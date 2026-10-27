Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional

El exgobernador de Jujuy Eduardo Fellner analizó la situación del peronismo provincial y nacional, cuestionó políticas del Gobierno de Javier Milei y repasó decisiones de sus gestiones al frente de la provincia durante una nueva emisión de Política a las Brasas , el programa de Canal 4 conducido por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir.

Política. Confirmado: el gobierno no felicitará a Lula Da Silva por su triunfo y aumenta la crisis con Brasil

El exmandatario también habló de la obra pública, las empresas estatales y la minería. Además, afirmó que fue sobreseído en la causa en la que se investigaba un presunto desvío de fondos destinados a viviendas y sostuvo que existió una persecución política en su contra.

Fellner consideró que el proceso interno del Partido Justicialista de Jujuy fue llevado adelante de manera equivocada y cuestionó tanto la intervención de la Justicia Federal como la actuación del PJ nacional. A su entender, los distintos sectores deberían haber sido convocados a buscar un acuerdo. “La competencia no significa ya matarlo al otro. Se puede hablar y se puede consensuar cosas”, sostuvo. De todos modos, señaló que la definición depende de la resolución judicial pendiente.

El exgobernador reconoció que integra una lista del sector de Rubén Rivarola y aseguró que conversó tanto con él como con la senadora Carolina Moisés para buscar una salida a las diferencias partidarias. También planteó que los dirigentes del espacio tienen responsabilidad en la situación. “Nosotros no hemos sido capaces de articular todo esto. Tenemos que hacer una autocrítica”, afirmó. Consultado sobre si se siente en condiciones de colaborar en la recuperación institucional y política del peronismo jujeño, respondió que sí, aunque aclaró que no busca “ser estrella de nada”.

Respecto de las próximas elecciones, Fellner consideró que el peronismo todavía tiene posibilidades de disputar la gobernación, pero señaló la necesidad de resolver sus diferencias y construir una propuesta.

Sobreseimiento y denuncia de persecución política

Consultado por la causa en la que fue investigado por un presunto fraude a la administración pública vinculado con fondos para viviendas, Fellner afirmó que en marzo de este año fue sobreseído. Según sostuvo, la resolución también alcanzó a intendentes que habían sido imputados. “En el caso mío, sobreseimiento total y definitivo por todas las denuncias imputadas”, aseguró el exgobernador.

Fellner afirmó que existió una persecución política en su contra y consideró que el proceso tuvo consecuencias para él y su familia. “A mí me hicieron mucho daño en mi salud, en mi familia, en mis bienes, en mi trabajo”, sostuvo. Sobre la posibilidad de iniciar una demanda por daños y perjuicios, respondió: “No sé, lo estoy pensando”.

Peronismo nacional y elecciones de 2027

En el plano nacional, Fellner afirmó que participa de conversaciones políticas en las que se discuten temas productivos, económicos y de soberanía. Según explicó, el objetivo es elaborar una plataforma que respalde políticas sostenidas por el justicialismo y las adapte a la realidad actual.

El exgobernador consideró que el espacio debe reconocer errores de gestión y prestar atención a las demandas de los jóvenes. También mencionó que conversa con el economista Diego Bossio, a quien vinculó con la construcción de una propuesta dentro del peronismo.

Sobre la elección presidencial de 2027, el exgobernador expresó que acompañará alguno de los proyectos que están en discusión, aunque no definió a cuál. Al referirse al gobernador bonaerense Axel Kicillof, señaló que aún no había anunciado una candidatura y que necesitaría construir acuerdos y presencia territorial en el país.

Críticas a Javier Milei y defensa de las PASO

Fellner cuestionó el estilo político del presidente Javier Milei y afirmó que el diálogo y la búsqueda de consensos son necesarios para gobernar. También sostuvo que el Gobierno nacional utiliza la distribución de recursos para premiar o castigar a las provincias según el acompañamiento de sus legisladores. “Hay que mirar los números de los fondos que se giran a las provincias”, afirmó el exgobernador.

Consultado sobre los sectores más perjudicados por las políticas nacionales, respondió: “Los más necesitados”, y añadió que parte de ese sector acompañó electoralmente a Milei. Fellner también se expresó a favor de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sostuvo que permiten ordenar la competencia política y cuestionó la posibilidad de suspenderlas para los próximos comicios. En ese sentido, rechazó que el costo sea un argumento suficiente y señaló que las provincias también afrontan gastos cuando separan sus elecciones de las nacionales. “Yo creo que las PASO son necesarias, creo que son buenas”, acotó.

Obra pública y minería en Jujuy

Al referirse a la gestión provincial, Fellner discrepó con la postura del gobernador Carlos Sadir sobre la necesidad de achicar el Estado. “Hay más empleados públicos en la gestión actual que en la gestión anterior. Hay más funcionarios públicos en la gestión actual que en la gestión anterior”, afirmó.

Sobre las dificultades de Jujuy para financiar obras con recursos propios, sostuvo: “Jujuy es cierto que no tiene posibilidades propias de un desarrollo más importante en materia de obra pública, por ejemplo, que Milei la ha cortado definitivamente”.

El exgobernador planteó que se deben gestionar fondos ante la Nación y organismos internacionales. También propuso negociar con las empresas mineras para que contribuyan a la infraestructura: “Tienen rutas pavimentadas, tienen salida al Pacífico, tienen gasoducto cercano, tienen electricidad. ¿Cómo no van a contribuir con el desarrollo de obra pública?”.

Al repasar sus gobiernos, consideró que la obra pública fue “fundamental” y explicó: “Generaba puestos de trabajo, generaba inversión, generaba mejoramiento a nivel local, a nivel regional”. Entre los proyectos que mencionó estuvieron la pavimentación del Paso de Jama, la multitrocha y el Hospital Materno Infantil. Sobre su financiamiento, indicó: “Muchos de esos fondos no vinieron del bolsillo de la provincia porque no los teníamos, sino vinieron de gestiones ante organismos internacionales y ante la Nación misma”.

En cuanto al futuro productivo, Fellner consideró: “La minería se va a transformar nuevamente en el eje económico productivo de Jujuy”. A la vez, señaló que hay que trabajar sobre el impacto ambiental de la actividad y planteó la necesidad de que los resultados económicos lleguen a la población.

Empresas estatales y rendición de cuentas

Consultado sobre las empresas del Estado, Fellner sostuvo que su conveniencia depende de las necesidades de cada actividad. “Creo que depende de las necesidades y de las condiciones que se dan para armar una empresa del Estado para que se ocupe de determinado tipo de gestión”, expresó. También consideró que “el sector privado está en condiciones de hacerlo y también hay cosas que no está en condiciones de hacerlo”.

Sobre la rendición de cuentas, mencionó a Agua Potable: “Tiene que rendir cuenta de su gestión económica y de su gestión política”. Al explicar su postura, planteó que la comunidad debe conocer las decisiones de las empresas estatales: “Hay cosas que nos importan a toda la comunidad”.