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6 de noviembre de 2026 - 12:21
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Minuto a minuto: El papa León XIV inició su gira por América Latina

El papa León XIV inició su primera gira pastoral por América Latina con Uruguay como primera escala, luego Argentina y Perú.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Papa León XIV en su viaje a Uruguay

El Papa León XIV en su viaje a Uruguay

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Durante su estadía participará de celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país, incluidos los jujeños que viajarán para participar de este acontecimiento histórico.

Primeras fotos del Papa durante el vuelo a Uruguay

Los encargados de comunicación del Vaticano difundieron las primeras imágenes de la intimidad del vuelo que se dirige hacia Latinoamérica.

Allí se observa al Sumo Pontífice pronunciando un discurso ante los representantes de los medios de comunicación que cubren la gira del líder de la Iglesia católica.

Gira histórica del papa León XIV por América Latina

León XIV pidió que su viaje “fortalezca la fe y renueve la esperanza”

Antes de iniciar su gira por América Latina, el papa León XIV dejó un mensaje dirigido a los fieles y expresó su deseo de que la visita sirva para “fortalecer la fe y renovar la esperanza”. El Pontífice también pidió acompañamiento con la oración durante todo el recorrido.

El viaje contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú, con celebraciones religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintas comunidades. En la Argentina, León XIV permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre.

“fortalecer la fe y renovar la esperanza” “fortalecer la fe y renovar la esperanza”

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Aerolíneas Argentinas realizará los traslados del Papa en el país

Aerolíneas Argentinas estará a cargo de los traslados aéreos de la comitiva del papa León XIV durante su visita a la Argentina. El operativo contempla cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

El cronograma comenzará el domingo 8 con dos vuelos desde Montevideo hacia Aeroparque. El martes 10 se realizará el tramo Buenos Aires-Córdoba de ida y vuelta y, el miércoles 11, el Pontífice partirá desde Ezeiza rumbo a Lima a las 14, con llegada prevista a las 16:50.

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92 jujeños serán voluntarios durante la visita del papa León XIV

Un total de 92 jujeños formará parte del operativo de voluntariado durante la visita del papa León XIV a la Argentina, dentro de una convocatoria nacional que reunió a más de 24.000 personas. Los voluntarios colaborarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján con tareas de orientación, logística, hidratación y acompañamiento de peregrinos.

Más de 24.000 personas han decidido ser voluntarios y 92 son de Jujuy”, destacó Mariano García, coordinador nacional del área. Los equipos trabajarán en turnos de seis a ocho horas y también participarán de la distribución de viandas, materiales y asistencia en los encuentros multitudinarios.

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Visita del Papa León XIV a la Argentina:

Visita del Papa León XIV a la Argentina: "Más de 24.000 personas han decidido ser voluntarios y, de hecho, voy a decir un número: 92 son de Jujuy",

Más de 200 jujeños viajarán a Córdoba para acompañar al Papa

Más de 200 jujeños viajarán a Córdoba para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV. Desde la Catedral Basílica de Jujuy se organizaron tres colectivos con alrededor de 200 peregrinos, a los que se sumarán fieles de otras parroquias de la provincia.

La delegación partirá el lunes 9 de noviembre a las 17 desde avenida 19 de Abril y prevé llegar a Córdoba entre las 4 y 5 de la madrugada del martes 10. Los peregrinos se dirigirán al predio de FAdeA, donde el Pontífice celebrará una misa multitudinaria a las 10.

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Papa León XIV en Córdoba: inscripción, transporte y accesos para los peregrinos

Quienes quieran participar de las actividades del papa León XIV en Córdoba deberán realizar una inscripción previa y gratuita. El registro se hace en el sitio oficial de la visita y es obligatorio tanto para la vigilia del lunes 9 de noviembre como para la misa del martes 10, prevista a las 10 en el predio de FAdeA, en la Escuela de Aviación Militar.

La organización dispondrá puntos de encuentro para peregrinar a pie, colectivos especiales gratuitos, estacionamientos habilitados y restricciones vehiculares en las inmediaciones. También recomendaron a quienes viajen desde Jujuy planificar con anticipación alojamiento, traslados y accesos.

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Luján espera a más de un millón de personas por la visita del Papa

La ciudad de Luján se prepara para recibir al papa León XIV el miércoles 11 de noviembre, cuando presidirá una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El intendente Leonardo Botto estimó que podrían llegar más de un millón de personas y pidió a los peregrinos que puedan anticipar su llegada.

Desde el martes 10 a las 16 se habilitarán los Patios de Nuestra Señora de Luján para la vigilia, con festival, propuestas gastronómicas y pantallas gigantes en el Parque San Martín. El papamóvil recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján hasta Plaza Belgrano antes de la misa central.

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Luján: la ciudad espera más de un millón de personas

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Habrá dos cadenas nacionales durante la visita de León XIV

El Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la estadía del papa León XIV en la Argentina. La primera será el domingo 8 de noviembre a las 19, durante el acto en el Palacio Libertad, donde hablarán el presidente Javier Milei y el Pontífice.

La segunda transmisión será el lunes 9 a las 11:30, cuando León XIV celebre una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El resto de las actividades también contará con señal oficial para su cobertura televisiva.

  • domingo 8 de noviembre a las 19, durante el acto en el Palacio Libertad
  • lunes 9 a las 11:30,misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles

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La visita del Papa León XIV moviliza un importante operativo en Buenos Aires. Preparan un escenario de más de 18 metros y hospitales móviles.

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Agenda de León XIV en Argentina, día por día

La visita del papa León XIV a la Argentina se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. Tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas, encuentros institucionales, reuniones con trabajadores, jóvenes y representantes de distintas religiones.

Domingo 8 de noviembre

  • 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.
  • 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.
  • Luego: encuentro con el presidente de la Nación en Casa Rosada.
  • 18:30: encuentro en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí brindará uno de los discursos previstos durante su visita.

Lunes 9 de noviembre

  • Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde saludará al personal y a las personas asistidas.
  • 11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
  • Por la tarde: encuentro dedicado al mundo laboral en la Universidad Católica Argentina.
  • Reunión en el Palacio San Martín con representantes de distintas comunidades cristianas y otras confesiones religiosas.
  • Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
  • Cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

  • 7:30: partida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.
  • 9:00: llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
  • 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
  • Luego: visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.
  • Por la tarde: regreso a Buenos Aires.
  • 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también brindará un discurso.

Miércoles 11 de noviembre

  • Visita a un Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, posiblemente el establecimiento de Devoto.
  • 10:00: misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
  • 13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
  • 14:00: partida hacia Lima, Perú.
  • 17:30: llegada prevista a la Base Aeronaval del Callao.

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León XIV llega hoy a Uruguay y comienza su agenda oficial

El papa León XIV arribará este viernes a las 16.30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, para iniciar su gira de 12 días por Sudamérica. Será el segundo pontífice en visitar Uruguay, casi cuatro décadas después de Juan Pablo II.

Tras su llegada, participará de una ceremonia protocolar, encabezará un acto en Plaza Independencia y mantendrá reuniones con autoridades y referentes institucionales, entre ellas una audiencia con el presidente Yamandú Orsi. Su estadía en Uruguay continuará hasta el domingo 8, cuando viajará a Buenos Aires.

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León XIV partió de Roma y comenzó su viaje por América Latina

El papa León XIV partió este viernes desde Roma rumbo a Montevideo y dio inicio a su viaje apostólico por América Latina, que también incluirá Argentina y Perú. La gira se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

El Pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre a las 16:30 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar hacia Perú.

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