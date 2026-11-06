Sedentarismo: los riesgos para la salud y qué cambios incorporar para prevenir enfermedades

Sedentarismo: los riesgos para la salud y qué cambios incorporar

Pasar muchas horas sentado frente a una computadora, utilizar el celular durante gran parte del día y realizar pocas actividades que impliquen movimiento son hábitos cada vez más frecuentes. Sin embargo, el sedentarismo no solamente puede provocar molestias musculares, sino que también está relacionado con enfermedades que afectan la salud a largo plazo.

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La licenciada en Kinesiología y Fisioterapia Cecilia Agüero (MP 1996) explicó cuáles son las principales consecuencias de la falta de actividad física y destacó que incorporar pequeños cambios en la rutina diaria puede ayudar a prevenir problemas de salud. Además, advirtió que los efectos del sedentarismo no se limitan a los adultos, ya que también se observan molestias posturales en niños y adolescentes.

La especialista señaló que, aunque muchas personas relacionan la actividad física con la apariencia corporal, sus beneficios van mucho más allá de lo estético.

"No es una cuestión solamente de imagen corporal, sino que es una cuestión que realmente incide y de forma muy importante en la salud", explicó Agüero.

Entre las principales consecuencias de permanecer demasiado tiempo sentado se encuentran las molestias en la columna lumbar y cervical, especialmente en personas que trabajan durante varias horas frente a una computadora.

La profesional indicó que mantener una misma postura durante períodos prolongados puede generar una sobrecarga sobre las estructuras de la columna, incluidos los discos intervertebrales.

Además, advirtió que la falta de actividad física está relacionada con enfermedades como la diabetes tipo 2 y la cardiopatía isquémica, una afección cardiovascular vinculada con la disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón.

Cuánto ejercicio hay que hacer para combatir el sedentarismo

Una de las principales recomendaciones de la especialista es realizar al menos 150 minutos de actividad física por semana. Sin embargo, aclaró que esto no significa necesariamente asistir a un gimnasio o practicar un deporte de manera habitual.

Existen actividades cotidianas que permiten incorporar movimiento sin necesidad de modificar completamente la rutina.

Caminar, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, realizar tareas de jardinería o desplazarse a pie para hacer trámites son algunas de las alternativas mencionadas por Agüero.

"Las caminatas, el usar escaleras en vez de los ascensores, se consideran también como un tipo de actividad física moderada, así que sí, por supuesto que suma todo", aseguró.

La profesional destacó que estas acciones pueden representar un primer paso para quienes llevan una vida con poco movimiento y buscan comenzar a incorporar hábitos más saludables.

Trabajar sentado: cada cuánto tiempo hay que levantarse

Las personas que cumplen jornadas laborales frente a una computadora suelen permanecer varias horas en una misma posición. Según explicó la kinesióloga, incluso cuando se adopta una postura adecuada, resulta difícil mantenerla durante toda la jornada.

Con el paso de las horas, es frecuente que el cuerpo se incline hacia adelante o adopte posiciones encorvadas, lo que puede generar molestias en el cuello y la espalda.

Ante esta situación, Agüero recomendó realizar pausas periódicas para movilizar el cuerpo.

"Por lo menos cada hora debería pararme y moverme cinco minutos", indicó.

Durante esos descansos se puede caminar por la oficina, realizar movimientos suaves, estirarse o salir unos minutos a tomar aire. La especialista explicó que estas interrupciones permiten evitar permanecer demasiado tiempo en una postura sostenida.

Qué relación existe entre el sedentarismo y la diabetes tipo 2

Otro de los puntos abordados por la profesional fue la relación entre la actividad muscular y el funcionamiento del organismo, especialmente en lo referido al control de la glucosa en sangre.

Agüero explicó que los músculos utilizan glucosa como fuente de energía cuando realizan actividad física. Por ese motivo, mantenerse activo contribuye a mejorar la utilización de esta sustancia por parte del organismo.

En las personas con diabetes tipo 2, la insulina puede no actuar de manera suficientemente eficaz o el páncreas puede no producir la cantidad necesaria para regular adecuadamente la glucosa.

La especialista remarcó que la actividad muscular cumple una función importante en este proceso y que reducir el sedentarismo puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, así como sus complicaciones.

El uso excesivo del celular también afecta a niños y adolescentes

La falta de movimiento no es un problema exclusivo de los adultos. Agüero advirtió que en los últimos años comenzó a atender a pacientes cada vez más jóvenes con dolores cervicales y lumbares.

"Yo personalmente estos últimos años he recibido chicos muy chicos con cervicales y con lumbalgia", comentó.

Según explicó, una de las situaciones más frecuentes está relacionada con el uso prolongado de celulares y computadoras, especialmente cuando los adolescentes mantienen la cabeza inclinada hacia adelante durante varias horas.

La profesional también mencionó datos de la Organización Mundial de la Salud sobre los elevados niveles de actividad física insuficiente entre adolescentes y señaló que las pantallas son uno de los factores que pueden contribuir a este problema.

En este contexto, recomendó que los chicos interrumpan periódicamente el uso de dispositivos electrónicos, caminen y realicen actividades que impliquen movimiento.

Cómo usar el celular para evitar dolores cervicales

Finalmente, la kinesióloga brindó recomendaciones para reducir las molestias asociadas con las posturas que se adoptan al utilizar el teléfono.

Explicó que lo ideal es mantener la cabeza alineada con los hombros y evitar una flexión excesiva del cuello hacia adelante, ya que esta posición sostenida puede aumentar la carga sobre la columna cervical.

También mencionó la posibilidad de utilizar soportes o atriles que permitan colocar los dispositivos a una altura más adecuada.

La especialista insistió en que incorporar movimiento a la vida cotidiana es fundamental para prevenir problemas de salud, especialmente entre quienes pasan muchas horas sentados por motivos laborales, educativos o recreativos.

Caminar más, interrumpir los períodos prolongados de inactividad y prestar atención a las posturas son algunas de las medidas que pueden ayudar a reducir las consecuencias del sedentarismo sin necesidad de realizar grandes cambios en la rutina.