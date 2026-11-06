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6 de noviembre de 2026 - 19:43
Salud.

Vacuna hexavalente: "Viene a simplificar la cantidad de dosis", una médica jujeña brindó detalles

La pediatra Sofía Luna explicó que la vacuna permitirá reducir la cantidad de aplicaciones en bebés sin disminuir la protección.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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La incorporación de la vacuna hexavalente al calendario de vacunación permitirá simplificar el esquema que reciben los bebés durante sus primeros meses de vida. La pediatra Sofía Luna, MP 4610, explicó en Canal 4 cómo funciona esta vacuna, qué beneficios tiene y desde cuándo comenzaría a utilizarse de manera general.

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La especialista aclaró que no se trata de una vacuna nueva. Actualmente ya se utiliza en determinados bebés prematuros y de bajo peso, con buenos resultados. “No es una vacuna nueva, no es algo que no se venía haciendo”, explicó Luna.

Qué cambia con la vacuna hexavalente

Argentina incorpor&oacute; una nueva vacuna al calendario nacional. Se aplicar&aacute; a los beb&eacute;s nacidos desde enero de 2028, en cuatro dosis.

Argentina incorporó una nueva vacuna al calendario nacional. Se aplicará a los bebés nacidos desde enero de 2028, en cuatro dosis.

Actualmente, a los 2, 4 y 6 meses los bebés reciben distintas vacunas para protegerse contra varias enfermedades. Según explicó la pediatra, la hexavalente permitirá combinar dos de esas aplicaciones.

“Esta vacuna lo que tiene de bueno es que simplifica dos de estas vacunas, entonces pasaríamos de tener cuatro vacunas a tener tres con la misma cobertura para enfermedades”, detalló.

El objetivo es facilitar el cumplimiento del calendario y aprovechar mejor cada oportunidad en la que una familia concurre a un vacunatorio. Luna señaló que uno de los problemas que observa actualmente es que algunas familias no logran completar los esquemas por dificultades de organización o por faltantes ocasionales de dosis.

Cuándo comenzaría a aplicarse

La pediatra remarcó que el esquema habitual continuará durante lo que resta de 2026 y durante 2027. “Todo lo que queda de este año y el año que viene, las vacunas van a seguir siendo las mismas. Todavía no se inicia con este esquema de vacunación”, afirmó.

Según indicó durante la entrevista, la aplicación general de la vacuna séxtuple comenzaría con los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028. Hasta entonces, las familias deberán continuar siguiendo las indicaciones habituales de los vacunatorios.

Carnet de vacunaci&oacute;n.

Carnet de vacunación.

Preocupa la baja cobertura de vacunación

Luna también se refirió a los niveles de cobertura en Argentina y señaló que actualmente no se alcanza el 80%. “Lamentablemente no llegamos al 80% de cobertura, no solamente en Jujuy, sino en toda la Argentina”, indicó.

Entre las causas mencionó la desinformación en redes sociales, los temores de algunas familias, las dificultades para organizar los tiempos y la pérdida de oportunidades cuando una vacuna no está disponible en el momento de la consulta.

Recomendaciones para los próximos meses

Con la llegada del calor, la pediatra recordó la importancia de mantener hábitos básicos de prevención.

Entre ellos destacó el lavado frecuente de manos, completar el calendario de vacunación, consumir agua segura y prestar atención a los alimentos que requieren cadena de frío. También recomendó evitar el contacto cercano entre personas enfermas y bebés muy pequeños, especialmente aquellos menores de un mes.

Luna advirtió además que los cambios de temperatura modificaron el comportamiento habitual de algunas enfermedades estacionales y que actualmente pueden aparecer durante la primavera cuadros que antes eran más frecuentes en invierno.

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