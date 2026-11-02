Visita del papa León XIV a Argentina: el Gobierno y el Vaticano se reunieron para definir los últimos detalles

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia mantuvieron este lunes 2 de noviembre una reunión para definir los últimos detalles de su visita. El encuentro se realizó en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, y estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que la agenda del pontífice continúa sin modificaciones.

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El Papa arribará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía mantendrá encuentros con autoridades, encabezará celebraciones religiosas y participará de actividades sociales y pastorales.

La reunión contó con la participación de representantes del Vaticano y autoridades eclesiásticas argentinas, entre ellos los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva. También estuvieron presentes responsables de las áreas de liturgia, eventos y voluntariado, que trabajan en la organización de las actividades multitudinarias.

Al finalizar el encuentro, Quirno explicó que los equipos se encuentran en la etapa final de coordinación. “Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y solo estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos, muy esperanzados con esta visita”, expresó.

El funcionario aclaró que no hubo nuevas solicitudes por parte de la Santa Sede y que el trabajo se concentra en los dispositivos de seguridad, los traslados, los accesos y la comunicación.

“No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, de comunicación, de traslados, etcétera”, sostuvo.

Qué pasará con Victoria Villarruel durante la visita

Uno de los temas que generó expectativa en los últimos días fue la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales. Aunque el asunto no se abordó durante la reunión de este lunes, Quirno confirmó que está incluida entre las autoridades invitadas al encuentro que se realizará en el Palacio Libertad.

Victoria Villarruel.

“Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos”, indicó.

La presencia de Villarruel adquirió relevancia en medio de las diferencias políticas que mantiene con el presidente Javier Milei. Sin embargo, su asistencia efectiva a la ceremonia todavía no había sido confirmada.

El canciller señaló que el encuentro tendrá una convocatoria amplia, con representantes de distintos sectores políticos e institucionales.

La agenda del papa León XIV en Argentina

Papa León XIV.

El recorrido comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue al Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido por Javier Milei, con quien posteriormente mantendrá una reunión privada en la Casa Rosada.

Ese mismo día, el pontífice participará de un encuentro institucional en el Palacio Libertad, al que fueron invitados gobernadores, legisladores y otras autoridades.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También tiene previstos encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa y mantendrá actividades con integrantes de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario y celebrará una misa en la Basílica de Luján. Luego partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.

La salud del Papa y la posibilidad de una cadena nacional

Otro de los puntos consultados al canciller fue el estado de salud de León XIV, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

Quirno aseguró que el Vaticano mantuvo desde el primer momento la decisión de cumplir con el viaje y que no se solicitaron medidas extraordinarias. “Lo único que ha sucedido han sido confirmaciones de la agenda como estaba previsto originalmente”, afirmó.

Además, explicó que el Gobierno analiza la posibilidad de realizar una transmisión institucional de los principales momentos de la visita, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre una cadena nacional.

Respecto de los discursos que pronunciará el pontífice, el funcionario sostuvo que el Ejecutivo no tiene preocupaciones sobre su contenido. “Lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”, aseguró.