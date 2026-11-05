Interrupción programada de energía eléctrica para San Salvador, San Pedro y San Antonio para el viernes

La empresa EJESA anunció que este viernes 6 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica que requerirán interrupción programada en el suministro en distintos sectores de Jujuy . Los cortes de luz afectarán zonas de San Salvador de Jujuy, San Pedro y San Antonio, con horarios diferentes según la localidad.

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Desde la distribuidora informaron que las tareas buscan mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico. Por este motivo, recomendaron a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las precauciones necesarias durante las horas previstas para la suspensión del suministro.

El sector afectado será el barrio Centro, específicamente la zona comprendida entre las calles San Martín, Sarmiento, avenida 19 de Abril y Lavalle, además de sectores aledaños.

Según explicó EJESA, durante ese período se realizará la conmutación del punto de tap de un transformador, un ajuste técnico que permite regular los niveles de tensión eléctrica para mejorar las condiciones en las que llega la energía a los hogares y comercios.

En San Pedro de Jujuy los trabajos se extenderán desde las 8 hasta las 14, aproximadamente

Los sectores alcanzados serán:

Barrio San Francisco.

Barrio 9 de Julio.

Barrio Primavera.

Terminal de ómnibus.

Zonas aledañas.

En esta localidad, las tareas consistirán en la renovación e instalación de componentes de la red eléctrica. También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, con el retiro de ramas y vegetación cercanas al tendido eléctrico, para prevenir fallas y mejorar la seguridad de las instalaciones.

Interrupción programada en San Antonio: barrios y horarios

En San Antonio, el corte de luz está previsto para este viernes entre las 9 y las 14, aproximadamente.

Los sectores afectados serán:

Los Ábalos.

Loteo Agostini.

El Tipal.

Pozo Verde.

Zonas aledañas.

Durante la jornada se realizarán mejoras en las estructuras de soporte de un transformador, con tareas de refuerzo y adecuación de los elementos que sostienen la instalación.

Además, la empresa llevará adelante el reemplazo de postes por columnas, incorporando estructuras más resistentes para mejorar la estabilidad y seguridad de la red.

Desde EJESA aclararon que los horarios informados son aproximados y corresponden a trabajos programados que requieren la interrupción temporal del servicio.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos de los sectores involucrados organizar sus actividades con anticipación, especialmente aquellas que dependen del suministro eléctrico, y tomar precauciones con los equipos electrónicos durante los cortes de luz.