Comenzó la veda de pesca en Jujuy y advierten sobre sanciones por incumplimiento

5. Desde el 21 de octubre rige la veda de pesca en Jujuy: qué establece la resolución

La veda de pesca en Jujuy comenzó a regir este miércoles 21 de octubre , a partir de una disposición oficial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia . La medida busca proteger los recursos acuáticos y preservar la biodiversidad, por lo que resulta importante que quienes practican pesca deportiva conozcan las restricciones antes de organizar una salida.

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La disposición fue comunicada mediante la Resolución N.º 131/2026-SBDS y forma parte de las acciones provinciales destinadas a la conservación de los ambientes naturales. Desde el organismo recordaron que existen prohibiciones específicas y que su incumplimiento puede derivar en sanciones.

La pesca es una actividad recreativa que convoca a numerosos jujeños, especialmente en ríos, diques y otros espejos de agua. Sin embargo, su práctica debe adecuarse a las normas vigentes para evitar daños sobre las poblaciones de peces y los ecosistemas de los que forman parte.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, las disposiciones incluyen restricciones que deben ser respetadas en todo el territorio provincial.

Entre las prohibiciones generales se encuentran:

Pesca en áreas protegidas y reservas naturales: no está permitida en estos espacios de conservación de la provincia.

Pesca con fines comerciales: está prohibida en todos los cursos y espejos de agua de Jujuy.

Uso de sustancias nocivas: no se pueden utilizar productos que provoquen daños a los peces o contaminen el ambiente.

Uso de explosivos: está totalmente prohibido emplearlos para capturar peces.

Pesca con redes y trampas: tampoco están permitidos estos métodos de captura.

Las infracciones serán sancionadas conforme a la Ley Provincial N.º 6.492/2026. Por eso, antes de concurrir a un río, arroyo o dique, es fundamental consultar las disposiciones vigentes y verificar si la actividad está permitida en el lugar elegido.

Por qué es importante respetar la veda de pesca

Más allá de las restricciones, la veda cumple una función ambiental fundamental:

"Brindar protección a las poblaciones de peces durante períodos en los que pueden encontrarse especialmente vulnerables". "Brindar protección a las poblaciones de peces durante períodos en los que pueden encontrarse especialmente vulnerables".

En términos generales, estas medidas permiten reducir la presión de captura y favorecer los procesos naturales de reproducción, crecimiento y recuperación de las especies. De esa manera, contribuyen a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

Los peces forman parte de una red de relaciones que incluye otros animales, plantas y microorganismos. Su conservación es importante no solo para quienes practican la pesca deportiva, sino también para la salud de los ríos y otros ambientes naturales. Además, los cursos de agua pueden atravesar cambios importantes durante las distintas estaciones del año. Las variaciones en las lluvias, los caudales, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno influyen sobre las condiciones en las que viven y se reproducen las especies.