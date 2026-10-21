Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Más de 3.100 estudiantes se anotaron en colegios con examen de ingreso a primer año 2027. Conocé las vacantes, fechas y material de estudio.

Más de 3.100 estudiantes se anotaron en colegios con examen de ingreso a primer año 2027. Conocé las vacantes, fechas y material de estudio.

El ingreso a primer año 2027 tendrá examen el 29 de octubre. En 14 colegios de Jujuy hay 3.169 preinscriptos para 1.720 bancos.

El ingreso a primer año 2027 en Jujuy entra en una etapa decisiva para miles de estudiantes que buscan comenzar la secundaria el próximo año . Según los resultados de la primera preinscripción, 14 establecimientos educativos con instancia evaluativa registraron un total de 3.169 preinscriptos para 1.720 vacantes disponibles , por lo que deberán realizar un examen de ingreso el jueves 29 de octubre.

Jujuy. Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

La diferencia entre la cantidad de aspirantes y los bancos disponibles alcanza las 1.449 preinscripciones, una situación que refleja la elevada demanda en determinados colegios de la provincia. El proceso contempla una evaluación presencial de Lengua y Matemática, con materiales de preparación disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación.

Esta modalidad es diferente de la que se aplicará en los 22 colegios con sobredemanda que participarán del sorteo de INPROJUY. En los establecimientos con instancia evaluativa, los resultados del examen serán parte del procedimiento para definir la asignación de vacantes.

Cuáles son los colegios con examen de ingreso: vacantes y preinscriptos

Los datos publicados para los establecimientos con instancia evaluativa muestran que, en todos los casos incluidos en el relevamiento, la cantidad de estudiantes anotados supera la oferta de bancos. La mayor demanda se registra en el Colegio N° 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, de San Salvador de Jujuy, que tiene 511 preinscriptos para 170 vacantes.

También se destaca la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”, con 455 aspirantes para 180 bancos, mientras que el Colegio N° 2 “Armada Argentina” recibió 296 preinscripciones para 150 lugares.

El detalle de los 14 establecimientos informados

Más de 3.100 estudiantes se anotaron en colegios con examen de ingreso a primer año 2027. Conocé las vacantes, fechas y material de estudio.

Entre los establecimientos con mayor diferencia entre preinscriptos y vacantes aparecen el Colegio N° 1, con 341 aspirantes más que bancos disponibles; la Escuela de Educación Técnica N° 1, con una diferencia de 275; y el Colegio N° 2, con 146 preinscripciones por encima de su capacidad.

Estas cifras corresponden a los 14 establecimientos incluidos en el listado detallado de resultados. La información previa del proceso de ingreso hacía referencia a 16 instituciones con instancia evaluativa, por lo que resta completar los datos de los otros dos establecimientos para conocer el total general de aspirantes.

Cuándo será el examen y dónde conseguir el material para estudiar

El examen de ingreso a primer año 2027 está previsto para el jueves 29 de octubre y se desarrollará de manera presencial en los establecimientos correspondientes. Los estudiantes deberán resolver actividades de Lengua y Matemática, con una duración de 80 minutos para cada área.

Como parte de la preparación, los días 26 y 27 de octubre están previstas reuniones informativas e instancias de consulta, destinadas a que las familias y los alumnos puedan conocer las condiciones de la evaluación y despejar dudas antes de rendir.

El Ministerio de Educación de Jujuy puso a disposición materiales de estudio de Lengua y Matemática, con propuestas didácticas que permiten repasar contenidos y practicar actividades antes del examen. Los recursos se encuentran disponibles de manera digital en la página oficial educacion.jujuy.gob.ar/propuestas-didacticas-2/.

Para el día de la evaluación, los aspirantes deberán presentarse con 30 minutos de anticipación, llevar su DNI, útiles escolares y hojas en blanco. Las familias deberán prestar atención a las indicaciones particulares de cada institución para conocer el horario de presentación y la organización de la jornada.

Una vez concluida la instancia evaluativa, el cronograma continuará con la publicación de los resultados de asignación de vacantes, prevista para el 6 de noviembre. Posteriormente, los días 10, 11 y 12 de noviembre, las familias deberán realizar la inscripción presencial y presentar la documentación requerida para confirmar el banco.

Quienes no obtengan una vacante durante esta primera etapa tendrán una nueva oportunidad en la segunda preinscripción, prevista entre el 17 y el 19 de noviembre.

Toda la información sobre los establecimientos con examen, los resultados de preinscripción y el proceso de ingreso puede consultarse en el portal oficial de ingreso a primer año 2027.