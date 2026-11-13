Un fuerte temporal dejó 150 heridos, voladuras de techos y cortes de luz en Embarcación, Salta

Un fuerte temporal dejó 150 heridos, voladuras de techos y cortes de luz en Embarcación, Salta

Un fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica azotó durante la tarde del jueves 12 de noviembre a Embarcación, en el norte de Salta , y dejó al menos 150 personas heridas, viviendas dañadas, voladuras de techos y cortes de electricidad. La magnitud de la tormenta obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a las familias afectadas.

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El fenómeno se registró en el departamento General José de San Martín y también provocó daños en Senda Hachada. Las ráfagas derribaron árboles, postes de media tensión y cables, mientras que numerosas viviendas y comercios sufrieron destrozos. Uno de los sectores más afectados fue el barrio La Loma, cercano a la ruta nacional 34.

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que el hospital San Roque de Embarcación recibió a unas 150 personas con lesiones provocadas por la tormenta.

Un fuerte temporal dejó 150 heridos, voladuras de techos y cortes de luz en Embarcación, Salta

Entre los casos de mayor complejidad se registraron:

Cuatro pacientes con lesiones traumatológicas, entre ellas fracturas de fémur y muñeca y una lesión en la ingle.

Cuatro personas con heridas cortantes , principalmente en brazos y piernas.

Un niño de cuatro años con traumatismo encéfalo craneano grave, que fue trasladado en código rojo al hospital de Orán.

Según confirmó posteriormente el director de la Zona Norte del Ministerio de Salud, Víctor Dip, el niño se encontraba estable y fuera de peligro.

Ante la cantidad de pacientes, las autoridades reforzaron las guardias del hospital San Roque con profesionales médicos y ambulancias provenientes de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó el operativo sanitario y afirmó: “Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos humanos y móviles de la zona para acompañar a la comunidad de Embarcación”.

Viviendas dañadas, familias evacuadas y clases suspendidas

El temporal también provocó importantes daños materiales en distintos barrios de Embarcación. Los equipos de emergencia comenzaron a recorrer los sectores afectados para evaluar las pérdidas y asistir a las familias.

Entre las principales consecuencias se registraron:

Voladuras de techos en viviendas y comercios.

Caída de árboles y postes eléctricos.

Cables cortados y daños en el tendido de media tensión.

Cortes de luz en Embarcación y Senda Hachada.

Calles anegadas y dificultades para circular.

Daños en establecimientos educativos.

Según los primeros relevamientos, entre 25 y 30 personas estaban siendo trasladadas a un centro de evacuados. Además, el Ministerio de Educación y Cultura de Salta dispuso la suspensión de clases en los establecimientos afectados por la tormenta, mientras se evalúan las condiciones de seguridad de los edificios.

El Comité de Emergencia Climática, encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, coordinó las tareas de asistencia junto al intendente Carlos Funes. Desde Defensa Civil se enviaron equipos y elementos de primera necesidad, mientras continuaban los trabajos para restablecer el suministro eléctrico.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas para el departamento General José de San Martín. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar sectores con cables caídos, árboles dañados o acumulación de agua.

Durante este viernes 13 de noviembre continúan las tareas de relevamiento, asistencia a los damnificados y reparación de los servicios afectados por el temporal.