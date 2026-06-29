Vacunación antirrábica gratuita: cronograma completo en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una nueva semana de vacunación antirrábica gratuita y registro de perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. El operativo estará a cargo de la Dirección de Zoonosis y se desarrollará entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.
La campaña busca fortalecer la tenencia responsable de mascotas y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. La vacunación está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.
- Calle Orellana 2021, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
Cronograma en barrio La Arbolada
Miércoles 1 de julio
- El Cedrón 1555, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
Cronograma en barrio Fin de Semana
Jueves 2 de julio
- Palo Amarillo 2839, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
Cronograma en barrio Perovic
Viernes 3 de julio
- El Cedro y Palo Borracho, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
Vacunación en barrio Huaico
La campaña se realizará de lunes a viernes, de 10 a 15 horas.
Lunes 29 de junio
- Avenida Bolivia y Gerónimo Carrillo.
Martes 30 de junio
- Avenida Bolivia, en inmediaciones del Concejo Deliberante.
Miércoles 1 de julio
- Avenida Bolivia, frente al Ministerio de Desarrollo Humano.
Jueves 2 de julio
- Avenida Bolivia y Rodríguez Peña.
Viernes 3 de julio
- Avenida Bolivia y Viamonte.
Operativo puerta a puerta en 122 Viviendas
La vacunación se realizará de 10 a 12 horas.
Martes 30 de junio
Miércoles 1 de julio
- Helguera y pasaje sin nombre.
Jueves 2 de julio
Vacunación en barrio El Imperio
El operativo tendrá lugar en la Asociación Los Churitos, ubicada en Manzana 985, Lote 7.
- Martes 30 de junio, de 10 a 16 horas.
- Miércoles 1 de julio, de 10 a 16 horas.
Cronograma en San Francisco de Álava
Los puestos funcionarán de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.
Lunes 29 de junio
- Santa Victoria 835, en el C.A.M.
Martes 30 de junio
- Cerro Centinela y Pan de Azúcar, en la Subcomisaría.
Miércoles 1 de julio
- Escaya y Joaquín V. González, en plaza La Mora.
Jueves 2 de julio
- Pan de Azúcar 974, casi esquina Maíz Gordo.
Viernes 3 de julio
- Cerro Labrado y Santa Victoria.
Cronograma en barrio Tupac Amaru
Lunes 29 de junio
- Manzana AP5, Lote 17, Etapa II, de 9.30 a 15 horas.
Martes 30 de junio
- Manzana AP4, Lote 22, Etapa I, de 9.30 a 15 horas.
Miércoles 1 de julio
- Manzana AP12, Lote 20, Etapa I, de 9.30 a 12.30 horas.
Jueves 2 de julio
- Manzana AP2, Lote 4, sector 228 Viviendas, Etapa IV, de 9.30 a 18 horas.
Viernes 3 de julio
- Manzana AP45, Lote 1, Etapa VI, de 14 a 18 horas.
Recomendaciones para asistir
Desde el municipio recordaron que la vacuna es gratuita y constituye la principal herramienta para prevenir la rabia.
Las mascotas deberán concurrir acompañadas por una persona adulta responsable. Los perros tendrán que ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deberán trasladarse en caniles, cajas transportadoras o bolsos adecuados.
Estas medidas buscan evitar escapes, peleas y situaciones de riesgo durante la vacunación.
Lo más importante
- La campaña se realizará del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.
- La vacunación y el registro son gratuitos.
- Está destinada a perros y gatos mayores de tres meses.
- Habrá puestos fijos y recorridos puerta a puerta.
- Los perros deben asistir con collar y correa.
- Los gatos deben ser trasladados en caniles o contenedores seguros.
- El cronograma incluye Sargento Cabral, El Balcón, La Arbolada, Fin de Semana, Perovic, Huaico, 122 Viviendas, El Imperio, San Francisco de Álava y Tupac Amaru.
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