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5 de noviembre de 2026 - 07:14
Jujuy.

Alumnos de la EET N°1 de Palpalá construyeron dos autos para competir a nivel nacional

Estudiantes de la EET Nº 1 viajarán a Junín, Buenos Aires, con dos vehículos que diseñaron y prepararon durante el año.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Los autos de la EET de Palpalá.

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El proyecto de la EET de Palpalá.

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En diálogo con Canal 4, el profesor José Vargas explicó que la delegación estará integrada por 20 personas: 16 alumnos y cuatro docentes. La escuela participará con dos equipos, uno mixto y otro exclusivamente femenino, cada uno con ocho estudiantes y su propio vehículo.

Cómo construyeron los autos los estudiantes de Palpalá

El proyecto comenzó a principios de año y atravesó diferentes etapas de fabricación, preparación y pruebas. Los alumnos trabajaron especialmente en el chasis, los sistemas de frenos y los circuitos eléctricos, incorporando mejoras respecto de los modelos utilizados en ediciones anteriores.

El proyecto de la EET de Palpalá.

El proyecto de la EET de Palpalá.

“Esto ha sido un largo proceso, ya casi de principio de año. La preparación del chasis, la realización de mejoras con respecto a otros años, sobre todo en la parte de frenos y en la parte de algunos circuitos que se han ido mejorando”, explicó Vargas.

El docente señaló que actualmente se encuentran realizando los últimos ajustes antes de trasladar los vehículos a Buenos Aires. La delegación está integrada por estudiantes de distintos cursos, desde segundo hasta quinto año.

Un equipo femenino y otro mixto representarán a la escuela

Una de las particularidades de la participación de este año es la conformación de un equipo integrado exclusivamente por mujeres. Ambos grupos estuvieron involucrados en las tareas mecánicas y eléctricas necesarias para completar los vehículos.

Los autos de la EET de Palpalá.

Los autos de la EET de Palpalá.

Morena Bustamante, una de las alumnas, contó cómo fue su experiencia con los componentes eléctricos. “Fue algo sencillo, yo lo entendí al principio y me gustó, así que fui haciendo y ya entendí y me gustó”, expresó. La estudiante explicó que algunas tareas de electricidad demandaron aproximadamente dos semanas debido a la falta de determinados materiales, como cables y botones.

Por su parte, Malena, otra de las participantes, destacó el aprendizaje que les dejó la preparación de los autos. “Más que nada es poner en práctica todo lo que aprendemos, directamente toda la técnica”, sostuvo.

Los autos de la EET N°1 de Palpalá.

Los autos de la EET N°1 de Palpalá.

Los diseños de los autos también fueron elegidos por los alumnos

Además de trabajar en el funcionamiento de los vehículos, los estudiantes participaron en la elección de sus diseños y colores. Elizabeth, integrante del proyecto, explicó que el auto del equipo mixto está inspirado en un tucán, mientras que el vehículo femenino tiene una estética relacionada con el aire, con predominio de tonos fríos como el celeste y el azul.

Para desarrollar la identidad visual, contaron con la colaboración de un artista que vive frente a la escuela y que habitualmente ayuda a los estudiantes con diseños de banderas y otros trabajos. “Simplemente les dimos las palabras, los colores, las indicaciones, y bueno, él hizo todo”, relató la alumna.

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