viernes 06 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2026 - 11:53
Mundo.

El papa León XIV llega hoy a Uruguay: a qué hora aterriza y cómo será su agenda

Arribará este viernes 6 de noviembre a Montevideo para comenzar una recorrida de 12 días por Sudamérica, que también contempla visitas a la Argentina y Perú.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay hoy, viernes 6 de noviembre.

A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay hoy, viernes 6 de noviembre.

Este viernes 6 de noviembre, el papa León XIV arribará a Uruguay para dar inicio a un recorrido histórico por Sudamérica. De esta manera, se convertirá en el segundo pontífice en visitar el territorio uruguayo, casi cuatro décadas después del paso de Juan Pablo II. La llegada del líder de la Iglesia católica despierta una marcada expectativa y trascendieron los detalles de sus actividades.

Lee además
JuanCarlos Pallarols y el cáliz que le regalará al papa León XIV
Entrevista exclusiva.

Juan Carlos Pallarols le regalará un cáliz especial al papa León XIV: "Es un privilegio poder hacerlo"
Cajero de Banco Macro
Jujuy.

Cómo operar con Banco Macro durante el Día del Bancario y los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

La agenda próxima del papa León XIV

De acuerdo con la agenda publicada por el Vaticano, el vuelo papal tiene previsto arribar a las 16.30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. El despegue se produjo este viernes por la mañana desde Roma. Este viaje marca el inicio de una gira de 12 días que contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.

Tras su arribo, el pontífice participará de una ceremonia protocolar y se dirigirá al casco céntrico de Montevideo, donde mantendrá reuniones con funcionarios del Gobierno, sectores sociales y representantes de la comunidad católica.

El primer acto abierto al público tendrá lugar a las 17.30 en la Plaza Independencia. Quince minutos más tarde, León XIV se reunirá con miembros del ámbito diplomático y referentes institucionales, instancia en la que ofrecerá uno de los primeros mensajes oficiales de su recorrido.

A las 18.15, el Sumo Pontífice mantendrá una audiencia reservada con el mandatario Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. Como parte de las actividades, también participará de un oficio religioso en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Una vez finalizadas las actividades del viernes, el pontífice retomará su cronograma el sábado 7 de noviembre, cuando se traslade a Paysandú para cumplir con distintas tareas de su labor pastoral.

La estadía de León XIV en Uruguay finalizará el domingo 8 de noviembre, fecha en la que viajará a Buenos Aires. Durante su paso por la Argentina, visitará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La última escala de su gira será Perú, donde concluirá el recorrido el 17 de noviembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juan Carlos Pallarols le regalará un cáliz especial al papa León XIV: "Es un privilegio poder hacerlo"

Cómo operar con Banco Macro durante el Día del Bancario y los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV partió de Roma y comenzó su viaje a América Latina

Visita del Papa León XIV: Más de 250 jujeños parten el lunes para celebrar junto al Santo Padre

Pampita reveló su plan para estar en un lugar privilegiado en la misa del papa León XIV

Lo que se lee ahora
León XIV ya viaja hacia América Latina: llegará a Argentina el domingo   video
Mundo.

El papa León XIV partió de Roma y comenzó su viaje a América Latina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por sus hijos
Espectáculos.

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por los viajes de sus hijos

Ingreso a primer año 2027: el viernes 6 de noviembre se conocerán las vacantes
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales deSan Salvador de Jujuy
Jujuy.

Este viernes habrá asueto para los empleados municipales de San Salvador de Jujuy

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Lyder.
Política.

Lyder se fue de Jujuy Crece y conformó un nuevo bloque en la Legislatura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel