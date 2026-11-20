Un feroz temporal azotó a distintas localidades de Córdob a durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, dejando un panorama de destrucción, viviendas dañadas, calles inundadas y miles de vecinos sin electricidad. Una de las ciudades más afectadas fue San Francisco, donde las ráfagas de viento alcanzaron los 140 kilómetros por hora.

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En apenas unos minutos, la violencia del fenómeno meteorológico provocó voladuras de techos, arrancó árboles de raíz y ocasionó importantes daños en viviendas, galpones y el tendido eléctrico. La tormenta sorprendió a los vecinos mientras dormían, alrededor de las 3.45 de la madrugada.

El sector noreste de San Francisco fue uno de los más castigados por las intensas ráfagas, que provocaron importantes destrozos en propiedades particulares. Como consecuencia de los daños en la infraestructura eléctrica, aproximadamente el 70% de la ciudad quedó inicialmente sin suministro de energía.

Roberto Bohn, responsable de la estación meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de San Francisco, explicó que se trató de una tormenta celular severa y descartó que haya sido un tornado. El registro máximo de viento se produjo a las 3.52, cuando las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros por hora.

Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos municipales desplegaron un operativo de emergencia para asistir a los vecinos, retirar árboles y evaluar los daños. Pese a la magnitud de los destrozos, las autoridades locales no habían reportado personas heridas.

Inundaciones y familias evacuadas en otras localidades de Córdoba

El fenómeno meteorológico también afectó a Calchín Oeste, General Cabrera y General Deheza.

En estas dos últimas localidades, las precipitaciones superaron los 100 milímetros y provocaron anegamientos que obligaron a evacuar familias. En General Cabrera también se suspendieron las actividades escolares.

Ante esta situación, el Gobierno de Córdoba inició un operativo de asistencia junto a los municipios afectados para atender a las familias damnificadas, relevar los daños y recuperar los servicios esenciales.

Durante la mañana de este viernes continuaban las tareas de emergencia en las zonas más castigadas por el temporal.