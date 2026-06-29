Vacunación antirrábica gratuita: cronograma completo en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una nueva semana de vacunación antirrábica gratuita y registro de perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. El operativo estará a cargo de la Dirección de Zoonosis y se desarrollará entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.

Jujuy. Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma completo

Jujuy. Nuevo cronograma de vacunación y castración para esta semana en San Salvador de Jujuy

La campaña busca fortalecer la tenencia responsable de mascotas y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. La vacunación está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.

Calle Orellana 2021, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio La Arbolada

Miércoles 1 de julio

El Cedrón 1555, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio Fin de Semana

Jueves 2 de julio

Palo Amarillo 2839, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio Perovic

Viernes 3 de julio

El Cedro y Palo Borracho, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Vacunación en barrio Huaico

La campaña se realizará de lunes a viernes, de 10 a 15 horas.

Lunes 29 de junio

Avenida Bolivia y Gerónimo Carrillo.

Martes 30 de junio

Avenida Bolivia, en inmediaciones del Concejo Deliberante.

Miércoles 1 de julio

Avenida Bolivia, frente al Ministerio de Desarrollo Humano.

Jueves 2 de julio

Avenida Bolivia y Rodríguez Peña.

Viernes 3 de julio

Avenida Bolivia y Viamonte.

Operativo puerta a puerta en 122 Viviendas

La vacunación se realizará de 10 a 12 horas.

Martes 30 de junio

Bertres y calle 153.

Miércoles 1 de julio

Helguera y pasaje sin nombre.

Jueves 2 de julio

Bertres y Machuca.

Vacunación antirrábica Vacunación antirrábica

Vacunación en barrio El Imperio

El operativo tendrá lugar en la Asociación Los Churitos, ubicada en Manzana 985, Lote 7.

Martes 30 de junio, de 10 a 16 horas.

Miércoles 1 de julio, de 10 a 16 horas.

Cronograma en San Francisco de Álava

Los puestos funcionarán de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.

Lunes 29 de junio

Santa Victoria 835, en el C.A.M.

Martes 30 de junio

Cerro Centinela y Pan de Azúcar, en la Subcomisaría.

Miércoles 1 de julio

Escaya y Joaquín V. González, en plaza La Mora.

Jueves 2 de julio

Pan de Azúcar 974, casi esquina Maíz Gordo.

Viernes 3 de julio

Cerro Labrado y Santa Victoria.

Cronograma en barrio Tupac Amaru

Lunes 29 de junio

Manzana AP5, Lote 17, Etapa II, de 9.30 a 15 horas.

Martes 30 de junio

Manzana AP4, Lote 22, Etapa I, de 9.30 a 15 horas.

Miércoles 1 de julio

Manzana AP12, Lote 20, Etapa I, de 9.30 a 12.30 horas.

Jueves 2 de julio

Manzana AP2, Lote 4, sector 228 Viviendas, Etapa IV, de 9.30 a 18 horas.

Viernes 3 de julio

Manzana AP45, Lote 1, Etapa VI, de 14 a 18 horas.

Recomendaciones para asistir

Desde el municipio recordaron que la vacuna es gratuita y constituye la principal herramienta para prevenir la rabia.

Las mascotas deberán concurrir acompañadas por una persona adulta responsable. Los perros tendrán que ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deberán trasladarse en caniles, cajas transportadoras o bolsos adecuados.

Estas medidas buscan evitar escapes, peleas y situaciones de riesgo durante la vacunación.

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