miércoles 07 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2026 - 16:34
Deportes.

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

El Carmen fue sede del Challenger Nacional Senior de tenis de mesa y los representantes jujeños tuvieron una actuación destacada con títulos y numerosos podios.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenisde mesa en El Carmen

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Jujuy fue protagonista del Challenger Nacional Senior de tenis de mesa que se disputó del viernes 2 al domingo 4 de octubre en la ciudad de El Carmen. La competencia reunió a deportistas de distintos puntos del país y también del exterior, con una destacada actuación de los representantes locales.

Lee además
CircuitoProvincial Jujeño de tenis de mesa
Deportes.

Se jugó la cuarta fecha del Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa
Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional detenis de mesa
Deportes.

Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional de tenis de mesa

El certamen se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo “Marcelo Palentini”, perteneciente al Colegio Nuestra Señora del Carmen, y convocó a jugadores desde mayores de 24 años hasta competidores de 70 años o más.

Además de los representantes jujeños, participaron deportistas provenientes de Catamarca, Salta, Río Negro, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. La competencia también tuvo presencia internacional con jugadores de Paraguay, Brasil y Cuba, además de un deportista venezolano y otro colombiano residentes en Jujuy.

Los títulos que quedaron en manos jujeñas

Los representantes de Jujuy consiguieron importantes resultados en diferentes categorías individuales y de dobles. Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Sofía Rocha, quien se consagró campeona en dobles damas mayores de 50 años y además obtuvo los títulos individuales en mayores de 50 y 60 años.

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Por su parte, Ana Zapatero Heit fue campeona en dobles mixtos mayores de 24 años y también se quedó con el título individual en damas mayores de 24. Javier Moriénega se consagró campeón individual en mayores de 40 años, mientras que Cecilia Coletti obtuvo el título en dobles damas mayores de 50. Otro de los campeones jujeños fue Moisés Gallo Rocha, ganador en dobles masculinos mayores de 24 años.

Una extensa lista de podios para Jujuy

Además de los campeonatos obtenidos, la delegación provincial consiguió numerosos segundos y terceros puestos. Entre los jujeños que alcanzaron posiciones de podio estuvieron Lautaro Aguaysol, Daniela Zapatero Heit, Marco Becalli, Sofía Rocha, Carina Zapatero, Ana Zapatero Heit, Luciano Veizaga, Lautaro Vilca, Fedra Caucota, Florencia Aguilar, Yolanda Ochoa, Moisés Gallo Rocha, Marcelo Mallagray, Manuel Chaile, José Luis Soria, Juan Vásquez, Martín Álamo y Julio Navarro.

Un torneo de alto nivel en El Carmen

La competencia incluyó modalidades individuales y de dobles, tanto masculinas como femeninas, además de dobles mixtos. En individuales se disputaron las categorías Open, mayores de 24, 30, 40, 50, 55, 60 y 65 años. En dobles, las categorías correspondieron a mayores de 24 y mayores de 50 años.

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

Jujuy se destacó en el Challenger Nacional Senior de tenis de mesa en El Carmen

El nivel deportivo fue alto y los títulos se repartieron entre representantes de Jujuy, Salta, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Brasil. Entre los jugadores provenientes de otras provincias y países se destacaron el brasileño Vanderlei de Souza, el porteño Ezequiel López Márquez y el cordobés Eduardo Cuello. De Souza consiguió tres campeonatos individuales y otros dos en dobles, mientras que López Márquez y Cuello se consagraron campeones en dos categorías individuales.

El Carmen, sede del tenis de mesa nacional

La organización estuvo a cargo de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, con Darío Sola y Melisa Sánchez como responsables. El torneo fue fiscalizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa, por lo que otorgó puntos para el ranking correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se jugó la cuarta fecha del Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa

Tres títulos y varios podios para Jujuy en el Nacional de tenis de mesa

Jujuy consiguió 15 medallas en el Regional de tenis de mesa

Dos categorías, dos títulos: la destacada actuación de un jugador jujeño de tenis de mesa

Tiene 7 años, hace un año que hace gimnasia y representará a Jujuy en el Nacional

Lo que se lee ahora
Álvaro Carranza
Deportes.

Quién será el árbitro del clásico entre el Lobo y Gimnasia y Tiro

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público
Jujuy.

Tensión en San Pedro: La Cantada frenó su show por insultos desde el público

Foto archivo.
Miércoles.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

La fe y la razón no son incompatibles: una mirada sobre la devoción en Jujuy video
Jujuy.

Gran convocatoria en la misa y peregrinación en Río Blanco por el Día de la Virgen

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel