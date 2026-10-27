La Justicia brasileña le impuso una restricción a Flávio Bolsonaro y no puede salir del país

Flávio Bolsonaro , quien perdió el domingo las elecciones presidenciales de Brasil ante el actual presidente Lula , comunicó este lunes que la Justicia le impuso una restricción para abandonar el territorio brasileño. El senador de derecha explicó en un video que la medida fue dispuesta por un magistrado de la Corte Suprema.

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"Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país ”, manifestó. El excandidato presidencial , que perdió los comicios, está bajo investigación por una presunta trama de corrupción , lavado de activos y evasión de divisas , a raíz de su supuesta intervención para conseguir fondos de manera irregular del banquero Daniel Vorcaro , quien permanece detenido, destinados a la producción de una película sobre su padre, Jair Bolsonaro .

Por otro lado, el diario Folha de San Pablo informó que abandonó su intención de impugnar los resultados electorales que consagraron la victoria de Lula .

De acuerdo con el medio, en vez de reclamar que se invaliden los comicios , el equipo de campaña de Flávio tendría que presentar una Acción Judicial Electoral para pedir que se deje sin efecto la candidatura de Lula, bajo el argumento de un supuesto abuso de poder económico .

Tras perder la segunda vuelta electoral en Brasil, el dirigente de derecha también aseguró que estará al frente de la oposición a la administración de Lula. “Voy a organizar la oposición (...) No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, sostuvo.

FLÁVIO BOLSONARO AFIRMÓ QUE UN JUEZ LE PIDIÓ ENTREGAR SU PASAPORTETras perder las elecciones, el senador aseguró que agentes de la Policía Federal le notificaron una orden para entregar su pasaporte ante sospechas de que pudiera huir del país. La comunicación se produjo cuando salía de la casa de su padre, Jair Bolsonaro.Según explicó en un video difundido en redes sociales, la medida fue dispuesta por Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo que también instruyó el juicio contra su padre.(+) en Clarín: https://t.co/wld5IMo5zR — Clarín (@clarincom) October 26, 2026

Por qué la policía le pidió a Flávio Bolsonaro entregar su pasaporte

Flávio Bolsonaro contó que este lunes, al retirarse de la vivienda de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue notificado por efectivos de la Policía Federal de que debía entregar su pasaporte por disposición judicial. Su padre permanece bajo arresto domiciliario en Brasilia, donde cumple una pena de 27 años de prisión por el delito de golpe de Estado.

En un video publicado en las redes sociales, el excandidato presidencial señaló que la medida fue dictada por Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo. El juez estuvo a cargo del proceso judicial contra su padre y, además, conduce dos investigaciones en las que Flávio figura como citado ante la Justicia.

“Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, afirmó Bolsonaro.

De acuerdo con la versión del excandidato, el magistrado fundamentó su resolución en una declaración que su hermano, Eduardo Bolsonaro, hizo el pasado 23 de octubre, cuando planteó que Flávio tendría que abandonar Brasil si no lograba imponerse en las elecciones.

“Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia? Además, esa decisión fue tomada el domingo por la noche, justo después del anuncio del resultado de las elecciones", sostuvo.

La Justicia investiga fondos ilegales de financiamiento

El senador, sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones judiciales corresponde la medida adoptada en su contra. La Corte Suprema inició un proceso de investigación contra Flávio por su supuesta participación en la obtención de fondos ilegales para financiar Dark Horse, la película biográfica centrada en la vida de su padre.

Por otra parte, los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo informaron, poco antes del balotaje, que el senador también es investigado en una segunda causa ante el máximo tribunal por un presunto delito de lavado de dinero. El expediente está vinculado con Willer Tomaz, abogado y persona de su círculo cercano.