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13 de noviembre de 2026 - 08:38
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Interrupción programada de energía eléctrica en Palpalá y San Antonio este viernes 13 de noviembre

EJESA informó cortes programados de luz para este viernes en distintos barrios de Palpalá y San Antonio. Conocé las zonas y los horarios afectados.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Las tareas incluyen el reemplazo de estructuras eléctricas, cambios de crucetas y despeje de ramas cercanas al tendido. Los cortes tendrán una duración aproximada de cinco a seis horas, según la localidad.

Corte de luz programado en Palpalá

En Palpalá, la interrupción está prevista desde las 8 hasta las 14 horas, aproximadamente.

Los sectores afectados serán:

  • Barrio Sarmiento.

  • Barrio 23 de Agosto.

  • Barrio Carolina.

  • Barrio Florida.

  • Zonas aledañas.

Según detalló EJESA, los trabajos consistirán en el cambio de crucetas, estructuras que sostienen los conductores eléctricos y permiten mejorar la estabilidad y seguridad del tendido.

También se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas y prevenir posibles fallas o interrupciones del servicio.

Corte de luz programado en San Antonio

En San Antonio, el corte está previsto desde las 9 hasta las 14 horas, aproximadamente.

Las zonas comprendidas son:

  • Barrio Nuestra Señora del Rosario.

  • Barrio Lagunas del Ceibal.

  • Loma Hermosa.

  • Loma Atravesada.

  • Zonas aledañas.

En este sector, EJESA realizará trabajos de renovación de la red eléctrica que incluyen el reemplazo de postes por columnas y la incorporación de soportes más resistentes.

El objetivo de estas tareas es mejorar la seguridad y estabilidad de las líneas de distribución. Desde la empresa aclararon que los horarios informados son aproximados y que las intervenciones requieren la interrupción temporal del suministro para garantizar la seguridad del personal que trabaja sobre las instalaciones.

Se recomienda a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el período anunciado.

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