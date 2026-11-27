El Ministerio de Salud de la Nación publicó el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles , edición 2026, que analiza las defunciones registradas durante 2024 en Argentina. El documento presenta datos de Jujuy y permite conocer cuáles son las enfermedades crónicas estudiadas que registran mayores tasas de mortalidad, además de las diferencias entre hombres y mujeres.

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Entre las cuatro enfermedades analizadas de manera específica a nivel provincial , las cardiovasculares presentan las tasas más altas, seguidas por las enfermedades renales crónicas, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas de las vías inferiores.

El informe presenta tasas de mortalidad ajustadas por edad, calculadas por cada 100.000 habitantes. Este indicador permite realizar comparaciones entre poblaciones con diferentes estructuras de edad.

En Jujuy, los resultados de 2024 fueron los siguientes:

Enfermedades cardiovasculares: 71,9 en hombres y 47,4 en mujeres.

Enfermedad renal crónica: 28,4 en hombres y 25,2 en mujeres.

Diabetes: 24,2 en hombres y 14,2 en mujeres.

Enfermedades respiratorias crónicas de las vías inferiores: 3,6 en hombres y 2,2 en mujeres.

Las enfermedades cardiovasculares registraron la mayor tasa en ambos sexos, con una diferencia considerable entre hombres y mujeres.

Enfermedades cardiovasculares.

En el caso de la enfermedad renal crónica, las tasas fueron más cercanas, mientras que en la diabetes la mortalidad ajustada de los hombres fue aproximadamente un 70% superior a la de las mujeres.

Es importante aclarar que estas cifras corresponden a tasas estadísticas y no representan la cantidad exacta de personas fallecidas. Además, el boletín incluye otros grupos de enfermedades, como el cáncer, pero no presenta su desglose provincial por sexo en estas tablas.

Jujuy registró la menor tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles

Otro de los datos destacados del informe es que Jujuy presentó la tasa de mortalidad ajustada por edad más baja del país por enfermedades no transmisibles durante 2024.

La provincia registró 305,5 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que Misiones presentó la tasa más elevada, con 603,2. Al distinguir por sexo, Jujuy registró una tasa general de 351,4 en hombres y 269,6 en mujeres.

El informe también señala que, a nivel nacional, las enfermedades no transmisibles representaron el 69,1% de todas las defunciones de 2024. Dentro de ese grupo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer concentraron los mayores porcentajes.

Los resultados permiten identificar diferencias en la mortalidad por enfermedades crónicas y aportan información para el seguimiento de la salud de la población jujeña.