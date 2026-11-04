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4 de noviembre de 2026 - 19:30
País.

Javier Milei y su mensaje al papa León XIV: "La Argentina lo espera con enorme alegría"

Javier Milei le dedicó un mensaje al Papa antes de su llegada al país. León XIV visitará Buenos Aires y Córdoba del 8 al 11 de noviembre.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elmensaje de Javier Milei al Papa León XIV&nbsp;

El mensaje de Javier Milei al Papa León XIV 

El presidente Javier Milei publicó este miércoles 4 de noviembre un mensaje dirigido al papa León XIV, luego de que el pontífice confirmara que el próximo viernes iniciará su viaje apostólico por Sudamérica.

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El mandatario expresó su entusiasmo por la visita, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. “Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra”, escribió Milei en su cuenta oficial de X.

El jefe de Estado también manifestó sus deseos para los cuatro días que el líder de la Iglesia católica permanecerá en territorio argentino. “Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!”, agregó.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV iniciará su viaje apostólico el viernes 6 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Su llegada al país está prevista para el domingo 8, a las 16:30, en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde se realizará la recepción oficial.

La primera actividad del pontífice será a las 17, con una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín. Posteriormente, a las 17:20, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, tendrá lugar el encuentro oficial con el presidente Javier Milei.

Más tarde, a las 18:30, León XIV encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde ofrecerá uno de los discursos previstos durante su visita.

El mensaje de Javier Milei al Papa León XIV

El mensaje de Javier Milei al Papa León XIV

Las actividades del Papa León XIV en Buenos Aires

El lunes 9 de noviembre, el pontífice comenzará su jornada a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartirá un encuentro con trabajadores y personas que reciben asistencia en la institución.

Luego, a las 11:30, presidirá una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Se trata de una de las celebraciones religiosas centrales de su paso por el país. Durante la tarde, a las 16:10, León XIV participará de un encuentro dedicado al mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

A las 17:30 mantendrá una reunión con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, prevista para las 18:45, y una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre

El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba. La salida desde Buenos Aires está prevista para las 7:30, mientras que su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella será a las 9. A las 10, León XIV presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las actividades más importantes de su paso por la provincia.

Por la tarde, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente, regresará a Buenos Aires, donde a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Papa León XIV

Papa León XIV

La despedida del Papa será el miércoles 11 de noviembre

El último día de León XIV en Argentina será el miércoles 11 de noviembre. La agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el pontífice celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.

Finalmente, a las 13:30, se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. A las 14 está prevista la partida del avión papal hacia Lima, Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

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