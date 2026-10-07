Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Jujuy fue protagonista del Challenger Nacional Senior de tenis de mesa que se disputó del viernes 2 al domingo 4 de octubre en la ciudad de El Carmen . La competencia reunió a deportistas de distintos puntos del país y también del exterior, con una destacada actuación de los representantes locales.

Deportes. Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional de tenis de mesa

El certamen se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo “Marcelo Palentini” , perteneciente al Colegio Nuestra Señora del Carmen, y convocó a jugadores desde mayores de 24 años hasta competidores de 70 años o más .

Además de los representantes jujeños, participaron deportistas provenientes de Catamarca, Salta, Río Negro, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja . La competencia también tuvo presencia internacional con jugadores de Paraguay, Brasil y Cuba , además de un deportista venezolano y otro colombiano residentes en Jujuy.

Los representantes de Jujuy consiguieron importantes resultados en diferentes categorías individuales y de dobles. Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Sofía Rocha , quien se consagró campeona en dobles damas mayores de 50 años y además obtuvo los títulos individuales en mayores de 50 y 60 años.

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Por su parte, Ana Zapatero Heit fue campeona en dobles mixtos mayores de 24 años y también se quedó con el título individual en damas mayores de 24. Javier Moriénega se consagró campeón individual en mayores de 40 años, mientras que Cecilia Coletti obtuvo el título en dobles damas mayores de 50. Otro de los campeones jujeños fue Moisés Gallo Rocha, ganador en dobles masculinos mayores de 24 años.

Una extensa lista de podios para Jujuy

Además de los campeonatos obtenidos, la delegación provincial consiguió numerosos segundos y terceros puestos. Entre los jujeños que alcanzaron posiciones de podio estuvieron Lautaro Aguaysol, Daniela Zapatero Heit, Marco Becalli, Sofía Rocha, Carina Zapatero, Ana Zapatero Heit, Luciano Veizaga, Lautaro Vilca, Fedra Caucota, Florencia Aguilar, Yolanda Ochoa, Moisés Gallo Rocha, Marcelo Mallagray, Manuel Chaile, José Luis Soria, Juan Vásquez, Martín Álamo y Julio Navarro.

Un torneo de alto nivel en El Carmen

La competencia incluyó modalidades individuales y de dobles, tanto masculinas como femeninas, además de dobles mixtos. En individuales se disputaron las categorías Open, mayores de 24, 30, 40, 50, 55, 60 y 65 años. En dobles, las categorías correspondieron a mayores de 24 y mayores de 50 años.

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

El nivel deportivo fue alto y los títulos se repartieron entre representantes de Jujuy, Salta, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Brasil. Entre los jugadores provenientes de otras provincias y países se destacaron el brasileño Vanderlei de Souza, el porteño Ezequiel López Márquez y el cordobés Eduardo Cuello. De Souza consiguió tres campeonatos individuales y otros dos en dobles, mientras que López Márquez y Cuello se consagraron campeones en dos categorías individuales.

El Carmen, sede del tenis de mesa nacional

La organización estuvo a cargo de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, con Darío Sola y Melisa Sánchez como responsables. El torneo fue fiscalizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa, por lo que otorgó puntos para el ranking correspondiente.