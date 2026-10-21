Persecución policial en Jujuy: escaparon en contramano y terminaron aprehendidos

Una intensa persecución policial se desató en la zona sur de San Salvador de Jujuy, luego de que dos personas que circulaban en motocicleta intentaran evadir un control vehicular. El operativo comenzó en inmediaciones de las calles Burela y Párroco Marshke y se extendió por distintas arterias de la capital, con la intervención del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Policía.

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Durante la fuga, los motociclistas realizaron maniobras peligrosas e ingresaron en contramano por avenida Savio, una de las principales conexiones con la Ruta Nacional 66.

Ante esta situación, la Policía desplegó un importante operativo cerrojo que abarcó distintos puntos de Alto Comedero, la Ruta Provincial 1, avenida Savio y la Ruta Nacional 66, con el objetivo de interceptar a los sospechosos.

Mientras eran perseguidos, los ocupantes de la motocicleta comenzaron a arrojar distintos elementos. Según las primeras versiones, podría tratarse de sustancias estupefacientes, la cual estarían comercializando.

Abandonaron la moto e intentaron escapar corriendo

La persecución terminó a un costado de la Ruta Nacional 66, donde los sospechosos abandonaron la motocicleta e intentaron continuar la fuga a pie. Sin embargo, los efectivos policiales lograron alcanzarlos y aprehenderlos.

Durante el operativo, se observó a un hombre corriendo por un descampado ubicado en la zona de Edinor, por lo que personal del GOM inició una persecución a pie y logró detenerlo. En tanto, el segundo involucrado fue interceptado en inmediaciones de una vidriería ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 66. Alrededor de las 11:15, se hizo presente personal del GEM, cuando ambos hombres ya se encontraban demorados. Finalmente, los dos fueron trasladados a la seccional policial correspondiente.

Ambas personas serían oriundas de Jujuy y llevaban mochilas utilizadas habitualmente para realizar entregas de delivery.

En el lugar, personal policial llevó adelante las requisas correspondientes y las pericias sobre la motocicleta abandonada, además de investigar los elementos que habrían sido descartados durante la persecución.

Congestión vehicular en la zona

El importante despliegue policial también generó complicaciones en el tránsito. La colectora de la Ruta Nacional 66 y la subida hacia Alto Comedero presentan una importante congestión vehicular mientras continúan las tareas policiales.

Por el momento, se aguardan precisiones oficiales sobre los elementos secuestrados y la situación de las dos personas aprehendidas.