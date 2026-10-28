Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

El cuerpo de la docente Nancy Godoy , desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina , provincia de Corrientes, fue hallado esta mañana por los agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda.

El cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en el paraje El Malezal, fue hallado semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso . Según fuentes vinculadas a la investigación, a pocos metros de los restos también encontraron un bolso. Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González se trasladan al lugar en helicóptero para supervisar las tareas correspondientes.

En este sentido es importante recordar que por el femicidio hay cinco sospechosos detenidos . Cuatro de ellos están imputados por el asesinato, mientras que al quinto se lo acusa de falso testimonio.

Los acusados son Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de Rosa, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. Ernesto Ezequiel Bordón está detenido por falso testimonio. Todos los acusados están detenidos con prisión preventiva hasta que inicie el juicio.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626 y tenía previsto regresar de la zona rural donde trabajaba el 9 de octubre, pero nunca volvió. Sus familiares radicaron la denuncia por desaparición el 15 de octubre, momento en el que comenzó la intervención judicial. Desde entonces, los investigadores llevaron adelante distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

La investigación incluyó declaraciones testimoniales, secuestro de elementos de interés, análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. A partir de las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal modificó la orientación de la causa y adoptó la hipótesis de un posible femicidio. En ese contexto, cinco personas fueron detenidas, aunque todavía no se informaron detalles sobre el presunto rol de cada una en el hecho.

Uno de los elementos incorporados a la investigación fue el hallazgo de prendas quemadas en una tapera vinculada a Ireneo Zarza, un capataz acusado en la causa. El lugar se encuentra a unos 150 metros de la Escuela Rural N° 626. La ropa será sometida a estudios de ADN para determinar si pertenecía a Nancy Godoy y establecer si contiene material biológico relevante para el expediente.

Por otra parte, los testimonios recogidos durante la investigación ubican a Zarza en la tapera durante las horas previas a la desaparición de la docente. Según declararon testigos, el hombre acostumbraba consumir whisky en ese lugar y habría presentado comportamientos agresivos. Estos elementos forman parte de las pruebas analizadas por la Fiscalía, que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias de la muerte. Las autoridades aún no brindaron precisiones sobre las causas del fallecimiento y remarcaron que la situación de los detenidos se evalúa respetando el principio de inocencia.