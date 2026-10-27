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27 de octubre de 2026 - 10:39
Adolescentes.

Cómo identificar y denunciar los noviazgos violentos en Jujuy

Desde diferentes instituciones educativas de la provincia trabajan con talleres para identificar y reconocer los noviazgos violentos entre los adolescentes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Desde diferentes instituciones educativas de la provincia se está trabajando en brindar herramientas a los estudiantes para poder identificar y prevenir los noviazgos violentos entre los adolescentes.

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Las actividades se desarrollan dentro de los talleres “Violencia en el noviazgo” destinado a estudiantes de 1 a 5 año del secundario y buscan prevenir acciones de violencia y la promoción de derechos que se desarrollan durante el año en colegios de toda la provincia.

Reconocer para pedir ayuda

En este sentido es importante reconocer la violencia en el noviazgo y hacer hincapié en la importancia de pedir ayuda y así también conocer las diferentes instituciones de orientación y acompañamiento.

En este marco se recuerda a los estudiantes que están habilitadas la Línea 102, la línea gratuita 0800-888-4363 del Consejo Provincial de Mujeres y las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Violencia en el noviazgo: señales de alerta

En las relaciones adolescentes, y también en vínculos de personas adultas, pueden aparecer señales de violencia que no deben naturalizarse.

Algunas alarmas se activan cuando una pareja critica, ignora, humilla o insulta; cela y controla lo que hace la otra persona; pide contraseñas de redes sociales o revisa el celular; prohíbe hablar con amistades o familiares; cuestiona que estudie, trabaje o salga; controla la ropa que usa; toca sin consentimiento o presiona para tener relaciones sexuales.

También son señales graves las amenazas, como decir que va a dejar a la otra persona si no cambia.

Noviazgos violentos y la Ley Penal Juvenil

En el marco de la nueva Ley Penal Juvenil, la calificación de hechos y las consecuencias legales de determinadas conductas entre menores va a depender de las circunstancias de cada caso y las disposiciones aplicables a cada uno.

Entre las conductas pasivas a ser sancionadas penalmente están las agresiones físicas que puedan configurar lesiones, las amenazas y los delitos digitales vinculados con la creación o difusión de contenido sexual de personas menores de edad.

La Ley Nacional Nº 27.801, vigente desde el 5 de septiembre de 2026, establece un régimen específico para adolescentes imputados por delitos. Su aplicación debe considerar las disposiciones legales y las garantías correspondientes a cada caso.

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