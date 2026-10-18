Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: hoy vence la preinscripción y así continúa el cronograma

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Las familias de Jujuy t ienen tiempo hasta las 23:59 de este domingo para completar la preinscripción para el ingreso a primer año 2027 . El trámite se realiza por internet y permite seleccionar una sola institución en esta primera instancia. El calendario educativo contempla nuevas oportunidades para quienes no consigan una vacante.

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La primera etapa de preinscripción para ingresar a primer año del nivel secundario en Jujuy f inalizará este domingo 18 de octubre . El procedimiento está destinado a estudiantes que terminan séptimo grado y comenzarán la secundaria en el ciclo lectivo 2027.

El trámite debe completarse a través de la plataforma oficial ingreso2027.jujuy.edu.ar , que permanecerá habilitada hasta las 23:59:59. Durante esta instancia, cada aspirante puede elegir una sola escuela o colegio.

Para realizar la solicitud, es necesario contar con la constancia de alumno regular de séptimo grado, que incluye un código alfanumérico. También se recomienda revisar cuidadosamente los datos personales y la institución seleccionada antes de confirmar el formulario.

La preinscripción no garantiza por sí sola el ingreso al establecimiento elegido, ya que la asignación dependerá del procedimiento previsto para cada institución.

Cómo continúa el cronograma de ingreso a primer año 2027

Una vez finalizado el período de preinscripción, el Ministerio de Educación avanzará con la publicación de los listados y la distribución de las vacantes disponibles.

Las fechas más importantes de la primera etapa son las siguientes:

20 de octubre: publicación de los establecimientos que registren más solicitudes que vacantes disponibles.

22 de octubre: asignación de un momento mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

23 de octubre: publicación de los momentos asignados.

26 y 27 de octubre: reuniones informativas para las familias de estudiantes que participarán de la instancia evaluativa.

29 de octubre: evaluación de Lengua y Matemática en los establecimientos que tienen previsto este mecanismo.

6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

10, 11 y 12 de noviembre: inscripción definitiva presencial para quienes obtengan una vacante.

En las instituciones con sobredemanda que no tengan una evaluación de ingreso, la distribución de los lugares se realizará mediante el sistema de asignación establecido por el Ministerio de Educación junto con INPROJUY.

Segunda preinscripción: fechas y requisitos

Las familias cuyos hijos no hayan obtenido una vacante en la primera instancia podrán participar de una segunda etapa, prevista del 17 al 19 de noviembre.

A diferencia de la primera preinscripción, en esta oportunidad se podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas.

El calendario establece las siguientes fechas:

21 de noviembre: publicación de los establecimientos con sobredemanda.

24 de noviembre: asignación de momentos mediante INPROJUY.

26 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: inscripción definitiva presencial.

Esta instancia permitirá que los estudiantes que todavía no hayan conseguido un lugar vuelvan a participar del proceso de distribución de vacantes.

Tercera instancia de preinscripción en diciembre

El cronograma también contempla una tercera oportunidad para quienes continúen sin una vacante asignada.

La preinscripción se realizará los días 3 y 6 de diciembre, con la posibilidad de elegir hasta dos establecimientos educativos.

Las fechas previstas para esta etapa son:

9 de diciembre: publicación de las instituciones con sobredemanda.

10 de diciembre: asignación de momentos mediante INPROJUY.

12 de diciembre: publicación de las vacantes asignadas.

14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva presencial.

Qué pasa si un estudiante sigue sin vacante

Para los estudiantes que no consigan ingresar a ninguna de las instituciones seleccionadas durante las tres instancias, se estableció un período de reubicación.

Según el cronograma difundido, esta etapa se desarrollará entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027, con el objetivo de encontrar alternativas para quienes todavía no tengan un lugar asignado.

Las familias deberán seguir las publicaciones del Ministerio de Educación de Jujuy y consultar los resultados en los canales oficiales para conocer los pasos que correspondan en cada etapa.

De esta manera, el cierre de la primera preinscripción no representa el final del proceso: quienes no obtengan una vacante podrán participar de las siguientes instancias, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.