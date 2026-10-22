Alergias en el hogar: los trucos para reducir los síntomas y respirar mejor

Trucos para reducir los síntomas y respirar mejor.

Las variaciones repentinas del clima pueden provocar congestión nasal y agravar las alergias que afectan las vías respiratorias. En lugar de recurrir a medicamentos por cuenta propia, hay trucos sencillos para poner en práctica en casa que ayudan a mejorar la calidad del aire y disminuir las molestias en unos pocos pasos.

De acuerdo con especialistas en inmunología, una de las medidas más importantes para prevenir los episodios alérgicos es mantener bajo control las condiciones ambientales de la vivienda, con el objetivo de disminuir considerablemente la cantidad de sustancias que pueden desencadenar estas reacciones.

¿Cómo eliminar los ácaros en el dormitorio? Higiene periódica de la ropa de cama: cambiar y lavar las sábanas semanalmente utilizando agua a alta temperatura para eliminar los organismos microscópicos que puedan alojarse en ellas.

Prescindir de cubrecamas voluminosos: los acolchados y las mantas demasiado gruesas tienden a retener mucho polvo y favorecen la acumulación de ácaros.

Limpiar sin levantar partículas: utilizar paños humedecidos para quitar la suciedad de los muebles y evitar que el polvo se disperse por el ambiente. También es importante aspirar regularmente las cortinas, los sillones y las alfombras. Trucos: ventilación estratégica y cuidado contra el polen Lo ideal es renovar el aire de los ambientes durante las primeras horas del día o después de las precipitaciones, momentos en los que suele haber menos partículas en suspensión. En cambio, conviene mantener las ventanas cerradas cuando el clima es muy seco o se registran ráfagas intensas de viento.

Para reducir el contacto con el polen, se aconseja lavar el pelo cada vez que se vuelve al hogar, de manera que puedan quitarse los restos que hayan quedado adheridos. También es preferible evitar tender la ropa al aire libre, porque estas partículas pueden quedar atrapadas con facilidad en los tejidos húmedos.

Como alternativa natural para aliviar la nariz tapada, se puede recurrir a la solución fisiológica, que ayuda a limpiar las fosas nasales. A su vez, incorporar alimentos como frutas cítricas y jengibre a la dieta puede contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

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