, esa diferencia refleja una mayor demanda relativa de dólares en el exterior o una menor oferta. También mencionó la incertidumbre sobre la acumulación de reservas internacionales y la disponibilidad de divisas para afrontar los vencimientos de deuda previstos para enero.

Cómo influye la situación internacional en el dólar

Los factores externos también aparecen entre las explicaciones de la suba. Fernando Baer, economista de Quantum, vinculó el incremento del contado con liquidación con la incertidumbre en los mercados internacionales y el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.

Entre los movimientos destacados mencionó la depreciación del real brasileño, que se aproximó a las 5,80 unidades por dólar, y la pérdida de valor del euro frente a la moneda estadounidense.

Lacunza también advirtió que las expectativas de nuevas subas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos generan presión sobre las monedas de economías emergentes. En este escenario, los analistas consideran que la combinación de incertidumbre local, restricciones cambiarias y volatilidad internacional explica la mayor demanda de dólares financieros.

La evolución del contado con liquidación y su diferencia con el dólar oficial continuará siendo uno de los indicadores observados por el mercado durante las próximas jornadas.