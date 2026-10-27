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27 de octubre de 2026 - 11:19
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El pickleball crece en Jujuy: cómo es el deporte que combina tenis, pádel y bádminton

El pickleball crece en Jujuy y tendrá su primer torneo este viernes en el Club Tiro. Además, habrá una clínica para quienes quieran aprender a jugar

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El profesor Moisés Rocha, uno de los impulsores de este deporte en Jujuy, explicó cómo surgió la iniciativa y cuáles son las actividades previstas para esta semana. Junto a los profesores Natacha Paz y Sergio Lamas, trabaja para acercar el pickleball a personas de distintas edades, tanto principiantes como deportistas que ya tienen experiencia con raquetas.

Jujuy tendrá su primer torneo de pickleball

La primera competencia se desarrollará este viernes 30 de octubre en el Club Tiro, institución que actualmente cuenta con las únicas canchas activas de pickleball en la provincia, según explicó el profesor.

El torneo tendrá actividades durante la mañana y la tarde y marcará el inicio de una nueva etapa para la disciplina a nivel local.

Rocha destacó que el crecimiento comenzó a tomar mayor impulso este año, cuando el club organizó un encuentro deportivo que incluyó la inauguración de las canchas.

Además, señaló que Jujuy está comenzando a incorporarse al circuito argentino de pickleball, con la intención de ampliar las oportunidades de competencia y promover la participación de nuevos jugadores.

Organizarán una clínica para quienes quieran aprender

Como parte de las actividades previas al torneo, el jueves 29 de octubre, desde las 15, se realizará una clínica de iniciación destinada a personas interesadas en conocer el deporte.

Durante el encuentro se explicarán las reglas básicas, las características de las paletas y los principales movimientos necesarios para comenzar a jugar.

La propuesta busca acercar la disciplina especialmente a quienes nunca practicaron tenis, pádel u otros deportes de raqueta.

Según Rocha, una de las principales ventajas del pickleball es su facilidad de aprendizaje, ya que utiliza elementos livianos, una cancha reducida y una pelota que alcanza menor velocidad y rebote que las utilizadas en otras disciplinas.

La información sobre las actividades y las novedades del deporte se encuentra disponible en las redes sociales de la Asociación Jujeña de Pickleball.

¿Qué es el pickleball y cómo se juega?

El pickleball es un deporte de raqueta que nació en Estados Unidos y reúne características del tenis, pádel y bádminton. Se practica en una cancha de 13,41 metros de largo por 6,10 metros de ancho y puede jugarse de manera individual o en parejas.

Una de sus particularidades es la pelota de plástico perforada, que tiene un rebote más bajo y un desplazamiento diferente al de las pelotas tradicionales de tenis.

También se utilizan paletas livianas, sin cuerdas, que pueden variar en forma y tamaño según las características de cada jugador.

Otra diferencia importante está en la denominada "cocina", un sector ubicado a ambos lados de la red, donde los jugadores no pueden golpear la pelota de volea mientras están dentro de esa zona. Esta regla obliga a desarrollar estrategias de ubicación, precisión y control.

Rocha explicó que el pickleball puede practicarse tanto en modalidad individual como en dobles. Mientras que el juego individual requiere un mayor despliegue físico, las parejas desarrollan puntos donde predominan la precisión y los golpes cortos.

Jugadores jujeños ya consiguieron medallas en Salta

El desarrollo del pickleball en Jujuy también comenzó a dar sus primeros resultados fuera de la provincia.

Rocha contó que un equipo integrado por profesores participó recientemente de un torneo en Salta, donde consiguió varias medallas.

Además, durante julio se realizaron visitas a escuelas especializadas de Buenos Aires, que permitieron conocer otras experiencias de enseñanza y entrenamiento.

Estas actividades forman parte del trabajo que lleva adelante el grupo de impulsores de la disciplina para fortalecer su presencia en Jujuy y generar nuevas oportunidades de formación y competencia.

Buscan sumar nuevos jugadores en toda la provincia

Uno de los principales objetivos de la Asociación Jujeña de Pickleball es que cada vez más personas conozcan este deporte y se animen a practicarlo.

La clínica del jueves y el torneo del viernes representan dos pasos importantes para promover su crecimiento, sumar jugadores y continuar desarrollando espacios de práctica.

De esta manera, Jujuy comienza a incorporarse a una disciplina que ya cuenta con competencias nacionales e internacionales y que busca hacerse un lugar entre las alternativas deportivas de la provincia.

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