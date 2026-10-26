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26 de octubre de 2026 - 10:00
Sociedad.

Quini 6: qué números salieron en el sorteo 3420 y quiénes se llevaron los premios

Consultá los resultados del sorteo de este domingo 25 de octubre, revisá tu apuesta y conocé los pozos millonarios que puso en juego la lotería.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.

Este domingo 25 de octubre de 2026, el Quini 6 lleva adelante el sorteo número 3420, en el que se conocerá quiénes son los afortunados en las cinco modalidades del certamen. A continuación, repasamos todos los números que salieron y los ganadores de uno de los juegos de azar más elegidos, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Preparado para dar un giro radical a tu vida? ¡Muchos éxitos!

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  • TRADICIONAL

00 - 02 - 03 - 08 - 19 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.595.977,14

1.336 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.241,51

  • LA SEGUNDA

08 - 25 - 30 - 36 - 43 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.255.420.958)

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.085.920

838 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.516,30

Quini 6: El sorteo del domingo 2 de agosto puso en juego más de $11.400 millones en premios.

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  • REVANCHA

05 - 22 - 23 - 29 - 41 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

  • SIEMPRE SALE

00 - 13 - 22 - 24 - 40 - 43

Ocho apostadores acertaron cinco números y recibirán un premio de $61.136.532 cada uno. Los ganadores son de Buenos Aires (2), Santa Fe (2), San Juan (1), Entre Ríos (1), Córdoba (1) y Misiones (1).

  • POZO EXTRA

00 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 45

724 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $276.243,09

Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.

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¿Cómo jugar al Quini 6?

Quienes quieran participar del Quini 6 deben elegir seis cifras dentro del rango del 00 al 45. Después de registrar su jugada, solo resta aguardar el sorteo, que tiene lugar en dos oportunidades cada semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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