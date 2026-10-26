Quini 6: qué números salieron en el sorteo 3420 y quiénes se llevaron los premios

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.

Este domingo 25 de octubre de 2026 , el Quini 6 lleva adelante el sorteo número 3420, en el que se conocerá quiénes son los afortunados en las cinco modalidades del certamen. A continuación, repasamos todos los números que salieron y los ganadores de uno de los juegos de azar más elegidos, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe . ¿Preparado para dar un giro radical a tu vida? ¡Muchos éxitos!

Suerte. Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.418 millones este domingo 18 de octubre

Sociedad. El Quini 6 tuvo dos nuevos jugadores millonarios: repartió más de $5.300 millones entre ambos

00 - 02 - 03 - 08 - 19 - 39

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

1.336 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.241,51

LA SEGUNDA

08 - 25 - 30 - 36 - 43 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.255.420.958)

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.085.920

838 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.516,30

Quini 6: El sorteo del domingo 2 de agosto puso en juego más de $11.400 millones en premios.

REVANCHA

05 - 22 - 23 - 29 - 41 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

SIEMPRE SALE

00 - 13 - 22 - 24 - 40 - 43

Ocho apostadores acertaron cinco números y recibirán un premio de $61.136.532 cada uno. Los ganadores son de Buenos Aires (2), Santa Fe (2), San Juan (1), Entre Ríos (1), Córdoba (1) y Misiones (1).

POZO EXTRA

00 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 45

724 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $276.243,09

Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Quienes quieran participar del Quini 6 deben elegir seis cifras dentro del rango del 00 al 45. Después de registrar su jugada, solo resta aguardar el sorteo, que tiene lugar en dos oportunidades cada semana.

El Quini 6 se sortea los: