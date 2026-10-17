Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: mañana vence la preinscripción y este es el link

Desde el miércoles 14 de octubre está habilitada la preinscripción online para ingresar a primer año de secundaria en Jujuy durante el ciclo lectivo 2027 con el link oficial. Las familias podrán completar el trámite hasta el domingo 18 de octubre.
Para realizar el trámite, hay que ingresar al siguiente enlace: https://ingreso2027.jujuy.edu.ar/
En esta primera etapa, cada estudiante puede elegir una sola institución educativa.
Para completar la solicitud es necesario contar con la constancia de alumno regular de séptimo grado, que incluye el código alfanumérico entregado por la escuela primaria.
Dónde encontrar ayuda para completar la preinscripción
El Ministerio de Educación de Jujuy también habilitó una página informativa con los requisitos, el cronograma y las preguntas frecuentes sobre el ingreso a secundaria.
https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/
Allí, las familias pueden consultar información sobre el proceso de asignación de vacantes y las distintas etapas de inscripción.
Hasta cuándo se puede realizar el trámite
La primera preinscripción estará disponible del 14 al 18 de octubre de 2026.
Antes de confirmar el formulario, es importante revisar los datos del estudiante y la escuela seleccionada, ya que posteriormente no podrán modificarse desde el sistema.
La preinscripción no garantiza automáticamente una vacante. La asignación se realizará de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.
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