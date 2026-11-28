Este fin de semana se desarrollarán los partidos de vuelta de cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Es por eso, que Gimansia de Jujuy visitará a Deportivo Madryn este sábado 28 de noviembre, con el sueño intacto de avanzar de ronda y quedar entre los semifinalistas.

Deportes. Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

Deportes. Walter Morales, antes del duelo con Madryn: "El 90% de la gente del fútbol quiere que ganemos el sábado"

El Lobo presentará una baja importante debido a la lesión de Nicolás Dematei, mientras que llega a Puerto Madryn con una ventaja tras ganar en la ida por 1-0.

El partido clave por cuartos de final entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, se disputará este sábado desde las 20 horas, en el Estadio Abel Sastre. El arbitraje del encuentro estará a cargo de Joaquín Gil, en tanto, completarán el cuerpo arbitral, Cristian Navarro como primer asistente; Diego Martín como segundo asistente; y Lucas Cavallero será el cuarto árbitro.

El equipo de Hernán Pellerano tendrá una baja importante para el encuentro del sábado 28 de noviembre: Nicolás Dematei sufrió un desgarro y no podrá estar presente en el segundo partido de la serie.

El defensor terminó con un desgarro en el gemelo después del partido de ida disputado en el estadio 23 de Agosto. Según confirmó el propio Pellerano, no llegará a recuperarse a tiempo y quedó descartado para viajar a Puerto Madryn.

Los escenarios para el Lobo en el partido de vuelta

Si gana Gimnasia de Jujuy: el Lobo clasificará directamente a las semifinales, sin importar la diferencia de goles. Cualquier victoria en Puerto Madryn le permitirá continuar en la pelea por el ascenso.

Si empatan: en caso de cualquier empate, Gimnasia de Jujuy también avanzará de ronda, ya que mantendrá la ventaja de la victoria en Jujuy.

Si Deportivo Madryn gana por un gol: el marcador global quedará igualado y clasificará el conjunto patagónico por ventaja deportiva. Por ejemplo, si Madryn gana 1 a 0, la serie terminará 1 a 1 y Gimnasia quedará eliminado. Lo mismo ocurrirá si el resultado es 2 a 1 o 3 a 2.

Si Deportivo Madryn gana por dos o más goles: el equipo local avanzará directamente a las semifinales por imponerse en el marcador global. Resultados como 2 a 0, 3 a 0 o 3 a 1 dejarán al Lobo fuera del campeonato.