Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: a qué hora habilitan el link para la preinscripción

Las familias de Jujuy que tienen hijos o hijas que comenzarán la escuela secundaria en 2027 deberán prestar atención al calendario de ingreso a primer año. Este miércoles 14 de octubre a las 00:00 comienza la primera etapa de preinscripción , un trámite fundamental para participar del proceso de asignación de vacantes en los establecimientos educativos de la provincia.

Educación. Ingreso a primer año en Jujuy: este viernes se realiza "Las familias van a la escuela"

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

El Ministerio de Educación de Jujuy estableció un cronograma que se extenderá hasta diciembre, con tres instancias de preinscripción , publicación de resultados, procedimientos para instituciones con sobredemanda y períodos de inscripción definitiva.

La primera fecha clave es el miércoles 14 de octubre, cuando se habilitará la preinscripción inicial. En esta etapa, cada estudiante podrá elegir una sola institución educativa.

La primera instancia de preinscripción estará disponible desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de octubre de 2026.

Durante ese período, las familias deberán realizar la solicitud para ingresar a primer año en 2027, teniendo en cuenta una condición fundamental: en esta primera etapa solamente se podrá elegir un colegio.

Por eso, antes de iniciar el trámite es conveniente definir cuál es la institución de preferencia y revisar cuidadosamente los datos que se soliciten.

Hay que tener en cuenta que la preinscripción no equivale a obtener una vacante definitiva. El proceso continuará con la publicación de los establecimientos que registren más solicitudes que lugares disponibles.

Paso 2: qué pasa si el colegio elegido tiene más inscriptos que vacantes

Una vez finalizada la primera preinscripción, el Ministerio de Educación publicará el listado de colegios y escuelas que presenten sobredemanda. Esto significa que la cantidad de estudiantes interesados en ingresar supera el número de vacantes disponibles.

El cronograma establece las siguientes fechas:

20 de octubre: publicación del listado de instituciones con sobredemanda.

22 de octubre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

23 de octubre: publicación de los momentos asignados.

26 y 27 de octubre: reuniones informativas para tutores sobre la instancia evaluativa.

29 de octubre: instancia evaluativa en establecimientos con sobredemanda histórica.

Es importante distinguir ambos procedimientos: el cronograma contempla la asignación de un “momento” para instituciones con sobredemanda y, además, una instancia evaluativa para aquellas que presentan sobredemanda histórica.

Paso 3: cuándo se conocerán las vacantes asignadas

El viernes 6 de noviembre se publicarán las vacantes asignadas correspondientes a la primera etapa. A partir de ese momento, las familias podrán conocer el resultado del proceso y deberán avanzar con la inscripción definitiva dentro de los plazos establecidos.

Paso 4: confirmar la inscripción para no perder la instancia

Los estudiantes que reciban una vacante deberán completar la confirmación o inscripción definitiva los días:

Martes 10 de noviembre.

Miércoles 11 de noviembre.

Jueves 12 de noviembre.

Durante estas jornadas se deberá presentar la documentación requerida para formalizar el ingreso.

La publicación de una vacante y la inscripción definitiva son dos pasos diferentes. Por eso, es fundamental que las familias no den por finalizado el trámite hasta completar la confirmación correspondiente.

¿Dónde se hace la preinscripción online?

El trámite se realizará en la plataforma oficial habilitada para el ingreso a primer año 2027:

Ingreso a Primer Año 2027

Ingresar al sitio: www.ingreso2027.jujuy.edu.ar

Las familias deberán acceder a esa página entre el 14 y el 18 de octubre, seleccionar una institución y completar el formulario de preinscripción. Las familias deberán acceder a esa página entre el 14 y el 18 de octubre, seleccionar una institución y completar el formulario de preinscripción.

Qué conviene tener preparado antes de ingresar

La constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado, que se solicita en la escuela primaria.

Los datos personales del estudiante, correctamente actualizados.

La institución secundaria elegida , ya que en la primera etapa solo se permite seleccionar una.

La documentación vinculada con CUD o PPI, cuando corresponda, que debe estar actualizada en la escuela primaria.

La constancia alfanumérica será necesaria para completar la confirmación posterior de la vacante. Las familias que todavía no la tengan deberían solicitarla en la escuela primaria.

¿Qué pasa si el estudiante no consigue vacante en la primera etapa?

No obtener una vacante en la primera instancia no significa quedar fuera del proceso de ingreso a primer año. El cronograma oficial contempla otras dos oportunidades de preinscripción y un período posterior de reubicación.

Segunda preinscripción: del 17 al 19 de noviembre

En esta etapa, las familias podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas.

17, 18 y 19 de noviembre: segunda preinscripción.

21 de noviembre: publicación de instituciones con sobredemanda.

24 de noviembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY.

26 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: inscripción definitiva con la documentación requerida.

Tercera preinscripción: 3 y 6 de diciembre

La tercera oportunidad también permitirá elegir hasta dos establecimientos educativos.

3 y 6 de diciembre: tercera preinscripción.

9 de diciembre: publicación de instituciones con sobredemanda.

10 de diciembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY.

12 de diciembre: publicación de las vacantes asignadas.

14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva.

¿Y si tampoco consigue vacante en diciembre?

El Ministerio de Educación estableció un período de reubicación para estudiantes que continúen sin una vacante asignada, desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo de 2027.

Dónde consultar si hay dudas o problemas con el trámite

Desde el 8 de octubre se encuentra prevista la atención a madres, padres y tutores en el Complejo Ministerial de Educación. También pueden canalizarse consultas a través de las redes oficiales del Ministerio.

Esta alternativa resulta especialmente importante para las familias que tengan inconvenientes con la documentación, dudas sobre la selección de establecimientos o dificultades para completar la preinscripción online. todojujuy.com

Recomendaciones para las familias antes del 14 de octubre

Para evitar inconvenientes durante el proceso, conviene revisar los siguientes puntos:

Solicitar y conservar la constancia alfanumérica de séptimo grado.

Comprobar que los datos personales estén correctamente registrados.

Consultar la oferta educativa y las orientaciones de los colegios.

Elegir con anticipación la institución para la primera preinscripción.

Completar el formulario dentro del período habilitado, del 14 al 18 de octubre.

Estar atentos a la publicación de instituciones con sobredemanda el 20 de octubre.

Consultar los resultados de asignación de vacantes el 6 de noviembre.

Realizar la inscripción definitiva en las fechas indicadas si se obtiene una vacante.

El ingreso a primer año 2027 se desarrollará en distintas etapas. Por eso, además de completar la primera preinscripción, será fundamental que las familias sigan el calendario y verifiquen los resultados para cumplir con la confirmación de la vacante en tiempo y forma.