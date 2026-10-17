Corte de luz de emergencia en San Salvador de Jujuy: dos barrios  estarán sin servicio por más de dos horas

La empresa informó que realizará reparaciones urgentes en el distribuidor Chijra en San Salvador de Jujuy por más de dos horas.

EJESA informó que este sábado 17 de octubre realizará un corte de luz de emergencia en dos barrios de San Salvador de Jujuy , debido a la necesidad de reparar un componente dañado en el distribuidor Chijra . La interrupción comenzará a las 13 horas y tendrá una duración estimada de dos horas y media.

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La empresa explicó que la medida responde a razones de seguridad y que los equipos técnicos ya realizaron las maniobras necesarias para reducir al mínimo la cantidad de usuarios afectados.

De acuerdo con el comunicado oficial, el corte de emergencia afectará únicamente a los siguientes sectores:

La interrupción comenzará a las 13:00 y, si los trabajos se desarrollan dentro del tiempo previsto, el servicio podría restablecerse alrededor de las 15:30.

Desde EJESA aclararon que se trata de un horario estimado y que trabajarán para normalizar el suministro lo antes posible, respetando las condiciones de seguridad necesarias.

El inconveniente fue detectado en un componente del distribuidor Chijra, por lo que resulta necesario intervenir sobre la red eléctrica.

La distribuidora solicitó a los vecinos de los sectores afectados tomar los recaudos correspondientes hasta que el servicio quede completamente restablecido.

Otro corte de luz programado para este sábado hasta las 14 horas

Además de la interrupción de emergencia, EJESA había anunciado previamente trabajos de mejoras programadas en otro sector de San Salvador de Jujuy. En este caso, la suspensión del servicio estaba prevista desde las 8:00 hasta las 14:00, aproximadamente.

La zona comprendida incluye:

Barrio San Francisco de Álava.

Sector delimitado por avenida Hipólito Yrigoyen, Oscar Orías y Manco Cápac.

Zonas aledañas.

Durante esa franja horaria, los equipos técnicos tienen previsto realizar la renovación de crucetas, el recambio de conductores de media tensión y la instalación de nuevas columnas. Estas tareas buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar las condiciones de seguridad del suministro.

De esta manera, San Salvador de Jujuy tendrá este sábado dos interrupciones anunciadas por EJESA: una programada, hasta las 14 horas aproximadamente, y otra de emergencia, desde las 13 hasta alrededor de las 15:30.

Ambos horarios son estimados y están sujetos al desarrollo de los trabajos.