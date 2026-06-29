lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 11:34
Servicios.

Vacunación antirrábica gratuita: cronograma completo en San Salvador de Jujuy

La campaña de vacunación antirrábica está destinada a perros y gatos mayores de tres meses. Conocé todos los puntos, días y horarios del recorrido semanal.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Vacunación antirrábica de mascotas&nbsp;

Vacunación antirrábica de mascotas 

Vacunación antirrábica &nbsp;

Vacunación antirrábica

 

Lee además
Sigue la campaña de castración masiva de mascotas: dónde y cuándo
Jujuy.

Nuevo cronograma de vacunación y castración para esta semana en San Salvador de Jujuy
Castración y vacunación antirrábica: el cronograma semanal en barrios de Jujuy
Jujuy.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma completo

La campaña busca fortalecer la tenencia responsable de mascotas y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. La vacunación está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.

Cronograma en barrio Sargento Cabral

Lunes 29 de junio

  • Carlos Perette 1786, de 10 a 13 horas.
  • William King y Alfredo Palacios, en la Capilla Inmaculada Concepción, de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio El Balcón

Martes 30 de junio

  • Calle Orellana 2021, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio La Arbolada

Miércoles 1 de julio

  • El Cedrón 1555, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio Fin de Semana

Jueves 2 de julio

  • Palo Amarillo 2839, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Cronograma en barrio Perovic

Viernes 3 de julio

  • El Cedro y Palo Borracho, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Vacunación en barrio Huaico

La campaña se realizará de lunes a viernes, de 10 a 15 horas.

Lunes 29 de junio

  • Avenida Bolivia y Gerónimo Carrillo.

Martes 30 de junio

  • Avenida Bolivia, en inmediaciones del Concejo Deliberante.

Miércoles 1 de julio

  • Avenida Bolivia, frente al Ministerio de Desarrollo Humano.

Jueves 2 de julio

  • Avenida Bolivia y Rodríguez Peña.

Viernes 3 de julio

  • Avenida Bolivia y Viamonte.

Operativo puerta a puerta en 122 Viviendas

La vacunación se realizará de 10 a 12 horas.

Martes 30 de junio

  • Bertres y calle 153.

Miércoles 1 de julio

  • Helguera y pasaje sin nombre.

Jueves 2 de julio

  • Bertres y Machuca.
Vacunación antirrábica
Vacunación antirrábica

Vacunación antirrábica

Vacunación en barrio El Imperio

El operativo tendrá lugar en la Asociación Los Churitos, ubicada en Manzana 985, Lote 7.

  • Martes 30 de junio, de 10 a 16 horas.
  • Miércoles 1 de julio, de 10 a 16 horas.

Cronograma en San Francisco de Álava

Los puestos funcionarán de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.

Lunes 29 de junio

  • Santa Victoria 835, en el C.A.M.

Martes 30 de junio

  • Cerro Centinela y Pan de Azúcar, en la Subcomisaría.

Miércoles 1 de julio

  • Escaya y Joaquín V. González, en plaza La Mora.

Jueves 2 de julio

  • Pan de Azúcar 974, casi esquina Maíz Gordo.

Viernes 3 de julio

  • Cerro Labrado y Santa Victoria.

Cronograma en barrio Tupac Amaru

Lunes 29 de junio

  • Manzana AP5, Lote 17, Etapa II, de 9.30 a 15 horas.

Martes 30 de junio

  • Manzana AP4, Lote 22, Etapa I, de 9.30 a 15 horas.

Miércoles 1 de julio

  • Manzana AP12, Lote 20, Etapa I, de 9.30 a 12.30 horas.

Jueves 2 de julio

  • Manzana AP2, Lote 4, sector 228 Viviendas, Etapa IV, de 9.30 a 18 horas.

Viernes 3 de julio

  • Manzana AP45, Lote 1, Etapa VI, de 14 a 18 horas.

Recomendaciones para asistir

Desde el municipio recordaron que la vacuna es gratuita y constituye la principal herramienta para prevenir la rabia.

Las mascotas deberán concurrir acompañadas por una persona adulta responsable. Los perros tendrán que ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deberán trasladarse en caniles, cajas transportadoras o bolsos adecuados.

Estas medidas buscan evitar escapes, peleas y situaciones de riesgo durante la vacunación.

Lo más importante

  • La campaña se realizará del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.
  • La vacunación y el registro son gratuitos.
  • Está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.
  • Habrá puestos fijos y recorridos puerta a puerta.
  • Los perros deben asistir con collar y correa.
  • Los gatos deben ser trasladados en caniles o contenedores seguros.
  • El cronograma incluye Sargento Cabral, El Balcón, La Arbolada, Fin de Semana, Perovic, Huaico, 122 Viviendas, El Imperio, San Francisco de Álava y Tupac Amaru.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevo cronograma de vacunación y castración para esta semana en San Salvador de Jujuy

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma completo

El jueves 2 de julio se inaugura el Centro Cultural Lola Mora

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Lo que se lee ahora
Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel