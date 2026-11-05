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5 de noviembre de 2026 - 11:10
Jujuy.

Cómo operar con Banco Macro durante el Día del Bancario y los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

Banco Macro informó qué operaciones podrán realizar sus clientes a través de canales digitales, cajeros automáticos y comercios adheridos.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cajero de Banco Macro

Cajero de Banco Macro

Ante el Día del Bancario, que se conmemora este viernes 6 de noviembre, y los feriados dispuestos para el 9 y 10 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina, Banco Macro informó cuáles serán las alternativas disponibles para que sus clientes puedan continuar realizando operaciones bancarias sin necesidad de asistir a una sucursal.

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La entidad recordó que sus usuarios podrán acceder a distintos servicios mediante la App Macro, Banca Internet y MacroChat, el canal de atención por WhatsApp disponible al (011) 3110-1338. Además, continuarán disponibles las operaciones habilitadas en cajeros automáticos y las alternativas para obtener efectivo en comercios adheridos.

Cómo operar con Banco Macro durante el fin de semana largo

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Qué operaciones se podrán realizar durante los feriados

Banco Macro explicó que los clientes podrán utilizar sus canales digitales para realizar consultas, pagos y transferencias desde un teléfono celular o una computadora.

Entre las principales operaciones disponibles se encuentran:

  • Consultar saldos, CBU y alias de cuentas bancarias.

  • Realizar transferencias y pagar servicios.

  • Abonar préstamos y resúmenes de tarjetas de crédito.

  • Solicitar adelantos de sueldo y préstamos personales.

  • Recargar celulares y tarjetas SUBE.

  • Gestionar claves y blanquear el PIN de tarjetas de débito.

  • Consultar comprobantes y obtener información sobre plazos fijos.

  • Abrir cajas de ahorro o solicitar cuentas sueldo.

  • Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones.

  • Acceder a información sobre seguros, beneficios y tarjetas de crédito.

También será posible realizar operaciones habilitadas con determinados Fondos Comunes de Inversión de Macro Fondos y consultar información sobre Tienda Macro.

De esta manera, los clientes tendrán alternativas para gestionar sus cuentas durante las jornadas afectadas por los feriados.

Cómo retirar efectivo de los cajeros automáticos

La entidad señaló que su red de cajeros automáticos continuará siendo una de las principales alternativas para quienes necesiten realizar operaciones presenciales sin atención por ventanilla.

A través de estos dispositivos, los usuarios podrán retirar dinero, consultar saldos y movimientos, obtener constancias de CBU y realizar transferencias.

Además, estarán disponibles las opciones de pago de servicios, recargas de celulares y extracción de efectivo sin tarjeta de débito, mediante la generación previa de una orden desde los canales habilitados.

Los cajeros también permiten generar o desbloquear determinadas claves utilizadas para acceder a los servicios de atención telefónica y banca digital.

Extra Cash: cómo retirar hasta $170.000 en comercios

Otra de las alternativas informadas por Banco Macro es el servicio Extra Cash, que permite obtener dinero en efectivo al momento de realizar una compra con tarjeta de débito en comercios adheridos.

Según precisó la entidad, los clientes podrán retirar hasta $170.000 mediante esta modalidad, sujeto a las condiciones del servicio y a la disponibilidad de efectivo del establecimiento.

Los comercios habilitados pueden consultarse a través de los canales oficiales de Banco Macro, en la sección correspondiente a tarjetas de débito.

Esta opción permite acceder a efectivo sin necesidad de utilizar un cajero automático.

Pagos con MODO y tarjeta de débito

Banco Macro también recomendó priorizar los medios de pago electrónicos durante las jornadas sin atención bancaria.

Los clientes podrán utilizar su tarjeta de débito para realizar compras sin necesidad de contar con dinero en efectivo.

Asimismo, la entidad recordó que desde la App Macro se puede operar con MODO, una herramienta que permite pagar mediante códigos QR en comercios adheridos y acceder a promociones y beneficios disponibles.

Estas alternativas buscan facilitar las operaciones cotidianas durante los días en los que no habrá atención bancaria habitual.

Cuándo será el Día del Bancario y qué pasará con la atención

El viernes 6 de noviembre se conmemora el Día del Bancario, mientras que para el lunes 9 y martes 10 de noviembre se anunciaron feriados vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina.

En este contexto, Banco Macro difundió las herramientas que tendrán disponibles sus clientes para continuar operando durante esas jornadas.

La entidad recordó que las consultas y transacciones podrán gestionarse mediante su aplicación móvil, Banca Internet y MacroChat, además de utilizar los cajeros automáticos distribuidos en el país.

Los usuarios podrán obtener más información sobre los servicios y beneficios disponibles a través de los canales oficiales de Banco Macro.

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