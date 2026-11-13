Interrupción programada de energía eléctrica en Palpalá y San Antonio este viernes 13 de noviembre

La empresa EJESA informó que este viernes 13 de noviembre se realizarán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en sectores de Palpalá y San Antonio , debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

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Las tareas incluyen el reemplazo de estructuras eléctricas, cambios de crucetas y despeje de ramas cercanas al tendido. Los cortes tendrán una duración aproximada de cinco a seis horas, según la localidad.

En Palpalá, la interrupción está prevista desde las 8 hasta las 14 horas, aproximadamente.

Barrio Sarmiento.

Barrio 23 de Agosto.

Barrio Carolina.

Barrio Florida.

Zonas aledañas.

Según detalló EJESA, los trabajos consistirán en el cambio de crucetas, estructuras que sostienen los conductores eléctricos y permiten mejorar la estabilidad y seguridad del tendido.

También se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas y prevenir posibles fallas o interrupciones del servicio.

Corte de luz programado en San Antonio

En San Antonio, el corte está previsto desde las 9 hasta las 14 horas, aproximadamente.

Las zonas comprendidas son:

Barrio Nuestra Señora del Rosario.

Barrio Lagunas del Ceibal.

Loma Hermosa.

Loma Atravesada.

Zonas aledañas.

En este sector, EJESA realizará trabajos de renovación de la red eléctrica que incluyen el reemplazo de postes por columnas y la incorporación de soportes más resistentes.

El objetivo de estas tareas es mejorar la seguridad y estabilidad de las líneas de distribución. Desde la empresa aclararon que los horarios informados son aproximados y que las intervenciones requieren la interrupción temporal del suministro para garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre las instalaciones.

Se recomienda a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el período anunciado.