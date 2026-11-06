Minuto a minuto: El papa León XIV inició su gira por América Latina

León XIV pidió que su viaje “fortalezca la fe y renueve la esperanza”

Antes de iniciar su gira por América Latina, el papa León XIV dejó un mensaje dirigido a los fieles y expresó su deseo de que la visita sirva para “fortalecer la fe y renovar la esperanza”. El Pontífice también pidió acompañamiento con la oración durante todo el recorrido.

El viaje contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú, con celebraciones religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintas comunidades. En la Argentina, León XIV permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre.

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