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4 de noviembre de 2026 - 21:58
Jujuy.

Danza y tecnología: una jujeña creó una plataforma inteligente para organizar competencias

Danza y tecnología se combinan en el proyecto de Araceli Florencia Aguilar, flamante ingeniera informática de la UNJu y directora de una escuela de danzas.

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Por  Judith Girón
Danza y tecnología se combinan en el proyecto de Araceli Florencia Aguilar

Danza y tecnología se combinan en el proyecto de Araceli Florencia Aguilar

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En una entrevista con Canal 4, contó cómo surgió esta iniciativa, que nació de su propia experiencia como bailarina, profesora y directora de la Escuela de Danzas Árabes “Amiras”, institución que lleva adelante desde hace casi cinco años.

Danza y tecnolog&iacute;a se combinan en el proyecto de Araceli Florencia Aguilar.

Danza y tecnología se combinan en el proyecto de Araceli Florencia Aguilar.

Una idea que nació de la experiencia en la danza

Araceli baila desde los seis años y participó en numerosas competencias, primero como alumna y luego como profesora. Esa trayectoria le permitió conocer de cerca las dificultades que enfrentan tanto los participantes como quienes tienen a su cargo la organización de estos eventos.

A partir de esa experiencia y de un caso de estudio realizado durante su tesis, vinculado a la competencia ABC, comenzó a desarrollar una herramienta tecnológica pensada para resolver problemas cotidianos de las competencias.

La plataforma permite administrar la organización operativa de los encuentros, generar automáticamente los cronogramas de participación y brindar información actualizada sobre el desarrollo del evento.

Notificaciones en tiempo real y una mejor organización

Uno de los principales objetivos de la aplicación es evitar las demoras y los tiempos muertos entre las presentaciones.

A través de notificaciones, los profesores pueden saber qué coreografía está en el escenario, en qué momento les corresponde participar y cuántos números faltan para su presentación.

Por ejemplo, si una delegación llega demorada desde otra provincia, el sistema permite reorganizar los turnos y adelantar las siguientes presentaciones. De esta manera, los participantes pueden prepararse con anticipación y los profesores no necesitan estar pendientes de consultar permanentemente los horarios.

Además, la aplicación organiza la música a partir del cronograma generado, lo que permite agilizar el desarrollo de las competencias y mejorar la experiencia tanto para los bailarines como para el público.

Una herramienta que contempla la inclusión

Otro aspecto importante del proyecto es la posibilidad de contemplar las necesidades particulares de los participantes.

Aguilar explicó que su experiencia como profesora, especialmente al acompañar a una alumna con síndrome de Down, le permitió comprender que no todos necesitan los mismos tiempos para prepararse y salir al escenario.

Por eso, la plataforma contempla las coreografías inclusivas y permite considerar minutos adicionales cuando algún participante lo necesita.

La propuesta busca que todos tengan la oportunidad de participar y disfrutar de la experiencia, incorporando una mirada más inclusiva en la organización de los eventos.

Durante la entrevista con Canal 4, Araceli explicó que la aplicación fue utilizada inicialmente en el marco de su tesis universitaria y que ahora se encuentra próxima a su lanzamiento para que pueda ser utilizada por escuelas y organizadores de competencias.

La joven destacó que encontró en la informática una manera de aportar soluciones concretas al ámbito de la danza, una actividad que forma parte de su vida desde la infancia.

Un logro académico que también tuvo festejo

La reciente graduación de Araceli tuvo otro motivo de celebración. Luego de recibirse el viernes 23, al día siguiente participó junto a su escuela en el Festi Danza, realizado en Palpalá.

La delegación obtuvo varios primeros premios y recibió el reconocimiento mayor: el de Mejor Academia.

Así, entre la formación profesional, la enseñanza y el desarrollo tecnológico, Araceli Florencia Aguilar demuestra que dos vocaciones pueden complementarse y convertirse en una propuesta innovadora para el ámbito artístico jujeño.

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