Carne cruda en el freezer: ¿Cuánto tiempo se puede guardar cada corte?

Conservar la carne curda en el freezer es una forma práctica de planificar las compras y evitar que los alimentos terminen en la basura. Sin embargo, el período durante el cual puede almacenarse varía según el tipo de corte , las condiciones del envoltorio y la continuidad de la cadena de frío.

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La clave está en distinguir entre inocuidad y calidad . Según la tabla de conservación refrigerada de FoodSafety.gov, la carne y las aves que se mantienen de manera constante a una temperatura de -18 °C (0 °F) o inferior pueden conservarse sin un límite de tiempo establecido en términos de seguridad alimentaria .

Por eso, los períodos recomendados para guardar alimentos en el freezer están vinculados con la conservación de sus características, como la consistencia, el gusto y la humedad, y no indican que deban desecharse obligatoriamente al cumplirse ese plazo.

En un artículo de Anne Wolf para Martha Stewart, una publicación dedicada a las tareas del hogar, se incluyen las explicaciones de una experta en ciencia alimentaria. Según la especialista, la cantidad de alimento que queda en contacto con el aire es determinante : una mayor exposición puede acelerar el deterioro de la textura y el sabor.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) también señala que las variaciones térmicas pueden perjudicar las condiciones en las que se conserva el alimento congelado y afectar su calidad final.

La carne picada y salchichas

Los tiempos aconsejados para conservar estos alimentos en el freezer son los siguientes:

Carne picada de vaca, cerdo, cordero, ternera, pollo o pavo: entre tres y cuatro meses .

Cortes para guisos : de tres a cuatro meses .

Salchichas sin cocinar: entre uno y dos meses.

La explicación responde a fenómenos físicos y químicos. Cuando la carne se pica, se incrementa el área expuesta al aire y la materia grasa se reparte en fragmentos de menor tamaño.

Este contacto con el aire acelera la deshidratación del alimento y la oxidación de los lípidos, una reacción que puede generar sabores desagradables, similares al de la grasa rancia. En el caso de las salchichas, la presencia de sal puede contribuir a que el proceso avance más rápido, de acuerdo con lo publicado por Martha Stewart.

Los cortes enteros

Los períodos aconsejados para guardar piezas de carne sin trozar en el freezer varían según el tipo de corte:

Bifes, costillas y piezas para asar de vaca, cerdo, cordero y ternera: entre cuatro y 12 meses .

Piezas grandes y gruesas para asado: pueden conservarse durante la parte más extensa de ese período, ya que tienen menos superficie en contacto con el aire en proporción a su volumen.

Cortes delgados: lo ideal es consumirlos durante los primeros cuatro a seis meses.

Las piezas con mayor proporción de grasa necesitan cuidados especiales. La FAO señala que este componente puede volverse rancio mientras permanece en el congelador. Por ese motivo, la carne porcina, sobre todo los cortes más grasos, puede ser conveniente consumirla antes que otras variedades si se pretende mantener intacto su sabor.

Las costillas vacunas y de cerdo tienen un período de conservación recomendado de entre cuatro y 12 meses. Sin embargo, los extremos de los huesos pueden dañar el envoltorio y permitir el ingreso de aire. Para reducir ese riesgo, se aconseja cubrir las puntas con papel especial para freezer o papel de aluminio y sumar una segunda capa de envoltura alrededor de toda la pieza.

El pollo entero

En el caso de las aves, los tiempos aconsejados para conservarlas en el freezer dependen de cómo se encuentren preparadas:

Pollo o pavo sin trozar : un máximo de 12 meses .

Porciones individuales, como alas, patas, muslos o pechugas: hasta nueve meses.

Esta diferencia se debe a que el ave completa cuenta con la protección de la piel y una estructura más compacta. Las recomendaciones de FoodSafety.gov coinciden con estos períodos e indican que es importante verificar que la temperatura del congelador permanezca en -18 °C o por debajo de ese valor.

De acuerdo con la FAO, los productos sometidos a ultracongelación deben permanecer a -18 °C o menos, procurando que la temperatura no presente cambios significativos. Identificar cada envoltorio con el tipo de carne, su peso y el día en que se guardó facilita el control de las reservas y permite seguir un criterio sencillo: consumir primero los alimentos que llevan más tiempo congelados.

Un envoltorio hermético limita las quemaduras por congelación

La función del envoltorio es limitar todo lo posible la exposición de la carne al aire. Para conseguirlo, se pueden utilizar distintas alternativas:

Envasado al vacío , considerado el método que brinda la protección más eficaz .

Film adherente en contacto directo con la carne, complementado con una segunda cobertura de papel especial para freezer, papel de aluminio resistente o una bolsa preparada para soportar temperaturas muy bajas.

Protección adicional del envase original, ya que el embalaje comercial suele estar pensado para períodos de conservación breves. Si se prevé mantener la carne congelada durante más de dos meses, conviene reforzarlo.

La disminución de la calidad puede reconocerse por la aparición de áreas resecas, endurecidas o de tono grisáceo, un fenómeno denominado quemadura por congelamiento. Aunque estas marcas no representan un riesgo para la seguridad alimentaria, sí pueden perjudicar el sabor y la textura de la carne una vez cocida.

Cuando las partes afectadas son reducidas, es posible quitarlas antes de cocinar. En cambio, si ocupan una superficie considerable, la carne todavía puede utilizarse en guisos, estofados u otras recetas que requieran una preparación con líquidos.

El desarrollo de sabores u olores desagradables después de cocinar la carne puede indicar que las grasas se han vuelto rancias, otra manifestación de la pérdida de calidad.

Para prolongar su buen estado, se recomienda evitar los cambios térmicos, separar la carne en porciones antes de guardarla en el freezer y utilizar envases que impidan la acumulación de aire alrededor de los cortes.