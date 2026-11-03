Por la visita del papa León XIV, habrá dos cadenas nacionales domingo y lunes

El Gobierno nacional confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista del 8 al 11 de noviembre. Las transmisiones serán el domingo y el lunes.

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La decisión fue anunciada este martes 3 de noviembre, mientras representantes del Vaticano y funcionarios nacionales ultiman los preparativos de seguridad , logística y transporte para recibir al Papa.

Según explicaron desde Casa Rosada, se seleccionaron dos momentos centrales de la agenda de León XIV para garantizar su transmisión a través de todos los medios de comunicación del país. La primera cadena nacional será el domingo 8 de noviembre, desde las 19 horas , durante el encuentro que tendrá lugar en el Palacio Libertad. Allí se escucharán los discursos del presidente Javier Milei y del papa León XIV.

El acto reunirá a representantes de la sociedad civil y autoridades de los tres poderes del Estado , entre ellos gobernadores, diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La segunda cadena nacional será el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, cuando el Pontífice celebre una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El Gobierno prevé una importante concurrencia de fieles, por lo que se organizarán accesos especiales y controles de seguridad. Incluso se analiza permitir el ingreso del público desde la medianoche para facilitar la organización.

Qué otras actividades del papa León XIV serán televisadas

Además de las dos cadenas nacionales, el Ejecutivo garantizará una señal oficial para que los medios de comunicación puedan transmitir el resto de las actividades del Pontífice. Los encuentros que cuenten con la participación del presidente Milei serán difundidos por los canales oficiales de comunicación presidencial.

Otras actividades estarán bajo la coordinación de diferentes organismos nacionales. Entre ellas se encuentra el encuentro con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas, previsto para el lunes por la tarde en el Palacio San Martín, cuya transmisión estará a cargo de Cancillería. De esta manera, quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir los principales momentos de la visita papal.

La agenda de Javier Milei durante la visita del Papa

El presidente Javier Milei participará de diferentes actividades oficiales durante la estadía de León XIV en el país. El domingo 8 estará presente en la recepción del Pontífice en Aeroparque y posteriormente en la ceremonia de bienvenida en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En esa oportunidad, el Papa saludará a integrantes del Gabinete nacional y mantendrá una reunión privada con el mandatario.

El papa León XIV visitará Argentina

Milei también participará de la misa del lunes 9 y de la despedida oficial del miércoles 11, prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En las actividades fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la representación del Gobierno nacional estará encabezada por otros funcionarios.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezará la comitiva en Córdoba el martes 10, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, estará al frente de la delegación en Luján el miércoles 11. Desde la Conferencia Episcopal Argentina remarcaron que el viaje tendrá un carácter pastoral, mientras que el Gobierno espera que los mensajes del Papa estén orientados a temas de alcance global.

Cómo funcionarán los colectivos y trenes durante la visita papal

La llegada del Pontífice también implicará modificaciones en el transporte público, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El Gobierno nacional, junto con las jurisdicciones involucradas y las empresas operadoras, dispuso un esquema especial para facilitar los traslados de los fieles.

Entre las principales medidas se encuentran:

- Colectivos: las líneas de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 a las 18 hasta la noche del miércoles 11.

- Trenes: funcionarán con frecuencia de días hábiles el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados.

- Servicios nocturnos: las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza tendrán servicios especiales desde la medianoche del lunes 9.

- Estaciones cerradas: 3 de Febrero y Lisandro de la Torre no permitirán el ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18 hasta el comienzo de los servicios del jueves 12.

- Recorridos reducidos: las líneas Mitre y San Martín tendrán modificaciones temporales durante determinados horarios del lunes y martes.

Además, se reforzarán las frecuencias durante las noches del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, ante el movimiento de personas previsto para las actividades religiosas.

Entregarán 24 mil tarjetas SUBE para los voluntarios

Como parte del operativo, el Gobierno nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina un total de 24 mil tarjetas SUBE destinadas a los voluntarios que colaborarán durante la visita. Estas tarjetas permitirán viajar gratuitamente en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre.

También se prepara un dispositivo especial de colectivos para trasladar a aproximadamente 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján durante el lunes 9 y el martes 10.

Advierten posibles modificaciones en los vuelos

En el ámbito aéreo también se prevén restricciones temporales por razones de seguridad, vinculadas con los traslados y las actividades del Pontífice. Las aerolíneas fueron notificadas sobre las medidas para que puedan realizar las reprogramaciones necesarias.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos previstos entre el 8 y el 11 de noviembre verificar directamente con sus compañías los horarios y posibles modificaciones. Mientras tanto, la delegación de avanzada del Vaticano continúa recorriendo los escenarios que visitará León XIV junto con funcionarios nacionales encargados de coordinar los dispositivos de seguridad, comunicación y traslados.

La visita del papa León XIV se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y contará con una cobertura televisiva especial para todo el país.