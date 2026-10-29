Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Largas filas de estudiantes y padres se registraron durante la mañana de este jueves 29 de octubre en distintos colegios de Jujuy, donde se desarrolla el examen de ingreso a primer año para el ciclo lectivo 2027. La instancia evaluativa se realiza en 14 instituciones secundarias de la provincia que registraron una cantidad de preinscriptos superior a las vacantes disponibles.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

Uno de los establecimientos con mayor demanda es la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada” , de San Salvador de Jujuy, donde desde temprano los estudiantes comenzaron a ingresar acompañados por sus familias.

María Luisa Cruz, directora de la institución, explicó que el operativo se desarrollaba de acuerdo con la planificación prevista, con un total de 455 alumnos preinscriptos. La directora detalló que se organizaron 16 comisiones para distribuir a los estudiantes en las distintas aulas.

El ingreso se realizó por el acceso principal de calle Salta, donde el personal de la institución controló la asistencia y verificó a qué comisión correspondía cada alumno. Según explicó Cruz, este procedimiento busca evitar equivocaciones en la distribución de los estudiantes antes del inicio de las evaluaciones.

El acompañamiento de los padres durante el examen de ingreso

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la presencia de las familias, que acompañaron a los estudiantes hasta las puertas del establecimiento. Sin embargo, la directora aclaró que los padres debían permanecer fuera de la escuela debido a las limitaciones de espacio.

Les pedimos que esperen en las inmediaciones y que estén atentos, porque uno nunca sabe lo que puede pasarles a los chicos. En una de esas les agarra una crisis de nervios y tenemos que tener acceso pronto a los tutores, explicó. Les pedimos que esperen en las inmediaciones y que estén atentos, porque uno nunca sabe lo que puede pasarles a los chicos. En una de esas les agarra una crisis de nervios y tenemos que tener acceso pronto a los tutores, explicó.

También consideró que la presencia de los padres puede tener distintos efectos en los estudiantes durante una evaluación. “Muchas veces el acompañamiento de los papás puede ser positivo y a veces no. Pueden generar incluso situaciones de más estrés y nerviosismo”, sostuvo.

Por ese motivo, una vez que los alumnos ingresaron al establecimiento, quedaron bajo el acompañamiento de preceptores y profesores, quienes los guiaron hasta sus respectivas aulas. Durante la jornada también está previsto un descanso de 15 minutos, siempre con la supervisión del personal escolar.

A qué hora termina el examen de ingreso a primer año

La evaluación en la Escuela Técnica N° 1 comenzó a las 8:30 y tiene previsto finalizar aproximadamente a las 13:00. No obstante, Cruz aclaró que algunos estudiantes suelen completar las actividades antes del horario establecido.

En esos casos, pueden retirarse a medida que sus padres o tutores llegan a buscarlos.

Qué pasa si un alumno no llevó los útiles para rendir

La directora también llevó tranquilidad a las familias respecto de los materiales necesarios para realizar la evaluación. Según explicó, el Ministerio de Educación dispuso la entrega de kits de útiles escolares para los estudiantes.

Acá el Ministerio ha previsto entregarles un kit con útiles, por ejemplo, lapicera, lápiz y goma. Por ese lado no habría problema, indicó. Acá el Ministerio ha previsto entregarles un kit con útiles, por ejemplo, lapicera, lápiz y goma. Por ese lado no habría problema, indicó.

Además, la institución proporciona las hojas correspondientes a los instrumentos de evaluación. A los estudiantes también se les había solicitado llevar hojas en blanco para realizar cálculos auxiliares y otras anotaciones que necesitaran durante el examen.