Samuel Gutiérrez tiene 12 años, vive en Tolima, Colombia , y se volvió viral en las redes sociales por la naturalidad con la que manipula a las abejas . En diálogo con Canal 4 , el pequeño apicultor contó cómo nació su pasión, qué aprendió durante estos años y cuáles son sus sueños.

Su interés por la actividad surgió gracias a su padre, quien cuenta con 18 años de experiencia en la apicultura. Desde muy pequeño lo observaba trabajar hasta que decidió seguir sus pasos. “Yo inicié a mis ocho años porque yo veía a mi papá . A mí me comenzó a gustar eso sobre la apicultura. Y yo un día le dije a mi papá: ‘Papi, es que yo quiero trabajar con ellas’”, recordó Samuel.

A partir de su primera visita a un apiario, comenzó a participar en rescates de colmenas y a acompañar a su padre en diferentes trabajos. “Siempre que llego al colegio le digo: ‘Papi, una pregunta, ¿no hay una colmena por ahí para rescatar o para hacer un video o algo así?’. Y así comenzó mi carrera”, relató.

Con cuatro años de experiencia, Samuel aseguró que logró superar el temor que podía generarle trabajar con estos insectos. “Con los cuatro años de experiencia que yo llevo, ya le perdí el miedo” , afirmó.

Samuel Gutiérrez es apicultor y comenzó a los 8 años

El joven apicultor también explicó que utiliza elementos de protección y herramientas específicas para desarrollar la actividad junto a su padre. “Siempre que nosotros vamos a rescatar una colmena, siempre llevamos el ahumador y el traje”, detalló. Aunque en algunos de sus videos aparece manipulando abejas sin protección, esta práctica implica riesgos, incluso para quienes tienen experiencia en la actividad.

Su éxito en las redes sociales y el sueño de conocer Argentina

La iniciativa de compartir sus experiencias en las redes sociales surgió de su padre, quien comenzó a grabarlo durante las jornadas de trabajo. Con el tiempo, uno de sus videos se viralizó y ambos decidieron generar más contenido. “Un video se nos hizo viral y comenzamos a subir más a las redes sociales y me pareció muy chévere, entonces yo seguí haciendo videos”, contó.

Su pasión por la apicultura también se refleja en el colegio, donde sus compañeros le pusieron un sobrenombre relacionado con su actividad. “Mis compañeros en el colegio me tienen un sobrenombre, me dicen ‘Abejitas’”, reveló.

A sus 12 años, Samuel ya tiene claro que quiere continuar dedicándose a las abejas y llevar su experiencia a otros países, entre ellos Argentina. “A mí me gustaría trabajar en la apicultura por todo el mundo. Sería chévere. Argentina también sería chévere”, concluyó.