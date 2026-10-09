Jujuy vuelve a competir a nivel nacional con un equipo de tenistas mayores de 75 años

El tenis jujeño continúa sumando experiencias y desafíos a nivel nacional. Tras conseguir una medalla de bronce en los Juegos para adultos mayores disputados en San Juan, la Asociación de Veteranas de Tenis de Jujuy se prepara para participar en una nueva competencia en Tucumán, con representantes de distintas edades y el objetivo de seguir creciendo.

Deportes. Dos categorías, dos títulos: la destacada actuación de un jugador jujeño de tenis de mesa

Clarisa Hernández, presidenta de la asociación, visitó los estudios de Canal 4 y contó cómo se preparan las jugadoras, el crecimiento de la disciplina en la provincia y la importancia del deporte como espacio de encuentro y acompañamiento entre mujeres.

La dirigente viene de participar en una competencia nacional para adultos mayores , donde conformó una dupla mixta con el tenista Loli Izquierdo.

Ambos representaron a Jujuy y consiguieron el tercer puesto, en una disciplina que fue incorporada recientemente a estos juegos.

"Se nos escapó ahí nomás la semifinal, pero trajimos una medalla de bronce para la provincia" "Se nos escapó ahí nomás la semifinal, pero trajimos una medalla de bronce para la provincia"

La presidenta explicó que la pareja jujeña llegó al certamen con buenas expectativas y destacó el desempeño de ambos durante la competencia. También señaló que el nivel deportivo de estos encuentros va creciendo a medida que se suman nuevas provincias y participantes.

Cinco categorías representarán a Jujuy en Tucumán

Después de la experiencia en San Juan, las integrantes de la Asociación de Veteranas de Tenis se preparan para viajar a Tucumán, donde competirán en un torneo nacional por equipos.

La delegación jujeña contará con representantes de cinco categorías:

Mayores de 30 años.

Mayores de 40 años.

Mayores de 60 años.

Mayores de 65 años.

Mayores de 75 años.

Uno de los aspectos destacados es que lograron volver a conformar equipos en categorías que hacía tiempo no tenían representación, como las de mayores de 30 y de 75 años.

Hernández explicó que la competencia tiene una dinámica especial porque las participantes juegan en parejas, pero representan a un equipo que las acompaña durante los partidos.

"En un equipo, vos estás jugando tu doble, como en la Davis, y en la tribuna están tus compañeras y tenés una capitana" "En un equipo, vos estás jugando tu doble, como en la Davis, y en la tribuna están tus compañeras y tenés una capitana"

Además, resaltó el compromiso de las jugadoras, que organizan sus entrenamientos entre las responsabilidades laborales, familiares y personales.

Mucho más que tenis: una red de mujeres que se acompañan

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Hernández habló sobre el significado que tiene la asociación en la vida de sus integrantes.

La presidenta destacó que, además de los resultados deportivos, el tenis se convirtió en un espacio de amistad, contención y crecimiento personal.

"Aquí hay mujeres que han sanado duelos, enfermedades, divorcios. Y gracias a esta red de mujeres amigas que viajamos, nos mantenemos así, con plenitud de la vida" "Aquí hay mujeres que han sanado duelos, enfermedades, divorcios. Y gracias a esta red de mujeres amigas que viajamos, nos mantenemos así, con plenitud de la vida"

En ese sentido, remarcó que la competencia funciona también como una motivación para mantenerse activas, compartir experiencias y construir vínculos que trascienden las canchas.

La asociación cuenta con jugadoras de diferentes edades y trayectorias, algunas con experiencia competitiva desde pequeñas y otras que comenzaron a practicar tenis durante la adultez.

Cómo sumarse a la Asociación de Veteranas de Tenis de Jujuy

La organización busca incorporar nuevas integrantes y continuar ampliando la participación del tenis femenino en la provincia.

Las mujeres mayores de 30 años interesadas en sumarse pueden comunicarse a través del Instagram de la Asociación de Veteranas de Tenis o acercarse al Club Tiro, donde habitualmente realizan entrenamientos y torneos.

Hernández agradeció especialmente al club por facilitar sus instalaciones y a las empresas y colaboradores que acompañan a la delegación, entre ellos Canal 4.

Además, adelantó que la asociación trabaja para participar en la Copa Argentina de nivel B, prevista para marzo de 2027 en Mar del Plata.

Con entusiasmo por el nuevo desafío en Tucumán, las jugadoras jujeñas buscarán conseguir buenos resultados, pero también continuar fortaleciendo un espacio donde el deporte, la amistad y el compañerismo son protagonistas.