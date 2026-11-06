El papa León XIV llega hoy a Uruguay: a qué hora aterriza y cómo será su agenda

A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay hoy, viernes 6 de noviembre.

Este viernes 6 de noviembre, el papa León XIV arribará a Uruguay para dar inicio a un recorrido histórico por Sudamérica. De esta manera, se convertirá en el segundo pontífice en visitar el territorio uruguayo, casi cuatro décadas después del paso de Juan Pablo II. La llegada del líder de la Iglesia católica despierta una marcada expectativa y trascendieron los detalles de sus actividades.

La agenda próxima del papa León XIV De acuerdo con la agenda publicada por el Vaticano, el vuelo papal tiene previsto arribar a las 16.30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. El despegue se produjo este viernes por la mañana desde Roma. Este viaje marca el inicio de una gira de 12 días que contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.

Tras su arribo, el pontífice participará de una ceremonia protocolar y se dirigirá al casco céntrico de Montevideo, donde mantendrá reuniones con funcionarios del Gobierno, sectores sociales y representantes de la comunidad católica.

El primer acto abierto al público tendrá lugar a las 17.30 en la Plaza Independencia. Quince minutos más tarde, León XIV se reunirá con miembros del ámbito diplomático y referentes institucionales, instancia en la que ofrecerá uno de los primeros mensajes oficiales de su recorrido.

A las 18.15, el Sumo Pontífice mantendrá una audiencia reservada con el mandatario Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. Como parte de las actividades, también participará de un oficio religioso en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Una vez finalizadas las actividades del viernes, el pontífice retomará su cronograma el sábado 7 de noviembre, cuando se traslade a Paysandú para cumplir con distintas tareas de su labor pastoral. La estadía de León XIV en Uruguay finalizará el domingo 8 de noviembre, fecha en la que viajará a Buenos Aires. Durante su paso por la Argentina, visitará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La última escala de su gira será Perú, donde concluirá el recorrido el 17 de noviembre.

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