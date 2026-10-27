Accidente en Alto Comedero: "Por favor pará", el duro relato de la mujer que fue arrastrada varios metros arriba de un auto

Leila y su madre contaron el calvario que vivieron.

Dos mujeres, madre e hija, sufrieron graves lesiones después de ser chocadas por un automóvil mientras circulaban en motocicleta por avenida Intersindical, en Alto Comedero. El accidente ocurrió el pasado 3 de octubre, cerca de las 23:30, y una de las víctimas denunció que quedó sobre el capó del vehículo durante aproximadamente dos cuadras, mientras le gritaba al conductor que se detuviera.

Policiales. Accidente en Alto Comedero: un auto chocó contra un camión que se habría dado a la fuga

Leila Poniatowky y su madre, Mariana Urzagaste relataron lo ocurrido en una entrevista con Canal 4 y reclamaron avances en la investigación para determinar la responsabilidad del automovilista.

Leila había ido a buscar a su madre, quien salía de trabajar, y ambas regresaban a su casa cuando ocurrió el impacto: “Nosotros íbamos en moto. Cuando estábamos volviendo, bueno, este hombre, no sé, el auto nos impacta de frente”, relató la joven, quien salió despedida de la motocicleta y sufrió una fractura en una pierna.

Su madre quedó sobre el capó del automóvil. “El auto se nos puso de frente de un momento al otro, yo intento salirme, o sea, volanteo para poder salir y él nos da de costadito”, recordó.

“Ya me veo así en posición boca arriba sobre el auto, que yo le golpeaba y le decía pará, por favor pará”, contó la madre, quien aseguró que el conductor continuó avanzando.

“Yo digo me voy a agarrar porque yo no sé hasta dónde me va a llevar o dónde me va a tirar”, expresó. Según su testimonio, intentó sujetarse de una parte del vehículo y después perdió el conocimiento.

El accidente ocurrió a principios de octubre en Alto Comedero.

Madre e hija sufrieron graves fracturas y enfrentan una larga recuperación

Las consecuencias físicas del accidente fueron importantes para ambas. Leila permanece en silla de ruedas y su madre se encuentra postrada, sin poder caminar.

“Yo tengo aproximadamente seis meses, yo tengo fractura de tibia y peroné, fractura expuesta, tengo una herida más o menos de 35 centímetros”, explicó la joven.

Sobre su madre, detalló: “Tiene fractura de caderas, de pelvis y el fémur”. Según las estimaciones médicas que recibió la familia, la recuperación de la mujer podría extenderse durante aproximadamente dos años.

Piden que se investigue al conductor del automóvil

Las damnificadas también reclamaron avances judiciales y aseguraron que existen registros de cámaras que permitirían reconstruir lo sucedido.

“El abogado nos dice que hay pruebas suficientes, tienen cámaras del accidente, tienen cámaras de cómo este hombre sale de su casa, cómo ingresa a su casa, con la camioneta ya chocada”, afirmó Leila.

“Hay pruebas suficientes como para que este hombre sea imputado, pero bueno están esperando a que lo imputen”, agregó.

La familia aseguró que se enteró a través de los medios de que el presunto conductor se habría presentado ante las autoridades. Mientras esperan novedades de la investigación, ambas mujeres continúan recuperándose de las graves lesiones sufridas.