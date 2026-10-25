Mercurio retrógrado en Escorpio: cómo afecta a cada signo del zodíaco

Mercurio retrógrado en Escorpio es un fenómeno astrológico al que se le atribuye un período de revisión, introspección y replanteos, especialmente en temas relacionados con las emociones profundas, la confianza, los secretos y las relaciones personales.

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Dentro de la astrología, Mercurio representa la comunicación, el pensamiento y las decisiones, mientras que Escorpio se vincula con la transformación, la intensidad emocional y aquello que permanece oculto.

Es importante distinguir la interpretación astrológica de la evidencia científica: no hay pruebas de que la posición aparente de los planetas determine la personalidad o provoque acontecimientos en la vida cotidiana. Sin embargo, muchas personas utilizan estos tránsitos como una herramienta simbólica para reflexionar sobre sus vínculos y decisiones.

Mercurio comenzó su movimiento retrógrado en Escorpio el 24 de octubre de 2026 y retomará su movimiento directo el 13 de noviembre. Es el tercer período de Mercurio retrógrado de este año.

Desde la interpretación astrológica, Escorpio aporta intensidad y profundidad a este tránsito. Por eso, se lo relaciona con conversaciones pendientes, verdades que necesitan aclararse, revisión de vínculos y decisiones vinculadas con la intimidad o el dinero compartido.

Mercurio retrógrado.

Cómo afecta Mercurio retrógrado en Escorpio a cada signo

Aries

Puede ser una etapa para revisar emociones intensas y conversaciones que quedaron sin resolver. La recomendación astrológica es evitar las respuestas impulsivas, pensar antes de hablar y prestar atención a las necesidades propias.

Tauro

El foco estaría en las relaciones de pareja, las sociedades y los acuerdos. Es un momento simbólico para revisar si existe confianza, si las responsabilidades están equilibradas y si ambas partes pueden expresar lo que necesitan.

Géminis

La rutina, el trabajo y la organización cotidiana pueden convertirse en temas de revisión. Conviene ordenar las tareas pendientes, revisar horarios y prestar atención a los detalles para evitar confusiones.

Cáncer

La creatividad, los proyectos personales y los vínculos afectivos cobran protagonismo. Puede ser una oportunidad para retomar una idea abandonada o expresar sentimientos que quedaron guardados.

Leo

La familia, el hogar y las cuestiones personales aparecen como áreas para revisar. Según la astrología, pueden volver conversaciones pendientes o la necesidad de resolver asuntos domésticos que quedaron postergados.

Virgo

La comunicación y los intercambios cotidianos requieren especial atención. La interpretación astrológica invita a revisar mensajes, documentos y acuerdos, además de intentar expresar las ideas con claridad para evitar malos entendidos.

Libra

El dinero, los gastos y la valoración personal pueden ocupar un lugar importante. Este tránsito se interpreta como una invitación a revisar el presupuesto, analizar compromisos económicos y pensar antes de tomar decisiones financieras impulsivas.

Escorpio

Es el signo donde ocurre el tránsito, por lo que la astrología pone el foco en la identidad, la forma de comunicarse y los deseos personales. Puede ser un período simbólico para revisar decisiones, reconocer emociones y preguntarse qué cambios se quieren hacer.

Sagitario

La introspección, el descanso y los asuntos que suelen mantenerse en privado adquieren relevancia. La propuesta es bajar el ritmo cuando sea posible y dedicar tiempo a procesar emociones o cerrar etapas antes de iniciar otras.

Capricornio

Las amistades, los grupos y los proyectos compartidos pueden atravesar una etapa de revisión. Es una oportunidad para evaluar compromisos, aclarar diferencias y reconsiderar objetivos a largo plazo.

Acuario

La carrera profesional, la reputación y los objetivos laborales aparecen en primer plano. La interpretación astrológica sugiere revisar decisiones, retomar conversaciones con superiores o analizar si el camino profesional actual coincide con las propias expectativas.

Piscis

Los estudios, los viajes, las creencias y los planes a futuro pueden ser objeto de replanteos. Es un período para revisar información, reconsiderar ideas y analizar con más detenimiento decisiones que impliquen salir de la zona conocida.

Qué conviene hacer durante Mercurio retrógrado

Dentro de la astrología, este tránsito se considera más favorable para revisar y corregir que para actuar sin reflexión. Algunas recomendaciones habituales son:

Repasar mensajes, contratos y documentos antes de confirmarlos.

Aclarar los malentendidos mediante conversaciones directas.

Revisar gastos y acuerdos económicos compartidos.

Retomar proyectos que quedaron pendientes.

Evitar sacar conclusiones apresuradas sobre las intenciones de otras personas.

Esto no significa que haya que suspender decisiones importantes ni que necesariamente vayan a ocurrir problemas. Son sugerencias basadas en una interpretación astrológica, no en efectos demostrados científicamente.