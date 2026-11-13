Interrupción programada de energía eléctrica en Palpalá y San Antonio este viernes 13 de noviembre

La empresa EJESA informó que este viernes 13 de noviembre se realizarán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en sectores de Palpalá y San Antonio, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.
Las tareas incluyen el reemplazo de estructuras eléctricas, cambios de crucetas y despeje de ramas cercanas al tendido. Los cortes tendrán una duración aproximada de cinco a seis horas, según la localidad.
Corte de luz programado en Palpalá
En Palpalá, la interrupción está prevista desde las 8 hasta las 14 horas, aproximadamente.
Los sectores afectados serán:
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Barrio Sarmiento.
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Barrio 23 de Agosto.
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Barrio Carolina.
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Barrio Florida.
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Zonas aledañas.
Según detalló EJESA, los trabajos consistirán en el cambio de crucetas, estructuras que sostienen los conductores eléctricos y permiten mejorar la estabilidad y seguridad del tendido.
También se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas y prevenir posibles fallas o interrupciones del servicio.
Corte de luz programado en San Antonio
En San Antonio, el corte está previsto desde las 9 hasta las 14 horas, aproximadamente.
Las zonas comprendidas son:
En este sector, EJESA realizará trabajos de renovación de la red eléctrica que incluyen el reemplazo de postes por columnas y la incorporación de soportes más resistentes.
El objetivo de estas tareas es mejorar la seguridad y estabilidad de las líneas de distribución. Desde la empresa aclararon que los horarios informados son aproximados y que las intervenciones requieren la interrupción temporal del suministro para garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre las instalaciones.
Se recomienda a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el período anunciado.
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