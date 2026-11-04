Juan Carlos Pallarols le regalará un cáliz especial al papa León XIV: "Es un privilegio poder hacerlo"

El reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols presentó el cáliz y la patena que le regalará al papa León XIV durante su visita a la Argentina. Las piezas fueron elaboradas con plata, bronce y restos de material bélico de la guerra de Malvinas y otros conflictos internacionales, con un mensaje central de paz y reconciliación.

“Hemos trabajado con material de guerra. La aleación la hicimos con material de la guerra de Malvinas hasta material que me trajeron durante estos últimos meses de la guerra de Israel, de Palestina, de todos los lugares donde hay conflictos y queremos que haya paz”, expresó Pallarols en dialogo exclusivo con Canal 4 .

El conjunto litúrgico demandó diez meses de trabajo y contó con la participación de miles de ciudadanos que dejaron su huella mediante pequeños golpes de cincel. Durante su elaboración, la obra recorrió distintas regiones del país para permitir que personas de diferentes lugares formaran parte de este regalo destinado al pontífice.

La obra está compuesta por un cáliz y una patena que, en conjunto, pesan aproximadamente un kilo. Para su fabricación se utilizaron plata, bronce y un baño de oro, además de materiales provenientes de diferentes conflictos bélicos. Entre los detalles se destaca el escudo del papa León XIV grabado en la patena, junto con elementos alegóricos que representan el mensaje de paz que el orfebre busca transmitir.

Pallarols explicó que la utilización de materiales de guerra forma parte de una iniciativa más amplia que desarrolla desde hace tiempo, mediante la elaboración de piezas simbólicas destinadas a distintos puntos del mundo.

“Estamos haciendo las rosas de la paz y las estamos donando, enviándolas a distintos puntos del mundo donde están empezando a disparar balas y tiros de vuelta, y esas cosas que son tan feas que le hacen tanto mal a la humanidad”, señaló.

Juan Carlos Pallarols y el cáliz que le regalará al papa León XIV

Miles de personas participaron de la elaboración

Una de las particularidades del cáliz es que su fabricación no estuvo limitada al trabajo del orfebre. A lo largo de los diez meses de producción, miles de ciudadanos participaron dejando pequeños golpes de cincel y escribiendo mensajes destinados al Papa.

Para Pallarols, esta participación colectiva le otorga un significado especial al regalo, ya que representa el deseo de paz de quienes se acercaron a formar parte de la iniciativa. “Es algo especialísimo, es un privilegio poder hacerlo y acompañado de tanta gente amiga, tanta gente amiga de la paz. Es muy lindo esto, hoy he pasado un día maravilloso compartiendo esto”, manifestó.

El artista también destacó que, incluso durante las últimas etapas de elaboración, continuaban acercándose personas para participar. “Todavía ahora estoy esperando gente que viene a darle unos golpecitos al Papa, a escribirle unas palabras de mensaje de paz, de amor, de aliento. Es una fiesta maravillosa”, contó.

Juan Carlos Pallarols y el cáliz que le regalará al papa León XIV

La emoción de quienes dejaron su mensaje a papa León XIV

Pallarols explicó que no es la primera vez que trabaja en un objeto destinado a una autoridad de la Iglesia católica con participación popular. “No es la primera vez que lo hacemos, pero yo veo que esta vez la gente le está poniendo más emoción, veo más lágrimas, escribiendo los mensajes al Papa y que se caen algunas lagrimitas. No es poco, no es poca cosa eso”, expresó.

El orfebre destacó que la intención de la obra va más allá de su valor artístico y religioso. Su objetivo es que el regalo represente un compromiso colectivo con la convivencia y la reconciliación. “A trabajar por la paz del mundo y por la reconciliación de todos los argentinos con todos los argentinos”, manifestó.

Un mensaje de paz para la visita de León XIV a la Argentina

La presentación del cáliz se realizó en la previa de la llegada del papa León XIV al país, prevista para el domingo 8 de noviembre, en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. Pallarols expresó su entusiasmo por la visita y remarcó la importancia de transmitir un mensaje de unidad frente a los conflictos internacionales. “El mundo está con tantos conflictos de guerras y nosotros vamos a disfrutar de esta semana de tenerlo al Santo Padre acá y poder acompañarlo con toda la alegría y con todo el amor que tenemos los argentinos”, concluyó.