El último domingo de noviembre estará marcado por la inestabilidad climática en Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para diferentes zonas de la provincia , donde podrían registrarse fenómenos de variada intensidad.

SMN. Miércoles sin alerta por tormentas en Jujuy y máximas agradables

Jujuy. Por la tormenta, un avión demoró su aterrizaje en el aeropuerto de Jujuy

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones comenzarán a desmejorar con el correr de las horas . Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros , que podrían ser superados de manera puntual. Además, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte en determinados sectores.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima cercana a los 26 °C. Durante la mañana las condiciones serán relativamente estables, pero la probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la tarde y la noche.

El pronóstico por franjas horarias indica:

Mañana: cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias y una temperatura cercana a los 22 °C.

Tarde: tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70% y una máxima de 26 °C.

Noche: posibilidad de tormentas fuertes, también con una probabilidad de lluvia del 40 al 70%. La temperatura rondará los 21 °C.

La inestabilidad podría extenderse durante las últimas horas del domingo, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales.

Recomendaciones ante la alerta por tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica, se recomienda tomar precauciones:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas.

Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y, si es seguro hacerlo, cortar el suministro eléctrico.

Si la tormenta sorprende al aire libre, buscar refugio en una casa, edificio o vehículo cerrado.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por eso, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales.