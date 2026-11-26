Con más de trescientos invitados especiales, quedó inaugurado el Hotel Amérian, un hotel de categoría cuatro estrellas superior que incorpora 100 plazas a la oferta de alojamientos en Jujuy y suma nuevos espacios para la gastronomía, los eventos y los encuentros corporativos.

“ Estoy realmente muy feliz y entusiasmado con este nuevo emprendimiento ”, dijo Carlos Villanueva, Presidente del Grupo Villanueva , y agregó que “nos llevó muchos años y lo desarrollamos con mucho fervor y apostando por la provincia de Jujuy”.

El titular del Grupo recordó que la idea comenzó “antes de la pandemia, entró en pausa en esa época y después retornamos a partir del 2022. Fue difícil pero muy motivador también”, y agregó que el Hotel va a mejorar mucho la zona de la Avenida 19 Abril, uno de los ingresos al micro centro de San Salvador de Jujuy .

Sobre las instalaciones del Hotel, Carlos Villanueva dijo que “ es un multipropósito, tiene salón de eventos y restaurante además de diez pisos de oficinas. Son 3 mil metros cuadrados de oficinas en 18 módulos ”.

“Es un multipropósito que se potencia a sí mismo, las oficinas potencian al Hotel y el restaurante potencia a las oficinas, hay interacción continua en todas las unidades de negocio”, ejemplificó.

Sobre lo que significa el Hotel para el Grupo Villanueva, dijo que “hoy ocupa el primer lugar porque lo estamos inaugurando, seguramente va a ser rápidamente superado por otro”.

“Hoy nace un centro de negocios”

Por su parte Marcelo Villanueva, CEO del Hotel Amérian, dijo que “hoy nace un centro de negocios, estamos pensando esto para un cliente corporativo”, y agregó que “todo está pensado para la gente que está trabajando y esta compatibilizado con el turista, que es el gran porcentaje de nuestros clientes”.

“Entendemos que el corporativo se va a sentir muy cómodo con el auditorio, el menú ejecutivo y con las oficinas. Es mucho más que un Hotel, es un centro de negocios”, afirmó.

Por su parte Leonardo Villanueva, director del Grupo Villanueva, dijo que “es una enorme alegría haber llegado a este momento, finalmente podemos abrir esta obra que fue muy ambiciosa y que después de 4 años, de arduo trabajo, se cumple toda la magia que habíamos previsto en este lugar”.

El director dijo además que “hubo un gran grupo de inversores que acompañaron este proyecto y son los que lo hicieron posible. Creemos que hicimos una oferta muy superadora para la plaza jujeña”.

“Es un día de celebración”

Por su parte Fernando Villanueva, Director del Grupo Villanueva, dijo que “hoy es un día de celebración, estamos muy contentos”, y agregó que “somos del mundo inmobiliario pero también financiero, empezamos a buscar patrones en común entre nuestros clientes e inversores y encontramos que atrás de todo negocio o industria termina habiendo un desarrollo inmobiliario que le da sustento”.

“Buscábamos industrias que transforman a Jujuy y no había duda que el turismo y la hotelería eran esas. Nos propusimos armar un proyecto que no sea solo el desarrollo inmobiliario habitual sino un proyecto superador y transformador”, afirmó.

Fernando Villanueva adelantó que el Hotel Amérian es “un hotel de 4 estrellas superior con cien habitaciones, dos habitaciones presidenciales y un edificio que está pensado en la funcionalidad para que el huésped esté cómodo”.

“Unidades de negocios que se complementan”

Diego Zuliani, CEO de Valerza, dijo que “Amérian es algo extraordinariamente interesante por la forma de negocio”, y agregó que “son unidades de negocios que se complementan y hacen un negocio excepcional”.

“Lo más interesante que tienen esto es que todos pueden participar del negocio siendo dueños del mismo. El hotel está armado con copropietarios que participan en una porción y después la renta de toda la inversión se distribuye como si fuese una expensa”, dijo Zuliani.

En este sentido Julio Bonicatto, Gerente General de Amérian, dijo que “la Torre cuenta con 17 pisos, dos subsuelos y un total de 100 habitaciones con 200 plazas o camas”, y agregó que “tenemos también el área gastronómica en planta baja, un salón de eventos importante en el primer piso y en el piso 16 un bar de altura con una cocteleria acompañada con un pequeño restaurante”.