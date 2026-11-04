Más de 90 jujeños serán voluntarios en la visita del Papa León XIV

Visita del Papa León XIV a la Argentina: "Más de 24.000 personas han decidido ser voluntarios y, de hecho, voy a decir un número: 92 son de Jujuy" ,

La llegada del papa León XIV a Argentina moviliza a miles de personas que trabajan para recibir a los peregrinos y acompañar cada una de las actividades previstas . Entre ellas habrá 92 voluntarios de Jujuy, que decidieron sumarse a este acontecimiento y colaborar con la organización en las distintas sedes.

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La cifra fue confirmada por Mariano García, coordinador nacional del Área de Voluntarios de la visita papal , quien dialogó con TodoJujuy desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en Buenos Aires.

"Más de 24.000 personas han decidido ser voluntarios y, de hecho, voy a decir un número: 92 son de Jujuy" , destacó García, quien agradeció especialmente la participación de la provincia. Los voluntarios tendrán un papel fundamental durante las jornadas de la visita, previstas entre el 8 y el 11 de noviembre, con tareas distribuidas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

"Más de 24.000 personas han decidido ser voluntarios y, de hecho, voy a decir un número: 92 son de Jujuy" "Más de 24.000 personas han decidido ser voluntarios y, de hecho, voy a decir un número: 92 son de Jujuy"

Qué harán los 92 voluntarios jujeños durante la visita del Papa

La organización contempla distintas funciones para acompañar a los miles de fieles que participarán de los encuentros religiosos. Algunas de las tareas estarán directamente relacionadas con la atención al público, mientras que otras permitirán sostener la logística de cada actividad.

García explicó que existen cinco grandes áreas de trabajo, aunque tres tendrán una presencia especialmente importante en el terreno.

La primera es el servicio de misión, que incluye la orientación de peregrinos en los puntos de ingreso, la organización de la desconcentración al finalizar los eventos, la hidratación y el acompañamiento de los ministros de la Eucaristía.

La segunda área corresponde a logística y alojamiento, donde los voluntarios colaborarán con el traslado de materiales, la distribución de viandas y otros elementos necesarios para el funcionamiento de las actividades.

También habrá un sector destinado al bienestar de los propios voluntarios, con carpas y espacios organizados para que puedan descansar durante las extensas jornadas de trabajo.

"Los voluntarios están rotando en turnos de seis a ocho horas el servicio que tienen que hacer" "Los voluntarios están rotando en turnos de seis a ocho horas el servicio que tienen que hacer"

Estas tareas serán especialmente importantes en los encuentros multitudinarios, donde además de la organización religiosa será necesario orientar a familias, adultos mayores y peregrinos que llegarán desde diferentes provincias.

Para los 92 jujeños que se inscribieron, la experiencia representará una oportunidad de participar activamente en un acontecimiento que reunirá a fieles de todo el país.

García también aclaró que las inscripciones ya finalizaron. La convocatoria estuvo abierta durante un mes, entre septiembre y octubre, y posteriormente comenzó un proceso de acreditación, evaluación de perfiles y formación. Los interesados debían tener entre 18 y 65 años y superar las instancias de revisión previstas por la organización.

"La inscripción no garantizaba, porque pasaba por dos filtros importantes, uno eclesial y otro más que nada de seguridad" "La inscripción no garantizaba, porque pasaba por dos filtros importantes, uno eclesial y otro más que nada de seguridad"

Actualmente, la coordinación se encuentra terminando de asignar las funciones que cumplirá cada persona en las tres sedes.

Preparativos, kits y una experiencia que los voluntarios no olvidarán

A pocos días de la llegada del Papa, el trabajo organizativo se intensificó. Uno de los operativos más importantes fue la preparación y entrega de los kits destinados a quienes prestarán servicio.

García contó que el armado comenzó dos fines de semana atrás en instalaciones del Regimiento de Patricios, en Buenos Aires, con la participación de aproximadamente 400 voluntarios. En una primera etapa se prepararon alrededor de 22.000 kits, mientras que durante esta semana se completará el armado de otros 2.000.

Cada voluntario recibirá una mochila con una botella de agua, un gorro o piluso, una remera y un rosario. Este último elemento tiene un significado especial, ya que fue preparado por familias que asumieron el compromiso de rezar por las personas que colaborarán durante la visita.

"Cada familia se comprometía a rezar un rosario y ese rosario lo colocaron dentro de una bolsita con una tarjeta" "Cada familia se comprometía a rezar un rosario y ese rosario lo colocaron dentro de una bolsita con una tarjeta"

La distribución también está avanzada. En Luján se entregaron más de 3.000 kits, mientras que en Buenos Aires se distribuyeron aproximadamente 10.000 durante dos jornadas que comenzaron a las 7 de la mañana y finalizaron cerca de las 20.

Además del trabajo operativo, García destacó el entusiasmo que comienza a sentirse en las ciudades que recibirán al pontífice.

"Las ganas ya se empiezan a sentir. Desde hace unas semanas, en las tres sedes, Buenos Aires, Córdoba y Luján, se empiezan a sentir distintas preparaciones", comentó.

Para el coordinador, el encuentro tendrá un significado particular para las nuevas generaciones, que podrán presenciar una visita papal después de casi cuatro décadas.

"Creo que la palabra histórico es lo que define esta visita. No se dan siempre estas visitas, esto no es algo común" "Creo que la palabra histórico es lo que define esta visita. No se dan siempre estas visitas, esto no es algo común"

También recordó que la última visita de un pontífice a Argentina fue la de Juan Pablo II, hace 39 años, y consideró que la llegada de León XIV dejará una experiencia importante tanto para los jóvenes como para las comunidades.

"En los jóvenes de hoy creo que van a empezar a dimensionar que esta visita es parte de algo muy grande y que tiene un impacto tanto de manera individual, personal, pero también en lo comunitario", reflexionó.

Antes de finalizar la entrevista, García volvió a mencionar especialmente a quienes viajarán desde nuestra provincia.

"Gracias por los 92 voluntarios que seguramente van a desarrollar también esa tarea que Jujuy puso a disposición de manera tan fraterna" "Gracias por los 92 voluntarios que seguramente van a desarrollar también esa tarea que Jujuy puso a disposición de manera tan fraterna"

La visita del papa León XIV convocará también a numerosos peregrinos jujeños que viajarán por su cuenta o en contingentes organizados, más allá del grupo de voluntarios.

Para todos ellos, será una oportunidad de participar de un encuentro religioso que, además de su significado espiritual, requerirá un importante trabajo colectivo para recibir y acompañar a miles de personas.