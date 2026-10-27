martes 27 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2026 - 08:59
Política.

La Justicia brasileña le impuso una restricción a Flávio Bolsonaro y no puede salir del país

El senador afirmó en un video que recibió una orden de la Policía Federal para entregar su pasaporte y que no puede abandonar el territorio brasileño.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras el balotaje en Brasil, la Justicia le prohibió a Flávio Bolsonaro salir del país.

Tras el balotaje en Brasil, la Justicia le prohibió a Flávio Bolsonaro salir del país.

Flávio Bolsonaro, quien perdió el domingo las elecciones presidenciales de Brasil ante el actual presidente Lula, comunicó este lunes que la Justicia le impuso una restricción para abandonar el territorio brasileño. El senador de derecha explicó en un video que la medida fue dispuesta por un magistrado de la Corte Suprema.

Lee además
Javier Milei en casa Rosada Elecciones en Brasil: Milei mantiene el silencio tras la derrota de Bolsonaro
Política.

Javier Milei saludó con un "Six Seven" y sigue sin hablar sobre la victoria de Lula en Brasil
Riesgo país.
Economía.

Las acciones argentinas caen hasta un 9% y el riesgo país sube a 755 puntos tras las elecciones en Brasil

"Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, manifestó. El excandidato presidencial, que perdió los comicios, está bajo investigación por una presunta trama de corrupción, lavado de activos y evasión de divisas, a raíz de su supuesta intervención para conseguir fondos de manera irregular del banquero Daniel Vorcaro, quien permanece detenido, destinados a la producción de una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Por otro lado, el diario Folha de San Pablo informó que abandonó su intención de impugnar los resultados electorales que consagraron la victoria de Lula.

De acuerdo con el medio, en vez de reclamar que se invaliden los comicios, el equipo de campaña de Flávio tendría que presentar una Acción Judicial Electoral para pedir que se deje sin efecto la candidatura de Lula, bajo el argumento de un supuesto abuso de poder económico.

Tras perder la segunda vuelta electoral en Brasil, el dirigente de derecha también aseguró que estará al frente de la oposición a la administración de Lula. “Voy a organizar la oposición (...) No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, sostuvo.

Por qué la policía le pidió a Flávio Bolsonaro entregar su pasaporte

Flávio Bolsonaro contó que este lunes, al retirarse de la vivienda de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue notificado por efectivos de la Policía Federal de que debía entregar su pasaporte por disposición judicial. Su padre permanece bajo arresto domiciliario en Brasilia, donde cumple una pena de 27 años de prisión por el delito de golpe de Estado.

En un video publicado en las redes sociales, el excandidato presidencial señaló que la medida fue dictada por Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo. El juez estuvo a cargo del proceso judicial contra su padre y, además, conduce dos investigaciones en las que Flávio figura como citado ante la Justicia.

Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, afirmó Bolsonaro.

De acuerdo con la versión del excandidato, el magistrado fundamentó su resolución en una declaración que su hermano, Eduardo Bolsonaro, hizo el pasado 23 de octubre, cuando planteó que Flávio tendría que abandonar Brasil si no lograba imponerse en las elecciones.

Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones", sostuvo.

La Justicia investiga fondos ilegales de financiamiento

El senador, sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones judiciales corresponde la medida adoptada en su contra. La Corte Suprema inició un proceso de investigación contra Flávio por su supuesta participación en la obtención de fondos ilegales para financiar Dark Horse, la película biográfica centrada en la vida de su padre.

Por otra parte, los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo informaron, poco antes del balotaje, que el senador también es investigado en una segunda causa ante el máximo tribunal por un presunto delito de lavado de dinero. El expediente está vinculado con Willer Tomaz, abogado y persona de su círculo cercano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei saludó con un "Six Seven" y sigue sin hablar sobre la victoria de Lula en Brasil

Las acciones argentinas caen hasta un 9% y el riesgo país sube a 755 puntos tras las elecciones en Brasil

Donald Trump denunció que las elecciones en Brasil fueron "muy corruptas"

Retuvieron un avión privado en Puerto Iguazú y sospechan que Flávio Bolsonaro intentaba viajar a EE.UU.

Flávio Bolsonaro dijo que pedirá anular las elecciones en Brasil

Lo que se lee ahora
desde el 1 de noviembre se podra consultar el padron provisorio en jujuy y realizar reclamos
Política.

Desde el 1 de noviembre se podrá consultar el padrón provisorio en Jujuy y realizar reclamos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza
Servicios.

Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza

Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos en Argentina. En Jujuy, además, habrá asueto administrativo y escolar el lunes 2.
Sociedad.

Feriados nacionales y asuetos de noviembre 2026: tres fines de semana largos en Jujuy

Buscan intensamente a una mujer de 24 años y a un bebé de cinco meses en Jujuy
Urgente.

Buscan intensamente a una mujer de 24 años y a un bebé de cinco meses en Jujuy

Marcelo Ponce y Carlín Andrade distinguidos video
Jujuy.

Noche de Gala de la FNE: Carlín Andrade y Marcelo Ponce fueron reconocidos

Leila y su madre contaron el calvario que vivieron.
Jujuy.

Accidente en Alto Comedero: "Por favor pará", el duro relato de la mujer que fue arrastrada varios metros arriba de un auto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel