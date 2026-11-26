En la previa del encuentro de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn, Walter Morales , presidente de Gimnasia de Jujuy , expresó su confianza en el plantel y destacó el reconocimiento que consiguió el Lobo a nivel nacional durante las últimas temporadas.

“Yo creo que el 90% de la gente del fútbol quiere que ganemos el sábado. Creo que Gimnasia es un equipo que se ha hecho querer, que lo quieren en todo el país y que se ha hecho respetar desde lo futbolístico. Ya es el tercer año consecutivo que venimos peleando el campeonato”, manifestó.

“En este año hemos tenido un torneo en el cual 19 fechas estuvimos punteros . Es uno de los equipos del interior profundo que más kilómetros recorre en todo el país, así que obviamente para nosotros es un partido muy importante y es una instancia muy importante”, agregó.

El presidente del Lobo se refirió al estado anímico de los futbolistas antes del compromiso en Chubut y reveló que tiene una promesa en caso de conseguir el ascenso. “Los jugadores están con muchas ganas, se los nota con muchas ganas. No impacientes ni ansiosos, sino con muchas ganas. Un plantel que tiene muchas ganas de pasar de ronda y de poder llegar al objetivo. Ojalá que se nos dé. Yo tengo una promesa si ascendemos”, contó.

La expectativa por el partido ante Deportivo Madryn

Morales analizó la dificultad del encuentro y remarcó la paridad que existe entre los equipos que continúan en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional. “Todos los partidos son duros en la Primera Nacional. Todos los partidos de esta ronda, el único que ganó el partido fuimos nosotros y Atlanta. Uno a cero. Los otros dos partidos han salido cero a cero. Eso demuestra la paridad y lo difícil que es esta instancia”, explicó.

En ese sentido, ratificó su confianza en el conjunto dirigido por Hernán Pellerano: “Creo que va a ser un partido muy parejo, muy duro, pero confío en las condiciones de Gimnasia y confío en el plantel que tenemos”.

Walter Morales, antes del duelo con Madryn, y el mensaje a los hinchas

El mensaje de Walter Morales para los hinchas del Lobo

En la antesala del encuentro decisivo, el presidente de Gimnasia les pidió a los simpatizantes que acompañen al equipo con optimismo. “Tiremos buena energía, que la energía se siente, tiremos buena onda. Yo sé que hay muchos que están esperando que nos vaya mal y que a Gimnasia le vaya mal, pero al hincha de Gimnasia de verdad y al jujeño de verdad están todos deseando que nos vaya bien”, sostuvo. “Así que a meterle buena energía y a confiar, porque creo que tenemos herramientas para hacerlo”, concluyó.