Minuto a minuto: El papa León XIV inició su gira por América Latina

El papa León XIV comenzó este viernes 6 de noviembre su viaje apostólico por América Latina, una g ira de 12 días que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice partió desde Roma rumbo a Montevideo, su primera escala, y llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, donde permanecerá hasta el miércoles 11.
Primeras fotos del Papa durante el vuelo a Uruguay
Los encargados de comunicación del Vaticano difundieron las primeras imágenes de la intimidad del vuelo que se dirige hacia Latinoamérica.
Allí se observa al Sumo Pontífice pronunciando un discurso ante los representantes de los medios de comunicación que cubren la gira del líder de la Iglesia católica.