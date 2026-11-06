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6 de noviembre de 2026 - 18:47
Conmovido.

La emotiva anécdota de Piñón Fijo en Jujuy: "Nunca me imaginé algo así"

Piñón Fijo contó una experiencia que vivió en Jujuy. La emoción de escuchar cantar a los chicos de la Puna lo sorprendió en pleno espectáculo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Piñon Fijo y su recuerdo en Jujuy

Piñon Fijo y su recuerdo en Jujuy

El reconocido payaso y cantante infantil Piñón Fijo recordó una de las experiencias más emotivas de su carrera, que tuvo lugar en Mina El Aguilar, en Jujuy. Durante una entrevista en Radio Mitre, el artista relató cómo una presentación en plena Puna jujeña terminó convirtiéndose en un recuerdo que todavía lo conmueve.

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Todo comenzó cuando le preguntaron cuál había sido el lugar más insólito donde le tocó actuar. Sin dudarlo, mencionó su paso por El Aguilar, donde debió enfrentar las dificultades de la altura, el frío y la falta de oxígeno, pero también vivió un momento especial junto a los niños de la zona.

La actuación de Piñón Fijo

El artista recordó las condiciones en las que llegó hasta la localidad minera, ubicada en plena Puna jujeña, donde las bajas temperaturas y la altura complicaron su presentación. “Me tocó una vez en una mina El Aguilar, en Jujuy, a cuatro mil y pico de metros de altura sobre el nivel del mar. ¡Nevaba!”, relató.

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Piñón Fijo.

Según explicó, cuando comenzaron a subir hacia la localidad encontraron un paisaje cubierto de nieve y, una vez en el lugar, empezó a sentir los efectos de la altura. “A mí me faltaba el aire, estaba con un tubo de oxígeno y con la máscara. Lo pasé mal”, reconoció el artista, al recordar las dificultades físicas que tuvo que atravesar para llevar adelante el espectáculo. Sin embargo, a pesar de las condiciones, una gran cantidad de chicos de la Puna se acercó para disfrutar de su presentación.

La canción que emocionó a Piñón Fijo frente a los chicos de Jujuy

Durante su relato, Piñón Fijo recordó una característica que le llamó especialmente la atención de los niños que asistieron al espectáculo. “En esos lugares la infancia llega más lejos en el tiempo. Tienen 13, 14 años y siguen siendo niños”, expresó.

En medio de la presentación, un hombre jujeño se acercó y le pidió que interpretara una de sus canciones más conocidas, Una luna en la laguna, cuya letra hace referencia a la Puna.

El artista aceptó el pedido y comenzó a interpretar la canción. Lo que ocurrió después lo sorprendió: los chicos empezaron a acompañarlo cantando de memoria. “En un momento hubo silencio y escucho a esos chicos cantando un karaoke. Se me aflojaron las piernas”, contó, todavía conmovido por aquel recuerdo.

La escena tuvo un significado especial para el artista, que jamás había imaginado que una canción escrita por él llegaría a ser cantada de esa manera por niños de una comunidad de altura.

“Ahí me faltó el aire y pidió el cambio el payaso”

Piñón Fijo explicó que la emoción fue tan intensa que terminó afectándolo incluso más que las dificultades físicas provocadas por la altura. “Porque cuando yo hice esa canción nunca me imaginé... Y ahí me faltó el aire y pidió el cambio el payaso”, expresó al cerrar la anécdota.

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