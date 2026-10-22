jueves 22 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2026 - 09:53
Jujuy

Comenzó la veda de pesca en Jujuy y advierten sobre sanciones por incumplimiento

Desde el 21 de octubre rige l veda de pesca deportiva en Jujuy con medidas que los pescadores deben conocer. Las infracciones serán sancionadas.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
5. Desde el 21 de octubre rige la veda de pesca en Jujuy: qué establece la resolución

5. Desde el 21 de octubre rige la veda de pesca en Jujuy: qué establece la resolución

La veda de pesca en Jujuy comenzó a regir este miércoles 21 de octubre, a partir de una disposición oficial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. La medida busca proteger los recursos acuáticos y preservar la biodiversidad, por lo que resulta importante que quienes practican pesca deportiva conozcan las restricciones antes de organizar una salida.

Lee además
Jujuy: rige veda de pesca deportiva en los ríos San Francisco y Lavayén desde el 27 de octubre
Servicios.

Empezó la veda de pesca en los ríos de Jujuy
Veda de pesca en el río Lavayén
Policiales.

San Pedro: multaron a personas por violar la veda de pesca en el río Lavayén

La disposición fue comunicada mediante la Resolución N.º 131/2026-SBDS y forma parte de las acciones provinciales destinadas a la conservación de los ambientes naturales. Desde el organismo recordaron que existen prohibiciones específicas y que su incumplimiento puede derivar en sanciones.

La pesca es una actividad recreativa que convoca a numerosos jujeños, especialmente en ríos, diques y otros espejos de agua. Sin embargo, su práctica debe adecuarse a las normas vigentes para evitar daños sobre las poblaciones de peces y los ecosistemas de los que forman parte.

Veda de pesca en Jujuy: qué actividades están prohibidas

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, las disposiciones incluyen restricciones que deben ser respetadas en todo el territorio provincial.

Entre las prohibiciones generales se encuentran:

  • Pesca en áreas protegidas y reservas naturales: no está permitida en estos espacios de conservación de la provincia.

  • Pesca con fines comerciales: está prohibida en todos los cursos y espejos de agua de Jujuy.

  • Uso de sustancias nocivas: no se pueden utilizar productos que provoquen daños a los peces o contaminen el ambiente.

  • Uso de explosivos: está totalmente prohibido emplearlos para capturar peces.

  • Pesca con redes y trampas: tampoco están permitidos estos métodos de captura.

Las infracciones serán sancionadas conforme a la Ley Provincial N.º 6.492/2026. Por eso, antes de concurrir a un río, arroyo o dique, es fundamental consultar las disposiciones vigentes y verificar si la actividad está permitida en el lugar elegido.

Por qué es importante respetar la veda de pesca

Más allá de las restricciones, la veda cumple una función ambiental fundamental:

"Brindar protección a las poblaciones de peces durante períodos en los que pueden encontrarse especialmente vulnerables". "Brindar protección a las poblaciones de peces durante períodos en los que pueden encontrarse especialmente vulnerables".

En términos generales, estas medidas permiten reducir la presión de captura y favorecer los procesos naturales de reproducción, crecimiento y recuperación de las especies. De esa manera, contribuyen a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

Los peces forman parte de una red de relaciones que incluye otros animales, plantas y microorganismos. Su conservación es importante no solo para quienes practican la pesca deportiva, sino también para la salud de los ríos y otros ambientes naturales. Además, los cursos de agua pueden atravesar cambios importantes durante las distintas estaciones del año. Las variaciones en las lluvias, los caudales, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno influyen sobre las condiciones en las que viven y se reproducen las especies.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Empezó la veda de pesca en los ríos de Jujuy

San Pedro: multaron a personas por violar la veda de pesca en el río Lavayén

Comenzó la veda de pesca de pejerrey en los diques de Jujuy

Sorteo de ingreso a primer año en Jujuy: hoy a las 16, transmisión en vivo por Canal 4 y TodoJujuy

Carlos Sadir apoyó a los comerciantes de La Quiaca y pidió revisar las restricciones de ARCA

Lo que se lee ahora
Ameba come cerebros (imagen generada con IA). video
Salud.

La ameba "come cerebros" se alimenta de las "neuronas y tiene una mortalidad del 98%", dijo un especialista jujeño

Por  Federico Franco

Las más leídas

Ameba come cerebros (imagen generada con IA). video
Salud.

La ameba "come cerebros" se alimenta de las "neuronas y tiene una mortalidad del 98%", dijo un especialista jujeño

Cursos en Capital (foto generada con IA).
Jujuy.

Cursos de serigrafía, sublimación y polarizado en Capital: días, horarios y cómo anotarse

Espumantes de Antropo Wines
Jujuy.

Histórico en Jujuy: lanzan los primeros vinos espumantes elaborados en la provincia

Situación de las familias de La Quiaca (imagen ilustrativa).
Protesta.

Hay 3.500 familias afectadas en La Quiaca por las restricciones del ARCA: convocan a una marcha para este jueves

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este jueves se realiza el sorteo para 22 colegios  
Jujuy.

Sorteo para primer año en Jujuy:  este jueves se asignarán los lugares para las escuelas con sobredemanda

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel