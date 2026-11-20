Preocupación en Tucumán por el aumento de las picaduras de alacrán.

Con el avance de los días más calurosos y húmedos, crece la presencia de alacranes en Tucumán y también la posibilidad de sufrir picaduras. Por este motivo, desde el Ministerio de Salud Pública difundieron una serie de recomendaciones para evitar estos accidentes.

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Ante el aumento de las temperaturas y la humedad, se incrementa la presencia de alacranes y el riesgo de accidentes por picaduras .

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública renovó las advertencias y compartió recomendaciones para prevenir estos episodios y responder de manera adecuada.

Ante una picadura, la primera medida debe ser buscar atención médica , señaló Verónica Pérez Ordóñez, jefa del Servicio de Emergencia del Hospital de Niños. La especialista indicó que un médico debe examinar al paciente y establecer si es necesario trasladarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad.

Las autoridades sanitarias informaron que los hospitales que cuentan con suero antiescorpiónico en Tucumán son el Hospital de Niños, el Padilla y el Avellaneda.

Según advirtió la profesional, las consultas por picaduras de alacrán crecieron en las últimas dos semanas y superaron los niveles registrados en igual período de 2025.

Aunque todos los años se observa un repunte de casos durante los meses de calor, este año la cantidad de consultas fue mayor en las últimas semanas.

La profesional también confirmó que hubo pacientes que necesitaron permanecer internados en el Hospital de Niños.

Las autoridades sanitarias solicitaron que, en caso de encontrar un alacrán, se intente conservar el ejemplar para su identificación y posterior análisis, siempre y cuando hacerlo no implique exponerse a una nueva picadura.

Según detalló la profesional, los ejemplares cumplen un papel fundamental en la producción del suero antiescorpiónico, ya que de ellos se obtiene el veneno utilizado para fabricar el antídoto.

Una vez recolectados, son derivados a Zoonosis y posteriormente enviados al Instituto Malbrán para su procesamiento.

Cómo prevenir la presencia de alacranes en el hogar

Los lugares oscuros, húmedos y con acumulación de escombros son algunos de los refugios habituales de los alacranes. También pueden encontrarse en las cloacas.

Ante esta situación, la higiene y el mantenimiento del hogar cumplen un rol fundamental para evitar su presencia.

Entre las principales medidas de prevención se destacan: mantener la limpieza del hogar y evitar la acumulación de escombros, además de colocar rejillas y tapas adecuadas en los resumideros.

También es importante controlar la presencia de cucarachas, ya que forman parte de la alimentación de estos animales, y realizar fumigaciones para mantener los ambientes libres de insectos.

Ante una picadura, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud, sin esperar a que aparezcan los primeros síntomas. La evaluación médica temprana permite determinar la gravedad del cuadro y establecer si el paciente necesita un tratamiento específico o una derivación a un hospital de mayor complejidad.