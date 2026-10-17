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17 de octubre de 2026 - 13:02
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: mañana vence la preinscripción y este es el link

Mañana vence la fecha de preinscripción a primer año 2027 en Jujuy. Conocé el enlace oficial para anotarte y dónde consultar los requisitos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: cuál es el link para la preinscripción (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

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En esta primera etapa, cada estudiante puede elegir una sola institución educativa.

Para completar la solicitud es necesario contar con la constancia de alumno regular de séptimo grado, que incluye el código alfanumérico entregado por la escuela primaria.

Dónde encontrar ayuda para completar la preinscripción

El Ministerio de Educación de Jujuy también habilitó una página informativa con los requisitos, el cronograma y las preguntas frecuentes sobre el ingreso a secundaria.

https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/

Allí, las familias pueden consultar información sobre el proceso de asignación de vacantes y las distintas etapas de inscripción.

Hasta cuándo se puede realizar el trámite

La primera preinscripción estará disponible del 14 al 18 de octubre de 2026.

Antes de confirmar el formulario, es importante revisar los datos del estudiante y la escuela seleccionada, ya que posteriormente no podrán modificarse desde el sistema.

La preinscripción no garantiza automáticamente una vacante. La asignación se realizará de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

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