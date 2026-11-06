Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

Asignación de vacantes para el ingreso a primer año

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Este viernes 6 de noviembre es una fecha clave para miles de familias de Jujuy con la publicación de las vacantes asignadas para el ingreso a primer año del secundario en el ciclo lectivo 2027.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: hoy se conocerán las las vacantes asignadas

La plataforma provincial ya permite consultar las instituciones que registraron más aspirantes que bancos disponibles, junto con sus respectivas nóminas de preinscriptos. Sin embargo, es importante distinguir esos registros de los resultados definitivos de asignación, que deben identificar a los estudiantes que efectivamente consiguieron una vacante.

La primera etapa del proceso incluyó evaluaciones de Lengua y Matemática en determinados establecimientos y un sistema de asignación mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda que no realizaron examen.

Las familias pueden ingresar directamente a la plataforma oficial del Ministerio de Educación de Jujuy:

https://ingreso2027.jujuy.edu.ar/sobredemanda

En ese apartado aparece la nómina de establecimientos con sobredemanda, junto con la localidad, la cantidad de vacantes y el número de estudiantes preinscriptos.

Para consultar la información de una institución, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al enlace oficial.

Buscar la escuela secundaria en la que se realizó la primera preinscripción.

Identificar la localidad y el establecimiento correspondiente.

Seleccionar la cantidad de preinscriptos, que funciona como enlace para acceder a la nómina de aspirantes.

Comprobar que se está consultando el resultado de asignación y no solamente el registro inicial de preinscripción.

El Ministerio de Educación recuerda que los listados de preinscriptos no deben confundirse con los resultados de asignación. Por eso, las familias deben verificar la información publicada oficialmente antes de considerar confirmado un banco.

También se puede consultar la página general del ingreso a primer año 2027:

https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/

Qué hacer si consiguió un banco y cuándo comienza la segunda inscripción

Los estudiantes que obtengan una vacante deberán completar la inscripción definitiva de manera presencial en la institución correspondiente.

Las fechas establecidas son el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

Para confirmar el banco, los padres o tutores deberán presentar:

Constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado.

Partida o certificado de nacimiento, original y copia.

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

Ficha de salud.

Certificados de discapacidad, abanderado o documentación de hermanos, cuando corresponda.

Es importante destacar que la asignación de una vacante no completa automáticamente la inscripción. Si la familia no presenta la documentación dentro de los días establecidos, el banco asignado queda sin efecto.

Asignación de vacantes para el ingreso a primer año

¿Y qué ocurre si el estudiante no consiguió una vacante en esta primera etapa?

En ese caso, podrá participar de la segunda preinscripción, prevista para el 17, 18 y 19 de noviembre.

Durante esa instancia se podrán elegir hasta dos establecimientos educativos: uno como primera preferencia y otro como alternativa.

El calendario establece que los resultados de la segunda asignación se publicarán el 26 de noviembre. Posteriormente, la confirmación presencial se realizará el 27 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Además, está prevista una tercera instancia de preinscripción durante diciembre para quienes todavía no hayan obtenido un banco.

De esta manera, las familias deberán consultar los resultados oficiales, verificar si el estudiante recibió una vacante y prestar especial atención a las fechas de confirmación para completar correctamente el ingreso al nivel secundario.