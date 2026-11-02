La denuncia de seis jugadores argentinos por una presunta estafa millonaria en EE.UU.

Al menos seis futbolistas y exjugadores denunciaron a un grupo de empresarios por una presunta estafa inmobiliaria en Estados Unidos . Los acusados les ofrecían adquirir propiedades mediante un sistema “llave en mano”.

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Un grupo de empresarios fue denunciado por una presunta maniobra fraudulenta que habría afectado a seis futbolistas y exjugadores . La propuesta consistía en invertir en propiedades en Estados Unidos, reacondicionarlas y luego alquilarlas , con una rentabilidad anual estimada de entre el 10% y el 11% .

Los acusados son cuatro socios de una firma inmobiliaria con operaciones en La Plata y presunta sede en Estados Unidos . La denuncia también alcanza a la esposa de uno de ellos y a su sobrino, señalado como contador.

Los futbolistas y exjugadores que impulsaron el reclamo son Lucas Ariel Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Menna y Facundo Fraga .

Según consta en la presentación judicial, los empresarios realizaban reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, difundidas en conjunto con una reconocida red inmobiliaria. Allí establecían contacto con los interesados, generaban confianza y les proponían invertir en viviendas para refaccionar.

La situación salió a la luz cuando los propios inversores comenzaron a investigar los inmuebles y encontraron numerosas irregularidades: multas municipales millonarias, deudas impositivas, infracciones a las normas de construcción y falta de subdivisión registral legal para comercializarlos por separado.

El expediente por presunta estafa inmobiliaria y asociación ilícita tramita en la UFI N° 3 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Mientras tanto, el abogado Ignacio Fernández Camillo, quien representa a los jugadores y a otros afectados, presentó un pedido de medidas para avanzar con la investigación.

Cómo habría sido la estafa

El escrito judicial fue presentado el viernes ante el fiscal general Héctor Vogliolo. Fernández Camillo detalló que la maniobra comenzó a gestarse en La Plata, aunque las operaciones inmobiliarias se llevaban adelante en Baltimore, Maryland, al noreste de Estados Unidos.

La primera operación cuestionada ocurrió en julio de 2021, cuando Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti, adquirió una casa en Baltimore.

Aunque el negocio comenzó de manera favorable, los inquilinos ocasionaron daños en la propiedad y fue necesario realizar distintas reparaciones, según explicó en su presentación judicial.

En ese contexto, Galletti tomó contacto con uno de los acusados, identificado como F. P., quien le propuso incorporarse a los negocios de FPBC LLC.

La empresa ofrecía un modelo “llave en mano” que contemplaba la compra, remodelación y administración de propiedades, con ganancias anuales prometidas de entre el 10% y el 11% en dólares.

Muchas de las propiedades se concentraban sobre Lemmon Street y en las calles cercanas, dentro de un barrio residencial en el que gran parte de las viviendas se encontraban abandonadas. “Esto ya es La Plata Lemmon, estamos copando”, bromeó uno de los socios durante las negociaciones, de acuerdo con lo que surge del expediente.

De acuerdo con el testimonio de Galletti, el empresario “ofreció remodelar mi propiedad y me convenció para invertir en sus proyectos”. Además, explicó que la confianza que le generó la aparente estructura comercial de la firma lo llevó a realizar inversiones propias y también en representación de sus clientes.

Por su vínculo con el ambiente del fútbol a través de su hermano, esos inversores eran, en su mayoría, jugadores de Primera División. “Terminaron siendo estafados por él y por su organización, al igual que yo”, aseguró el denunciante.

Además de las propuestas comerciales, los acusados habrían generado confianza mediante una serie de reuniones y “viajes engañosos”, en los que también participaban familiares de los socios. “Actuaban de forma coordinada”, sostuvo Galletti.

Según consta en la denuncia, Facundo Fraga habría aportado 720.000 dólares, mientras que Lucas Rodríguez invirtió alrededor de 180.000 dólares para adquirir tres viviendas. Por su parte, Ezequiel Cerrutti realizó desembolsos por 320.000 dólares y Leonardo Jara habría destinado 520.000 dólares a los proyectos inmobiliarios.

La lista de damnificados también incluye a Alejandro Gastón Mena, quien invirtió 110.000 dólares; Juan Francisco Brunetta, con un aporte de 105.000 dólares; y Gonzalo Maroni, que habría destinado otros 170.000 dólares.