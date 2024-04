¿Qué significa Mercurio retrógrado? La NASA explicó los detalles

A lo largo de los tiempos, el fenómeno astrológico denominada Mercurio retrógrado ha suscitado discusiones y creencias supersticiosas. Desde desavenencias con la pareja hasta incidentes menores como fallas y roturas en el auto, numerosos individuos han atribuido sus infortunios a este aparente desplazamiento del planeta más próximo al Sol. No obstante, la ciencia contemporánea desestima estas convicciones , clasificándolas como pseudociencia.

¿Cuándo se presentará este evento?

Esto no significa que el planeta esté retrocediendo verdaderamente en su trayectoria; solamente parece hacerlo desde nuestra posición en la Tierra. La astronomía ha investigado y elucidado este fenómeno durante siglos, siendo plenamente entendido por la comunidad científica.

Carolyn Ernst, una experta en planetología del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y vicepresidenta del Comité de Evaluación de la Exploración de Mercurio de la NASA, aborda este fenómeno mediante una comparación sencilla.

Analogiza el fenómeno del movimiento retrógrado de Mercurio con la situación de conducir por una autopista de varios carriles: al adelantar a un automóvil en un carril vecino que viaja más lento, podría parecer que retrocede en relación contigo, a pesar de que ambos vehículos se desplazan en la misma dirección.

Aunque existe una justificación científica para el fenómeno del "Mercurio retrógrado", la creencia en su impacto perdura en la cultura occidental, particularmente en la astrología. Se argumenta que este lapso puede generar desconcierto, malentendidos y dificultades en la comunicación, lo que desemboca en una serie de contratiempos en la vida diaria.

No obstante, los astrónomos y expertos en ciencia reiteran que no existen pruebas convincentes que apoyen la noción de que los movimientos planetarios influyan directamente en la existencia de los individuos. La interpretación astrológica de tales sucesos se fundamenta en prácticas tradicionales y no en observaciones científicas corroborables.

Aunque el fenómeno del "Mercurio retrógrado" puede continuar siendo objeto de interés para ciertas personas, es crucial discernir entre el conocimiento científico y las creencias populares. Mientras que la astronomía presenta explicaciones respaldadas por pruebas empíricas, la astrología se fundamenta en interpretaciones subjetivas y conjeturas no verificadas.

Durante este año 2024, este evento astronómico presenta tres fases, durante las cuales el planeta “irá hacia atrás” en los períodos de tiempo establecidos, según se calcula:

1 de abril al 24 de abril

4 de agosto al 27 de agosto

25 de noviembre al 15 de diciembre

